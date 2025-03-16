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Угрозы сухопутных операций ВСУ для Крыма нет - Аксенов
Угрозы сухопутных операций ВСУ для Крыма нет - Аксенов - РИА Новости Крым, 16.03.2025
Угрозы сухопутных операций ВСУ для Крыма нет - Аксенов
Угрозы сухопутных операций ВСУ для Крыма нет. Об этом заявил глава республики Сергей Аксенов в эфире телеканала "Крым 24". РИА Новости Крым, 16.03.2025
2025-03-16T10:43
2025-03-16T10:43
2025-03-16T11:14
крым
сергей аксенов
безопасность республики крым и севастополя
атаки всу на крым
всу (вооруженные силы украины)
новости крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 мар - РИА Новости Крым. Угрозы сухопутных операций ВСУ для Крыма нет. Об этом заявил глава республики Сергей Аксенов в эфире телеканала "Крым 24". Он подчеркнул, что все подразделения в регионе обеспечены на высоком уровне. Достаточно и мер, предпринятых по поручению президента. "Основные стратегические цели выполнены с точки зрения безопасности и независимости по энергетике, продовольствию, лекарствам", – также сказал Аксенов.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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крым, сергей аксенов, безопасность республики крым и севастополя, атаки всу на крым, всу (вооруженные силы украины), новости крыма
Угрозы сухопутных операций ВСУ для Крыма нет - Аксенов
Угрозы сухопутных операций ВСУ для Крыма нет - Аксенов
10:43 16.03.2025 (обновлено: 11:14 16.03.2025)