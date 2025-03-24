Рейтинг@Mail.ru
Долгожданная влага: где и когда в Крыму пройдут дожди - РИА Новости Крым, 24.03.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Микрофон
Радио "Спутник в Крыму"
https://crimea.ria.ru/20250324/dolgozhdannaya-vlaga-gde-i-kogda-v-krymu-proydut-dozhdi-1145133401.html
Долгожданная влага: где и когда в Крыму пройдут дожди
Долгожданная влага: где и когда в Крыму пройдут дожди - РИА Новости Крым, 24.03.2025
Долгожданная влага: где и когда в Крыму пройдут дожди
Локальные дожди пройдут в Крыму на этой неделе. Наиболее сильные осадки ожидаются на юго-востоке и юго-западе Крыма. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму"... РИА Новости Крым, 24.03.2025
2025-03-24T07:36
2025-03-24T07:36
радио "спутник в крыму"
центр погоды "фобос"
евгений тишковец
погода в крыму
крымская погода
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/06/01/1119636398_0:169:1620:1080_1920x0_80_0_0_547169f1bac1640e5933a3f2fbac4a1d.jpg
В Крыму на последней неделе марта пройдут дожди юго-востоке и юго-западе полуострова
В Крыму на последней неделе марта пройдут дожди юго-востоке и юго-западе полуострова
audio/mpeg
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 мар – РИА Новости Крым. Локальные дожди пройдут в Крыму на этой неделе. Наиболее сильные осадки ожидаются на юго-востоке и юго-западе Крыма. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал специалист Центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.В целом осадки, которые пройдут в Крыму, можно назвать незначительными, сказал специалист. "Это, конечно, достаточно скромные, но тем не менее дожди", – заметил Тишковец.Так, в Симферополе, по прогнозу эксперта, за неделю можно ждать максимум 5-7 мм осадков, то есть пять – семь литров дождевой воды на метр квадратный.Однако местами, где пройдет кучево-дождевая облачность, в частности, на юго-востоке полуострова, эти показатели будут посущественнее, добавил он.Во второй "треугольник", в котором также можно ждать больше осадков, по прогнозам синоптика, попадают Севастополь, Кача и Бахчисарай."Ну а в континентальной части Крыма воды будет "кот наплакал": 1 – 6 мм", – подытожил эксперт.Ранее замдиректора Научно-исследовательского института сельского хозяйства Крыма по научной работе, кандидат сельскохозяйственных наук Людмила Радченко, оценивая ситуацию, в которой по итогам зимы оказались озимые зерновые культуры в республике, заявила, что полуострову "очень срочно нужна влага".Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Что с запасами воды в Крыму по итогам февраляВ Крыму построят еще два водохранилищаИнвесторы вложили в сельское хозяйство Крыма 24 миллиарда рублей
https://crimea.ria.ru/20250323/pervaya-vesennyaya-groza-i-iyunskoe-teplo-pogoda-v-krymu-na-nedelyu-1145131798.html
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/06/01/1119636398_90:0:1530:1080_1920x0_80_0_0_f0cc13cfa8228d126076d67f75bb55fe.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
центр погоды "фобос", евгений тишковец, погода в крыму, крымская погода
Долгожданная влага: где и когда в Крыму пройдут дожди

В Крыму на последней неделе марта пройдут дожди юго-востоке и юго-западе полуострова

07:36 24.03.2025
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевРоса на траве
Роса на траве - РИА Новости, 1920, 24.03.2025
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 мар – РИА Новости Крым. Локальные дожди пройдут в Крыму на этой неделе. Наиболее сильные осадки ожидаются на юго-востоке и юго-западе Крыма. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал специалист Центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
В Крыму на последней неделе марта пройдут дожди юго-востоке и юго-западе полуострова
07:36
В целом осадки, которые пройдут в Крыму, можно назвать незначительными, сказал специалист. "Это, конечно, достаточно скромные, но тем не менее дожди", – заметил Тишковец.
Так, в Симферополе, по прогнозу эксперта, за неделю можно ждать максимум 5-7 мм осадков, то есть пять – семь литров дождевой воды на метр квадратный.
Однако местами, где пройдет кучево-дождевая облачность, в частности, на юго-востоке полуострова, эти показатели будут посущественнее, добавил он.
"В основном это в районе Старого Крыма, Кировского и Белогорского районов – в этом треугольнике. Здесь может быть даже до 15 мм осадков. А в самых южных регионах до 7 – 12 мм", – уточнил Тишковец.
Во второй "треугольник", в котором также можно ждать больше осадков, по прогнозам синоптика, попадают Севастополь, Кача и Бахчисарай.
"Ну а в континентальной части Крыма воды будет "кот наплакал": 1 – 6 мм", – подытожил эксперт.
Ранее замдиректора Научно-исследовательского института сельского хозяйства Крыма по научной работе, кандидат сельскохозяйственных наук Людмила Радченко, оценивая ситуацию, в которой по итогам зимы оказались озимые зерновые культуры в республике, заявила, что полуострову "очень срочно нужна влага".
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Что с запасами воды в Крыму по итогам февраля
В Крыму построят еще два водохранилища
Инвесторы вложили в сельское хозяйство Крыма 24 миллиарда рублей
Дождь в Крыму - РИА Новости, 1920, 23.03.2025
Вчера, 19:45Радио "Спутник в Крыму"
Первая весенняя гроза и июньское тепло: погода в Крыму на неделю
 
Радио "Спутник в Крыму"Центр погоды "ФОБОС"Евгений ТишковецПогода в КрымуКрымская погода
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
13:41В центре Москвы полыхает кровля жилого комплекса
13:37Киев несет громадные потери – данные за сутки
13:21В Крыму госпитализировали 16 пострадавших в ДТП с автобусом
12:58Россия продолжит добиваться денацификации Украины – Лавров
12:42ВСУ снова ударили по объекту энергетики России
12:28Раненую туристку спасли в курортном поселке в Крыму
11:598 пострадавших в ДТП с автобусом и фурой в Крыму - тяжелые
11:53Враньем о Крыме Зеленский дискредитировал себя в глазах украинцев
11:36В аварии под Симферополем с автобусом и грузовиком пострадали 8 детей
11:29Крымский мост - проезда ждут 105 автомобилей
11:11Новый парк в Бахчисарае планируют сдать досрочно
11:04Земля за рубль: инвесторам в Крыму предоставят новые меры поддержки
10:42В Крыму продлили меры поддержки турбизнеса
10:33Автомобиль МЧС попал в аварию по дороге к месту ДТП под Симферополем
10:22Авария в Симферополе с автобусом и фурой - все о ситуации к этому часу
10:16Стала известна причина ДТП с шестью погибшими под Симферополем
10:11На Крымском мосту растет очередь
10:07Мощная магнитная буря накроет Землю
09:37Число погибших в столкновении автобуса и фуры в Крыму увеличилось до 6
09:34ДТП под Симферополем - рейсовый автобус врезался в стоящий грузовик
Лента новостейМолния