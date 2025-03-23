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Беспилотник сбили над Крымом

Беспилотник сбили над Крымом - РИА Новости Крым, 23.03.2025

Беспилотник сбили над Крымом

Российские средства ПВО вечером в воскресенье сбили над Крымом украинский беспилотник, сообщили в Минобороны России. Еще один дрон ликвидирован над Белгородской РИА Новости Крым, 23.03.2025

2025-03-23T20:26

2025-03-23T20:26

2025-03-23T20:32

министерство обороны рф

новости крыма

пво

вооруженные силы россии

безопасность республики крым и севастополя

беспилотник (бпла, дрон)

всу (вооруженные силы украины)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 мар – РИА Новости Крым. Российские средства ПВО вечером в воскресенье сбили над Крымом украинский беспилотник, сообщили в Минобороны России. Еще один дрон ликвидирован над Белгородской областью.Еще один украинский дрон был сбит утром в воскресенье. За ночь российские средства ПВО уничтожили и перехватили 59 украинских беспилотников над семью регионами России, в том числе два – над Крымом.Ранее глава республики Сергей Аксенов заявил, что угрозы сухопутных операций ВСУ для Крыма нет. Он подчеркнул, что все подразделения в регионе обеспечены на высоком уровне. Достаточно и мер, предпринятых по поручению президента.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

министерство обороны рф, новости крыма, пво, вооруженные силы россии, безопасность республики крым и севастополя, беспилотник (бпла, дрон), всу (вооруженные силы украины)