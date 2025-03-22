https://crimea.ria.ru/20250322/zaschitniki-zemli-russkoy-vzyatie-kreposti-peremyshl-1145108985.html

Защитники земли русской: взятие крепости Перемышль

Защитники земли русской: взятие крепости Перемышль - РИА Новости Крым, 22.03.2025

Защитники земли русской: взятие крепости Перемышль

110 лет назад русские войска после нескольких месяцев осады овладели австрийской крепостью Перемышль на реке Сан, имевшей на тот момент большое стратегическое... РИА Новости Крым, 22.03.2025

2025-03-22T17:51

2025-03-22T17:51

2025-03-22T17:51

эксклюзивы риа новости крым

защитники земли русской

первая мировая война

история

мировая война

авторы

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111386/80/1113868037_0:173:3027:1876_1920x0_80_0_0_ab0b5d2ef57da58ef48ae834b7c09895.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 22 мар – РИА Новости Крым, Алексей Гончаров. 110 лет назад русские войска после нескольких месяцев осады овладели австрийской крепостью Перемышль на реке Сан, имевшей на тот момент большое стратегическое значение. Этот триумф стал крупнейшим успехом Российской империи в Первой мировой войне, в целом не баловавшей нашу страну победами. Тогда в плен русской армии попали почти 120 тысяч австро-венгерских солдат и офицеров, в том числе девять генералов. Хотя уже в начале июня русские войска под напором немцев были вынуждены оставить крепость, потеря Перемышля стала серьезным ударом по моральному духу австро-венгерских войск, а также показала всему миру силу России и несгибаемый дух и бесстрашие ее солдата.Спецпроект сайта РИА Новости Крым "Защитники земли русской" посвящен героическим подвигам воинов, защищавших русскую землю и ее народ на протяжении многовековой истории нашей страны. Их доблесть, отвага и смелость навсегда вписаны в летопись воинской славы России. Проект приурочен к Году защитника Отечества.Ключ к ВенгрииПеремышль (ныне город Пшемысль на юго-востоке современной Польши) с конца X века находился в составе Древнерусского государства. В 981 году его присоединил к Руси князь Владимир Святославович после успешного похода на ляхов. Эти земли, расположенные на западе современной Украины и юго-востоке современной Польши, вошли в историю под названием Червоная (Красная) Русь. В годы феодальной раздробленности город стал центром Перемышльской земли в составе Галицко-Волынского княжества. Впоследствии после монгольского нашествия Перемышль завоевала Польша.При этом Москва всегда считала эти земли русскими, насильно аннексированными Польшей. В частности, Перемышль числился в перечне городов, возврата которых требовал Иван Грозный.В результате первого раздела Польши (1772 год) город стал территорией Австро-Венгрии в составе королевства Галиции и Лодомерии.С середины XIX века австрийцы начали строить в Перемышле мощные укрепления. Город имел большое стратегическое значение, поскольку закрывал карпатский перевал и перевалы между Дуклой и Прешовом и фактически являлся воротами в Венгрию.Гарнизон крепости, которую обустраивали величайшие инженерные умы того времени, насчитывал около 140 тысяч человек. Перемышль считался неприступным.Бои за Галицию и геноцид русинПервая мировая война, как известно, началась 1 августа 1914 года. Война, в которую были вовлечены 38 из существовавших на то время 59 независимых государств, велась между двумя коалициями держав – Антантой (Россия, Франция, Великобритания) и странами Тройственного союза (Германия, Австро-Венгрия и Италия, а с 1915 года – без Италии, но с Турцией и Болгарией). Конфликт велся за передел мира, колоний, рынков сбыта, сфер влияния и приложения капитала.В частности, Великобритания стремилась не допустить усиления влияния Германии на Балканах. Германия, наоборот, желала укрепиться на Балканах и Ближнем Востоке, а также планировала лишить Англию морского господства.Франция надеялась вернуть себе Эльзас и Лотарингию, которые она потеряла в войне с Пруссией 1870-1871 годов, а также стремилась захватить немецкий Саарский угольный бассейн.Боевые действия поначалу складывались успешно для России. Уже в августе 1914 года в ходе Галицийской битвы войска Русской императорской армии разгромили австрияков и в начале сентября вступили во Львов, встретивший русских солдат цветами и овациями. Не следует забывать, что сразу после начала войны власти Австро-Венгрии развернули в Галиции геноцид против русин. Людей, в основном представителей интеллигенции, крестьянства и духовенства, вешали, расстреливали, закалывали штыками и отправляли в концентрационные лагеря Талергоф и Терезин только лишь за одну принадлежность к русскому национальному меньшинству. Жертвами этнических чисток, тюрем и лагерей стали более 100 тысяч человек.