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Угрозы сухопутных операций ВСУ для Крыма нет - Аксенов - РИА Новости Крым, 16.03.2025
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Угрозы сухопутных операций ВСУ для Крыма нет - Аксенов
Угрозы сухопутных операций ВСУ для Крыма нет - Аксенов - РИА Новости Крым, 16.03.2025
Угрозы сухопутных операций ВСУ для Крыма нет - Аксенов
Угрозы сухопутных операций ВСУ для Крыма нет. Об этом заявил глава республики Сергей Аксенов в эфире телеканала "Крым 24". РИА Новости Крым, 16.03.2025
2025-03-16T10:43
2025-03-16T11:14
крым
сергей аксенов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 мар - РИА Новости Крым. Угрозы сухопутных операций ВСУ для Крыма нет. Об этом заявил глава республики Сергей Аксенов в эфире телеканала "Крым 24". Он подчеркнул, что все подразделения в регионе обеспечены на высоком уровне. Достаточно и мер, предпринятых по поручению президента. "Основные стратегические цели выполнены с точки зрения безопасности и независимости по энергетике, продовольствию, лекарствам", – также сказал Аксенов.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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крым, сергей аксенов, безопасность республики крым и севастополя, атаки всу на крым, всу (вооруженные силы украины), новости крыма
Угрозы сухопутных операций ВСУ для Крыма нет - Аксенов

Угрозы сухопутных операций ВСУ для Крыма нет - Аксенов

10:43 16.03.2025 (обновлено: 11:14 16.03.2025)
 
© РИА Новости КрымГлава Крыма Сергей Аксенов в пресс-центре РИА Новости Крым
Глава Крыма Сергей Аксенов в пресс-центре РИА Новости Крым - РИА Новости, 1920, 16.03.2025
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 мар - РИА Новости Крым. Угрозы сухопутных операций ВСУ для Крыма нет. Об этом заявил глава республики Сергей Аксенов в эфире телеканала "Крым 24".
"Что касается обороны Крыма - основная оборона обеспечивается, конечно, на передовой, в Херсонской, Запорожской областях, в целом на фронте. Но и те меры, которые здесь приняты - достаточные. Никакие сухопутные операции Крыму не угрожают благодаря совместной работе Минобороны, правоохранительных органов, крымского ополчения", - подчеркнул Аксенов.
Он подчеркнул, что все подразделения в регионе обеспечены на высоком уровне. Достаточно и мер, предпринятых по поручению президента.
"Основные стратегические цели выполнены с точки зрения безопасности и независимости по энергетике, продовольствию, лекарствам", – также сказал Аксенов.
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