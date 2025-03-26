https://crimea.ria.ru/20250326/smertelnaya-avariya-s-avtobusom-pod-simferopolem-voditel-arestovan-1145240812.html

Смертельная авария с автобусом под Симферополем: водитель арестован

Смертельная авария с автобусом под Симферополем: водитель арестован - РИА Новости Крым, 26.03.2025

Смертельная авария с автобусом под Симферополем: водитель арестован

Суд в Крыму заключил под стражу водителя автобуса, подозреваемого в совершении ДТП с шестью погибшими под Симферополем. Об этом сообщают региональный главк... РИА Новости Крым, 26.03.2025

2025-03-26T13:47

2025-03-26T13:47

2025-03-26T13:55

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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 мар – РИА Новости Крым. Суд в Крыму заключил под стражу водителя автобуса, подозреваемого в совершении ДТП с шестью погибшими под Симферополем. Об этом сообщают региональный главк Следственного комитета РФ и прокуратура Крыма.Как уточнили в прокуратуре, обвиняемого отправили под арест на два месяца. Расследование уголовного дела продолжается.Авария произошла 25 марта в Симферопольском районе близ села Укромное. По версии следствия, водитель рейсового автобуса нарушил правила безопасности дорожного движения и врезался в стоящий на обочине грузовик с прицепом. В результате трагедии погибли шесть пассажиров автобуса. Еще 23 пострадавших, среди которых восемь несовершеннолетних, были доставлены в больницы с различными травмами. Всего в ДТП пострадали 43 человека.Глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что семьи погибших в ДТП получат материальную помощь в размере 1,5 млн рублей. Пострадавшим, которые получили травмы тяжелой и средней степени, будет выплачено по 600 тыс. рублей, получившим легкие травмы – по 300 тысяч.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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