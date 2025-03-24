https://crimea.ria.ru/20250324/torgovyy-tsentr-gorit-v-rostove-na-donu-na-500-kvadratakh-1145173096.html

Торговый центр горит в Ростове-на-Дону на 500 "квадратах"

Торговый центр горит в Ростове-на-Дону на 500 "квадратах" - РИА Новости Крым, 24.03.2025

Торговый центр горит в Ростове-на-Дону на 500 "квадратах"

м. Крупный пожар произошел в торговом центре в Ростове-на-Дону, есть угроза распространения огня. Об этом сообщили в МЧС России. РИА Новости Крым, 24.03.2025

2025-03-24T06:31

2025-03-24T06:31

2025-03-24T06:31

ростов-на-дону

пожар

происшествия

мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 мар - РИА Новости Крым. Крупный пожар произошел в торговом центре в Ростове-на-Дону, есть угроза распространения огня. Об этом сообщили в МЧС России.По информации ведомства, горит фасад здания ТЦ на Буденновском проспекте.На месте работают 70 сотрудников МЧС и 19 единиц техники. Информация уточняется.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

ростов-на-дону

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ростов-на-дону, пожар, происшествия, мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации), новости