Продвижение соединений Русской императорской армии продолжилось, и уже к концу сентября они заняли почти всю восточную Галицию и Буковину. Австро-Венгрия потеряла убитыми и раненными до 300 тысяч солдат и офицеров и 100 тысяч пленными.К Перемышлю, расположенному в 100 километрах от Львова, отряды 3-й русской армии под командованием генерала Радко Радко-Дмитриева подошли 17 сентября. За несколько дней до этого солдаты-мадьяры привели в крепость более 40 схваченных русинов, в том числе женщин, которых обвинили в лояльности к России. В ходе конвоирования на арестованных прямо на улице набросились местные горожане и растерзали их насмерть. В живых остались только два человека.Крепость брали изморомВ то же время русская армия также понесла серьезные потери в ходе Галицийской битвы. Поэтому главнокомандующий Юго-Западного фронта генерал от артиллерии Николай Иванов не планировал с ходу штурмовать Перемышль, который считался одной из лучших крепостей в Европе.Верховный главнокомандующий русской армией великий князь Николай Николаевич был на стороне Иванова. Однако командующий 8-й армией генерал Алексей Брусилов, который прославится в 1916 году своим знаменитым прорывом, считал, что Перемышлем можно овладеть без серьезной артиллерийской подготовки, "на плечах" отступающего противника.Осадный отряд из нескольких дивизий под командованием сторонника Брусилова, генерала Дмитрия Щербачева в начале октября пошел на штурм крепости, нанеся удары с двух направлений. Но все атаки были отбиты. Удалось взять только один форт, при этом русская армия понесла существенные потери.Восемь русских дивизий держали блокаду крепости полгода. Решающее значение имела поставка из Кронштадта осаждающим русским войскам в феврале 1915 года тяжелых 11-дюймовых береговых мортир, из которых можно было эффективно обстреливать мощнейшие укрепления Перемышля. Отбив последнюю попытку австрияков прорвать блокаду и захватив в плен более 4000 солдат, русские войска пошли на штурм. Очень быстро командные высоты в периметре крепости оказались захвачены."Эвакуация пленных займет две недели"22 марта 1915 года гарнизон Перемышля капитулировал, предварительно взорвав часть укреплений и орудий и уничтожив документы. В плен сдались около 120 тысяч военных Австро-Венгрии, в том числе 2,5 тысячи офицеров и 9 генералов. По количеству плененных капитуляция Перемышля заняла второе место в истории после сдачи французской крепости Мец (1870 год) в ходе франко-прусской войны, когда в плен попали 173 тысячи человек. Трофеями также стали 46 исправных орудий, 20 тысяч снарядов, 11 тысяч исправных винтовок. Из плена вызволили 309 русских солдат. Общие потери австрийского гарнизона составили за время второй осады составили 24 тысячи человек.Уже через месяц Перемышль посетил Николай II, несмотря на то что многие царские сановники возражали, беспокоясь за безопасность государя. Император общался с представителями командования, посещал раненных, награждал отличившихся солдат Георгиевскими крестами, осматривал военные трофеи. Главнокомандующего великого князя Николая Николаевича государь наградил орденом Святого Георгия II степени и бриллиантовой шпагой с надписью: "За завоевание Червонной Руси". Генерал Селиванов удостоился орденом Святого Георгия III степени, Брусилов – звания генерал-адъютанта.Взятие Перемышля воодушевило русские войска и население Российской империи в целом, а также очень серьезно деморализовало австро-венгерскую армию. Также триумф давал надежды на наступление русских войск в Венгрию и скорое окончание войны. Но этого не случилось. Уже 5 июня Перемышль в результате Горлицкого прорыва захватили немцы, пришедшие на помощь австро-венгерским союзникам. Русским войскам, испытывавшим снарядный голод, пришлось отступить. Но триумф русского оружия навсегда остался в истории Второй Отечественной, как называли и продолжают называть в России Первую мировую войну.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

https://crimea.ria.ru/20250303/zaschitniki-zemli-russkoy-vzyatie-kreposti-korfu-vitse-admiralom-ushakovym-1144558086.html

https://crimea.ria.ru/20250213/zaschitniki-zemli-russkoy-kak-sovetskie-voyska-osvobozhdali-budapesht-1144137724.html

https://crimea.ria.ru/20250203/zaschitniki-zemli-russkoy-zavershenie-vislo-oderskoy-operatsii-1143832165.html

https://crimea.ria.ru/20250209/zaschitniki-zemli-russkoy-neravnyy-boy-i-bessmertnyy-podvig-varyaga-1144004810.html

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

защитники земли русской, первая мировая война, история, мировая война, авторы