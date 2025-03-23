https://crimea.ria.ru/20250323/esche-chetyre-bespilotnika-sbili-nad-krymom-1145172245.html
Четыре украинских беспилотника сбили над Крымом за 15 минут
Четыре украинских беспилотника сбили над Крымом за 15 минут - РИА Новости Крым, 23.03.2025
Четыре украинских беспилотника сбили над Крымом за 15 минут
Средства российской ПВО сбили над Крымом вечером в воскресенье еще четыре украинских беспилотника, сообщили в Минобороны России. РИА Новости Крым, 23.03.2025
2025-03-23T21:52
2025-03-23T21:52
2025-03-23T22:00
министерство обороны рф
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безопасность республики крым и севастополя
вооруженные силы россии
беспилотник (бпла, дрон)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 мар – РИА Новости Крым. Средства российской ПВО сбили над Крымом вечером в воскресенье еще четыре украинских беспилотника, сообщили в Минобороны России.Также беспилотник ВСУ был сбит в период с 18:40 до 19:05 в воскресенье. Еще один украинский дрон был ликвидирован утром. За ночь российские средства ПВО уничтожили и перехватили 59 украинских беспилотников над семью регионами России, в том числе два – над Крымом.Ранее глава республики Сергей Аксенов заявил, что угрозы сухопутных операций ВСУ для Крыма нет. Он подчеркнул, что все подразделения в регионе обеспечены на высоком уровне. Достаточно и мер, предпринятых по поручению президента.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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министерство обороны рф, новости крыма, крым, пво, безопасность республики крым и севастополя, вооруженные силы россии, беспилотник (бпла, дрон)
Четыре украинских беспилотника сбили над Крымом за 15 минут
Над Крымом сбили еще четыре беспилотника
21:52 23.03.2025 (обновлено: 22:00 23.03.2025)