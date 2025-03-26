Смертельная авария с автобусом под Симферополем: водитель арестован
В Симферополя водителя попавшего в смертельное ДТП автобуса взяли под стражу
13:47 26.03.2025 (обновлено: 13:55 26.03.2025)
© Telegram-канал Следком Крыма и СевастополяВ Симферополе вынесен приговор водителю рейсового автобуса за смертельное ДТП
© Telegram-канал Следком Крыма и Севастополя
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 мар – РИА Новости Крым. Суд в Крыму заключил под стражу водителя автобуса, подозреваемого в совершении ДТП с шестью погибшими под Симферополем. Об этом сообщают региональный главк Следственного комитета РФ и прокуратура Крыма.
"Следственными органами СК России водителю автобуса предъявлено обвинение в нарушении правил дорожного движения, повлекших по неосторожности смерть двух и более лиц. Сегодня по ходатайству следователя судом фигуранту избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении.
Как уточнили в прокуратуре, обвиняемого отправили под арест на два месяца. Расследование уголовного дела продолжается.
Авария произошла 25 марта в Симферопольском районе близ села Укромное. По версии следствия, водитель рейсового автобуса нарушил правила безопасности дорожного движения и врезался в стоящий на обочине грузовик с прицепом. В результате трагедии погибли шесть пассажиров автобуса. Еще 23 пострадавших, среди которых восемь несовершеннолетних, были доставлены в больницы с различными травмами. Всего в ДТП пострадали 43 человека.
Глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что семьи погибших в ДТП получат материальную помощь в размере 1,5 млн рублей. Пострадавшим, которые получили травмы тяжелой и средней степени, будет выплачено по 600 тыс. рублей, получившим легкие травмы – по 300 тысяч.
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