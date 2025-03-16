https://crimea.ria.ru/20250316/ugrozy-sukhoputnykh-operatsiy-vsu-dlya-kryma-net---aksenov-1144965582.html

Угрозы сухопутных операций ВСУ для Крыма нет - Аксенов

Угрозы сухопутных операций ВСУ для Крыма нет - Аксенов - РИА Новости Крым, 16.03.2025

Угрозы сухопутных операций ВСУ для Крыма нет - Аксенов

Угрозы сухопутных операций ВСУ для Крыма нет. Об этом заявил глава республики Сергей Аксенов в эфире телеканала "Крым 24". РИА Новости Крым, 16.03.2025

2025-03-16T10:43

2025-03-16T10:43

2025-03-16T11:14

крым

сергей аксенов

безопасность республики крым и севастополя

атаки всу на крым

всу (вооруженные силы украины)

новости крыма

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 мар - РИА Новости Крым. Угрозы сухопутных операций ВСУ для Крыма нет. Об этом заявил глава республики Сергей Аксенов в эфире телеканала "Крым 24". Он подчеркнул, что все подразделения в регионе обеспечены на высоком уровне. Достаточно и мер, предпринятых по поручению президента. "Основные стратегические цели выполнены с точки зрения безопасности и независимости по энергетике, продовольствию, лекарствам", – также сказал Аксенов.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2025

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, сергей аксенов, безопасность республики крым и севастополя, атаки всу на крым, всу (вооруженные силы украины), новости крыма