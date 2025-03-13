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В Крыму построят еще два водохранилища

В Крыму построят еще два водохранилища - РИА Новости Крым, 13.03.2025

В Крыму построят еще два водохранилища

Планы по строительству Солнечногорского и Мартовского водохранилищ обсудили в ходе совещании по устойчивому водоснабжению в регионе, сообщил председатель... РИА Новости Крым, 13.03.2025

2025-03-13T06:08

2025-03-13T06:08

2025-03-13T06:08

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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 мар – РИА Новости Крым. Планы по строительству Солнечногорского и Мартовского водохранилищ обсудили в ходе совещании по устойчивому водоснабжению в регионе, сообщил председатель Совмина Крыма Юрий Гоцанюк.В ходе встречи были рассмотрены решения по использованию воды из проектируемых водохранилищ для нужд Большой Ялты и Большой Алушты. Кроме того, были затронули вопросы водоснабжения Феодосии, Судака, Керчи и населенных пунктов Ленинского района.Ранее гендиректор "Воды Крыма" Максим Новик отмечал, что важность строительства двух новых водохранилищ в Крыму трудно переоценить, учитывая особенности рельефа и климата южнобережья полуострова. О старте проектирования двух новых для Крыма водохранилищ на 5,5 млн и 8,5 млн кубометров 14 января сообщал глава республики Сергей Аксенов. Ориентировочная стоимость объектов составит около 22 миллиардов рублей.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Что с водными запасами на Южном берегу КрымаВ Крыму потратят более 2 млрд рублей на экологические проектыЧто с запасами воды в Крыму по итогам февраля

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2025

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