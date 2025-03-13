В Крыму построят еще два водохранилища
В Крыму обсудили планы по строительству новых водохранилищ Солнечногорское и Мартовское
© РИА Новости КрымВодохранилище в Крыму
© РИА Новости Крым
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 мар – РИА Новости Крым. Планы по строительству Солнечногорского и Мартовского водохранилищ обсудили в ходе совещании по устойчивому водоснабжению в регионе, сообщил председатель Совмина Крыма Юрий Гоцанюк.
"На совещании по устойчивому водоснабжению населенных пунктов Крыма обсудили планы по строительству Солнечногорского и Мартовского водохранилищ, которые позволят снизить риск вододефицита в юго-западной части полуострова в засушливые годы. Водохранилища естественного стока будут расположены на реках Марта и Улу-Узень Восточный", – сказано в сообщении.
В ходе встречи были рассмотрены решения по использованию воды из проектируемых водохранилищ для нужд Большой Ялты и Большой Алушты. Кроме того, были затронули вопросы водоснабжения Феодосии, Судака, Керчи и населенных пунктов Ленинского района.
Ранее гендиректор "Воды Крыма" Максим Новик отмечал, что важность строительства двух новых водохранилищ в Крыму трудно переоценить, учитывая особенности рельефа и климата южнобережья полуострова. О старте проектирования двух новых для Крыма водохранилищ на 5,5 млн и 8,5 млн кубометров 14 января сообщал глава республики Сергей Аксенов. Ориентировочная стоимость объектов составит около 22 миллиардов рублей.
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