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Какой сегодня праздник: 24 марта - РИА Новости Крым, 24.03.2025
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Какой сегодня праздник: 24 марта
Какой сегодня праздник: 24 марта - РИА Новости Крым, 24.03.2025
Какой сегодня праздник: 24 марта
24 марта мир борется с туберкулезом и депрессией, россияне поздравляют штурманов ВВС, Уганда сажает деревья. А еще в этот день был продан первый американский... РИА Новости Крым, 24.03.2025
2025-03-24T00:00
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 мар – РИА Новости Крым. 24 марта мир борется с туберкулезом и депрессией, россияне поздравляют штурманов ВВС, Уганда сажает деревья. А еще в этот день был продан первый американский автомобиль.Что празднуют в миреСтрана празднует День штурманской службы военно-воздушных сил. В этот день в 1916 году начальник штаба Верховного главнокомандующего, генерал Михаил Алексеев подписал приказ о создании Центральной аэронавигационной станции.По решению Всемирной организации здравоохранения 24 марта отмечается Всемирный день борьбы с туберкулезом. Дата приурочена к событию 1882 года, когда немецкий микробиолог Роберт Кох обнаружил возбудитель туберкулеза.По данным Всемирной организации здравоохранения, депрессия – весьма распространенное психическое расстройство. По оценкам, во всем мире от нее страдает более 264 миллионов человек разных возрастов. Чтобы привлечь внимание к проблеме 24 марта отмечают Международный день борьбы с депрессией.В 2010 году ООН учредила Международный день права на установление истины в отношении грубых нарушений прав человека и достоинства жертв. День посвящен памяти Оскара Ромеро-и-Гальдамесу - архиепеископа Сан-Сальвадора, выступавшего против бедности, социального неравенства, убийств и пыток. Он был убит 24 марта 1980 года.В Уганде – День посадки деревьев. Озадаченные экологической ситуацией страны жители страны в этот день выходят на улицу с целью озеленить городские аллеи, пригородные районы, скверы, парки и восстановить вырубленные леса.Знаменательные событияВ 1155 году князь Юрий Долгорукий захватил Киев и вступил на его престол.В 1802 году английский изобретатель Ричард Тревитик получил первый патент на паровоз, предназначенный для рельсовых путей.В 1898 году продан первый американский автомобиль. Модель "Уинтон" за тысячу долларов приобрел горный инженер Роберт Эллисон.В 1918 году создано первое научное учреждение советской авиации "Летучая лаборатория" во главе с профессором Николаем Жуковским.Кто родился24 марта 1782 года родился русский художник, профессор исторической живописи, мастер портрета Орест Кипренский. Его кисти принадлежат известные портреты русских поэтов Василия Жуковского, Александра Пушкина, Константина Батюшкова. Также он создал несколько портретов в графике.В 1834 году на свет появился английский поэт, художник и дизайнер Вильям Моррис. Он был основателем "Движения искусств и ремесел", которое выступало за эстетику среды обитания людей. Идеи движения способствовали выработке нового художественного направления, получившего название "дизайн".В 1900 году родился народный артист СССР Иван Козловский – советский и российский оперный и камерный певец (тенор), режиссер. С 1926 года В 1926 году служил в Большом театре. С первых лет службы, исполняя главные теноровые партии, приобрел популярность и массу почитателей, в конце 1930-х стал одним из любимых певцов Иосифа Сталина. В 1938 году создал Государственный ансамбль оперы СССР.В 1906 году родилась легендарная советская певица и актриса Клавдия Шульженко – одна из самых популярных и любимых публикой артисток отечественной эстрады. Ее "сопрано" исполнены знаменитые композиции: "Синий платочек", "Письмо матери", "Старинный вальс".Также 24 марта родились французский актер Жан-Кристоф Буве, российские певец Александр Буйнов и актриса Виктория Толстоганова, американская киноактриса Джессика Честейн.
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РИА Новости Крым
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4.7
96
news.crimea@rian.ru
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общество, новости, праздники и памятные даты
Какой сегодня праздник: 24 марта

