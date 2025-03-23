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Беспилотник сбили над Крымом
Беспилотник сбили над Крымом - РИА Новости Крым, 23.03.2025
Беспилотник сбили над Крымом
Российские средства ПВО вечером в воскресенье сбили над Крымом украинский беспилотник, сообщили в Минобороны России. Еще один дрон ликвидирован над Белгородской РИА Новости Крым, 23.03.2025
2025-03-23T20:26
2025-03-23T20:26
2025-03-23T20:32
министерство обороны рф
новости крыма
пво
вооруженные силы россии
безопасность республики крым и севастополя
беспилотник (бпла, дрон)
всу (вооруженные силы украины)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 мар – РИА Новости Крым. Российские средства ПВО вечером в воскресенье сбили над Крымом украинский беспилотник, сообщили в Минобороны России. Еще один дрон ликвидирован над Белгородской областью.Еще один украинский дрон был сбит утром в воскресенье. За ночь российские средства ПВО уничтожили и перехватили 59 украинских беспилотников над семью регионами России, в том числе два – над Крымом.Ранее глава республики Сергей Аксенов заявил, что угрозы сухопутных операций ВСУ для Крыма нет. Он подчеркнул, что все подразделения в регионе обеспечены на высоком уровне. Достаточно и мер, предпринятых по поручению президента.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
министерство обороны рф, новости крыма, пво, вооруженные силы россии, безопасность республики крым и севастополя, беспилотник (бпла, дрон), всу (вооруженные силы украины)
Беспилотник сбили над Крымом
Над Крымом сбили беспилотник
20:26 23.03.2025 (обновлено: 20:32 23.03.2025)