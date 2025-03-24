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Долгожданная влага: где и когда в Крыму пройдут дожди
Долгожданная влага: где и когда в Крыму пройдут дожди - РИА Новости Крым, 24.03.2025
Долгожданная влага: где и когда в Крыму пройдут дожди
Локальные дожди пройдут в Крыму на этой неделе. Наиболее сильные осадки ожидаются на юго-востоке и юго-западе Крыма. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму"... РИА Новости Крым, 24.03.2025
2025-03-24T07:36
2025-03-24T07:36
2025-03-24T07:36
радио "спутник в крыму"
центр погоды "фобос"
евгений тишковец
погода в крыму
крымская погода
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В Крыму на последней неделе марта пройдут дожди юго-востоке и юго-западе полуострова
В Крыму на последней неделе марта пройдут дожди юго-востоке и юго-западе полуострова
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 мар – РИА Новости Крым. Локальные дожди пройдут в Крыму на этой неделе. Наиболее сильные осадки ожидаются на юго-востоке и юго-западе Крыма. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал специалист Центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.В целом осадки, которые пройдут в Крыму, можно назвать незначительными, сказал специалист. "Это, конечно, достаточно скромные, но тем не менее дожди", – заметил Тишковец.Так, в Симферополе, по прогнозу эксперта, за неделю можно ждать максимум 5-7 мм осадков, то есть пять – семь литров дождевой воды на метр квадратный.Однако местами, где пройдет кучево-дождевая облачность, в частности, на юго-востоке полуострова, эти показатели будут посущественнее, добавил он.Во второй "треугольник", в котором также можно ждать больше осадков, по прогнозам синоптика, попадают Севастополь, Кача и Бахчисарай."Ну а в континентальной части Крыма воды будет "кот наплакал": 1 – 6 мм", – подытожил эксперт.Ранее замдиректора Научно-исследовательского института сельского хозяйства Крыма по научной работе, кандидат сельскохозяйственных наук Людмила Радченко, оценивая ситуацию, в которой по итогам зимы оказались озимые зерновые культуры в республике, заявила, что полуострову "очень срочно нужна влага".Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Что с запасами воды в Крыму по итогам февраляВ Крыму построят еще два водохранилищаИнвесторы вложили в сельское хозяйство Крыма 24 миллиарда рублей
https://crimea.ria.ru/20250323/pervaya-vesennyaya-groza-i-iyunskoe-teplo-pogoda-v-krymu-na-nedelyu-1145131798.html
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центр погоды "фобос", евгений тишковец, погода в крыму, крымская погода
Долгожданная влага: где и когда в Крыму пройдут дожди
В Крыму на последней неделе марта пройдут дожди юго-востоке и юго-западе полуострова
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 мар – РИА Новости Крым.
Локальные дожди пройдут в Крыму на этой неделе. Наиболее сильные осадки ожидаются на юго-востоке и юго-западе Крыма. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму"
рассказал специалист Центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
В целом осадки, которые пройдут в Крыму, можно назвать незначительными, сказал специалист. "Это, конечно, достаточно скромные, но тем не менее дожди", – заметил Тишковец.
Так, в Симферополе, по прогнозу эксперта, за неделю можно ждать максимум 5-7 мм осадков, то есть пять – семь литров дождевой воды на метр квадратный.
Однако местами, где пройдет кучево-дождевая облачность, в частности, на юго-востоке полуострова, эти показатели будут посущественнее, добавил он.
"В основном это в районе Старого Крыма, Кировского и Белогорского районов – в этом треугольнике. Здесь может быть даже до 15 мм осадков. А в самых южных регионах до 7 – 12 мм", – уточнил Тишковец.
Во второй "треугольник", в котором также можно ждать больше осадков, по прогнозам синоптика, попадают Севастополь, Кача и Бахчисарай.
"Ну а в континентальной части Крыма воды будет "кот наплакал": 1 – 6 мм", – подытожил эксперт.
Ранее замдиректора Научно-исследовательского института сельского хозяйства Крыма по научной работе, кандидат сельскохозяйственных наук Людмила Радченко, оценивая
ситуацию, в которой по итогам зимы оказались озимые зерновые культуры в республике, заявила, что полуострову "очень срочно нужна влага".
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