Что празднуют в России и в мире 24 марта

00:00 24.03.2025
 
© РИА Новости . Антон Вергун / Перейти в фотобанкРентген легких
Рентген легких - РИА Новости, 1920, 24.03.2025
© РИА Новости . Антон Вергун
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 мар – РИА Новости Крым. 24 марта мир борется с туберкулезом и депрессией, россияне поздравляют штурманов ВВС, Уганда сажает деревья. А еще в этот день был продан первый американский автомобиль.

Что празднуют в мире

Страна празднует День штурманской службы военно-воздушных сил. В этот день в 1916 году начальник штаба Верховного главнокомандующего, генерал Михаил Алексеев подписал приказ о создании Центральной аэронавигационной станции.
По решению Всемирной организации здравоохранения 24 марта отмечается Всемирный день борьбы с туберкулезом. Дата приурочена к событию 1882 года, когда немецкий микробиолог Роберт Кох обнаружил возбудитель туберкулеза.
По данным Всемирной организации здравоохранения, депрессия – весьма распространенное психическое расстройство. По оценкам, во всем мире от нее страдает более 264 миллионов человек разных возрастов. Чтобы привлечь внимание к проблеме 24 марта отмечают Международный день борьбы с депрессией.
Одиночество
4 марта 2023, 19:32Радио "Спутник в Крыму"
Существует ли весенняя депрессия – ответ психиатра
В 2010 году ООН учредила Международный день права на установление истины в отношении грубых нарушений прав человека и достоинства жертв. День посвящен памяти Оскара Ромеро-и-Гальдамесу - архиепеископа Сан-Сальвадора, выступавшего против бедности, социального неравенства, убийств и пыток. Он был убит 24 марта 1980 года.
В Уганде – День посадки деревьев. Озадаченные экологической ситуацией страны жители страны в этот день выходят на улицу с целью озеленить городские аллеи, пригородные районы, скверы, парки и восстановить вырубленные леса.

Знаменательные события

В 1155 году князь Юрий Долгорукий захватил Киев и вступил на его престол.
В 1802 году английский изобретатель Ричард Тревитик получил первый патент на паровоз, предназначенный для рельсовых путей.
В 1898 году продан первый американский автомобиль. Модель "Уинтон" за тысячу долларов приобрел горный инженер Роберт Эллисон.
В 1918 году создано первое научное учреждение советской авиации "Летучая лаборатория" во главе с профессором Николаем Жуковским.

Кто родился

24 марта 1782 года родился русский художник, профессор исторической живописи, мастер портрета Орест Кипренский. Его кисти принадлежат известные портреты русских поэтов Василия Жуковского, Александра Пушкина, Константина Батюшкова. Также он создал несколько портретов в графике.
В 1834 году на свет появился английский поэт, художник и дизайнер Вильям Моррис. Он был основателем "Движения искусств и ремесел", которое выступало за эстетику среды обитания людей. Идеи движения способствовали выработке нового художественного направления, получившего название "дизайн".
В 1900 году родился народный артист СССР Иван Козловский – советский и российский оперный и камерный певец (тенор), режиссер. С 1926 года В 1926 году служил в Большом театре. С первых лет службы, исполняя главные теноровые партии, приобрел популярность и массу почитателей, в конце 1930-х стал одним из любимых певцов Иосифа Сталина. В 1938 году создал Государственный ансамбль оперы СССР.
В 1906 году родилась легендарная советская певица и актриса Клавдия Шульженко – одна из самых популярных и любимых публикой артисток отечественной эстрады. Ее "сопрано" исполнены знаменитые композиции: "Синий платочек", "Письмо матери", "Старинный вальс".
Также 24 марта родились французский актер Жан-Кристоф Буве, российские певец Александр Буйнов и актриса Виктория Толстоганова, американская киноактриса Джессика Честейн.
 
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