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В Крыму построят еще два водохранилища - РИА Новости Крым, 13.03.2025
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В Крыму построят еще два водохранилища
В Крыму построят еще два водохранилища - РИА Новости Крым, 13.03.2025
В Крыму построят еще два водохранилища
Планы по строительству Солнечногорского и Мартовского водохранилищ обсудили в ходе совещании по устойчивому водоснабжению в регионе, сообщил председатель... РИА Новости Крым, 13.03.2025
2025-03-13T06:08
2025-03-13T06:08
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 мар – РИА Новости Крым. Планы по строительству Солнечногорского и Мартовского водохранилищ обсудили в ходе совещании по устойчивому водоснабжению в регионе, сообщил председатель Совмина Крыма Юрий Гоцанюк.В ходе встречи были рассмотрены решения по использованию воды из проектируемых водохранилищ для нужд Большой Ялты и Большой Алушты. Кроме того, были затронули вопросы водоснабжения Феодосии, Судака, Керчи и населенных пунктов Ленинского района.Ранее гендиректор "Воды Крыма" Максим Новик отмечал, что важность строительства двух новых водохранилищ в Крыму трудно переоценить, учитывая особенности рельефа и климата южнобережья полуострова. О старте проектирования двух новых для Крыма водохранилищ на 5,5 млн и 8,5 млн кубометров 14 января сообщал глава республики Сергей Аксенов. Ориентировочная стоимость объектов составит около 22 миллиардов рублей.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Что с водными запасами на Южном берегу КрымаВ Крыму потратят более 2 млрд рублей на экологические проектыЧто с запасами воды в Крыму по итогам февраля
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РИА Новости Крым
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юрий гоцанюк, ялта, алушта, новости крыма, вода в крыму, водоснабжение, юбк, водохранилища крыма, феодосия, судак, керчь, ленинский район, крым
В Крыму построят еще два водохранилища

В Крыму обсудили планы по строительству новых водохранилищ Солнечногорское и Мартовское

06:08 13.03.2025
 
© РИА Новости КрымВодохранилище в Крыму
Водохранилище в Крыму - РИА Новости, 1920, 13.03.2025
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 мар – РИА Новости Крым. Планы по строительству Солнечногорского и Мартовского водохранилищ обсудили в ходе совещании по устойчивому водоснабжению в регионе, сообщил председатель Совмина Крыма Юрий Гоцанюк.

"На совещании по устойчивому водоснабжению населенных пунктов Крыма обсудили планы по строительству Солнечногорского и Мартовского водохранилищ, которые позволят снизить риск вододефицита в юго-западной части полуострова в засушливые годы. Водохранилища естественного стока будут расположены на реках Марта и Улу-Узень Восточный", – сказано в сообщении.

В ходе встречи были рассмотрены решения по использованию воды из проектируемых водохранилищ для нужд Большой Ялты и Большой Алушты. Кроме того, были затронули вопросы водоснабжения Феодосии, Судака, Керчи и населенных пунктов Ленинского района.
Ранее гендиректор "Воды Крыма" Максим Новик отмечал, что важность строительства двух новых водохранилищ в Крыму трудно переоценить, учитывая особенности рельефа и климата южнобережья полуострова. О старте проектирования двух новых для Крыма водохранилищ на 5,5 млн и 8,5 млн кубометров 14 января сообщал глава республики Сергей Аксенов. Ориентировочная стоимость объектов составит около 22 миллиардов рублей.
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