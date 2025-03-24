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Торговый центр горит в Ростове-на-Дону на 500 "квадратах"
Торговый центр горит в Ростове-на-Дону на 500 "квадратах" - РИА Новости Крым, 24.03.2025
Торговый центр горит в Ростове-на-Дону на 500 "квадратах"
м. Крупный пожар произошел в торговом центре в Ростове-на-Дону, есть угроза распространения огня. Об этом сообщили в МЧС России. РИА Новости Крым, 24.03.2025
2025-03-24T06:31
2025-03-24T06:31
2025-03-24T06:31
ростов-на-дону
пожар
происшествия
мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 мар - РИА Новости Крым. Крупный пожар произошел в торговом центре в Ростове-на-Дону, есть угроза распространения огня. Об этом сообщили в МЧС России.По информации ведомства, горит фасад здания ТЦ на Буденновском проспекте.На месте работают 70 сотрудников МЧС и 19 единиц техники. Информация уточняется.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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ростов-на-дону, пожар, происшествия, мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации), новости
Торговый центр горит в Ростове-на-Дону на 500 "квадратах"
В Ростове-на-Дону тушат крупный пожар в торговом центре