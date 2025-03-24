https://crimea.ria.ru/20250324/dolgozhdannaya-vlaga-gde-i-kogda-v-krymu-proydut-dozhdi-1145133401.html

Долгожданная влага: где и когда в Крыму пройдут дожди

Долгожданная влага: где и когда в Крыму пройдут дожди - РИА Новости Крым, 24.03.2025

Долгожданная влага: где и когда в Крыму пройдут дожди

Локальные дожди пройдут в Крыму на этой неделе. Наиболее сильные осадки ожидаются на юго-востоке и юго-западе Крыма. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму"... РИА Новости Крым, 24.03.2025

2025-03-24T07:36

2025-03-24T07:36

2025-03-24T07:36

радио "спутник в крыму"

центр погоды "фобос"

евгений тишковец

погода в крыму

крымская погода

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В Крыму на последней неделе марта пройдут дожди юго-востоке и юго-западе полуострова В Крыму на последней неделе марта пройдут дожди юго-востоке и юго-западе полуострова audio/mpeg

СИМФЕРОПОЛЬ, 24 мар – РИА Новости Крым. Локальные дожди пройдут в Крыму на этой неделе. Наиболее сильные осадки ожидаются на юго-востоке и юго-западе Крыма. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал специалист Центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.В целом осадки, которые пройдут в Крыму, можно назвать незначительными, сказал специалист. "Это, конечно, достаточно скромные, но тем не менее дожди", – заметил Тишковец.Так, в Симферополе, по прогнозу эксперта, за неделю можно ждать максимум 5-7 мм осадков, то есть пять – семь литров дождевой воды на метр квадратный.Однако местами, где пройдет кучево-дождевая облачность, в частности, на юго-востоке полуострова, эти показатели будут посущественнее, добавил он.Во второй "треугольник", в котором также можно ждать больше осадков, по прогнозам синоптика, попадают Севастополь, Кача и Бахчисарай."Ну а в континентальной части Крыма воды будет "кот наплакал": 1 – 6 мм", – подытожил эксперт.Ранее замдиректора Научно-исследовательского института сельского хозяйства Крыма по научной работе, кандидат сельскохозяйственных наук Людмила Радченко, оценивая ситуацию, в которой по итогам зимы оказались озимые зерновые культуры в республике, заявила, что полуострову "очень срочно нужна влага".Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Что с запасами воды в Крыму по итогам февраляВ Крыму построят еще два водохранилищаИнвесторы вложили в сельское хозяйство Крыма 24 миллиарда рублей

https://crimea.ria.ru/20250323/pervaya-vesennyaya-groza-i-iyunskoe-teplo-pogoda-v-krymu-na-nedelyu-1145131798.html

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