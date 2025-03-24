Рейтинг@Mail.ru
Торговый центр горит в Ростове-на-Дону на 500 "квадратах" - РИА Новости Крым, 24.03.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20250324/torgovyy-tsentr-gorit-v-rostove-na-donu-na-500-kvadratakh-1145173096.html
Торговый центр горит в Ростове-на-Дону на 500 "квадратах"
Торговый центр горит в Ростове-на-Дону на 500 "квадратах" - РИА Новости Крым, 24.03.2025
Торговый центр горит в Ростове-на-Дону на 500 "квадратах"
м. Крупный пожар произошел в торговом центре в Ростове-на-Дону, есть угроза распространения огня. Об этом сообщили в МЧС России. РИА Новости Крым, 24.03.2025
2025-03-24T06:31
2025-03-24T06:31
ростов-на-дону
пожар
происшествия
мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/03/18/1145172985_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_de733c5da45a7a536a2691ae2dc65c1b.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 мар - РИА Новости Крым. Крупный пожар произошел в торговом центре в Ростове-на-Дону, есть угроза распространения огня. Об этом сообщили в МЧС России.По информации ведомства, горит фасад здания ТЦ на Буденновском проспекте.На месте работают 70 сотрудников МЧС и 19 единиц техники. Информация уточняется.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
ростов-на-дону
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/03/18/1145172985_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_92b696cd57fe4cecedcbc77348a53467.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
ростов-на-дону, пожар, происшествия, мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации), новости
Торговый центр горит в Ростове-на-Дону на 500 "квадратах"

В Ростове-на-Дону тушат крупный пожар в торговом центре

06:31 24.03.2025
 
© МЧС РоссииВ Ростове-на-Дону тушат крупный пожар в торговом центре
В Ростове-на-Дону тушат крупный пожар в торговом центре
© МЧС России
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 мар - РИА Новости Крым. Крупный пожар произошел в торговом центре в Ростове-на-Дону, есть угроза распространения огня. Об этом сообщили в МЧС России.
По информации ведомства, горит фасад здания ТЦ на Буденновском проспекте.
"Предварительно, площадь пожара - 500 квадратных метров. Существует угроза распространения огня на соседнее здание", - говорится в сообщении.
На месте работают 70 сотрудников МЧС и 19 единиц техники. Информация уточняется.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
Ростов-на-ДонуПожарПроисшествияМЧС РФ (Министерство чрезвычайных ситуаций Российской Федерации)Новости
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
13:41В центре Москвы полыхает кровля жилого комплекса
13:37Киев несет громадные потери – данные за сутки
13:21В Крыму госпитализировали 16 пострадавших в ДТП с автобусом
12:58Россия продолжит добиваться денацификации Украины – Лавров
12:42ВСУ снова ударили по объекту энергетики России
12:28Раненую туристку спасли в курортном поселке в Крыму
11:598 пострадавших в ДТП с автобусом и фурой в Крыму - тяжелые
11:53Враньем о Крыме Зеленский дискредитировал себя в глазах украинцев
11:36В аварии под Симферополем с автобусом и грузовиком пострадали 8 детей
11:29Крымский мост - проезда ждут 105 автомобилей
11:11Новый парк в Бахчисарае планируют сдать досрочно
11:04Земля за рубль: инвесторам в Крыму предоставят новые меры поддержки
10:42В Крыму продлили меры поддержки турбизнеса
10:33Автомобиль МЧС попал в аварию по дороге к месту ДТП под Симферополем
10:22Авария в Симферополе с автобусом и фурой - все о ситуации к этому часу
10:16Стала известна причина ДТП с шестью погибшими под Симферополем
10:11На Крымском мосту растет очередь
10:07Мощная магнитная буря накроет Землю
09:37Число погибших в столкновении автобуса и фуры в Крыму увеличилось до 6
09:34ДТП под Симферополем - рейсовый автобус врезался в стоящий грузовик
Лента новостейМолния