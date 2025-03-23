https://crimea.ria.ru/20250323/59-bespilotnikov-sbity-nad-krymom-i-regionami-rossii-1145155501.html

59 беспилотников сбиты над Крымом и регионами России

59 беспилотников сбиты над Крымом и регионами России - РИА Новости Крым, 23.03.2025

59 беспилотников сбиты над Крымом и регионами России

Российские средства ПВО уничтожили и перехватили ночью 59 украинских беспилотников над семью регионами России, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 23.03.2025

2025-03-23T07:16

2025-03-23T07:16

2025-03-23T07:24

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 мар - РИА Новости Крым. Российские средства ПВО уничтожили и перехватили ночью 59 украинских беспилотников над семью регионами России, сообщили в Минобороны РФ."В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО уничтожено и перехвачено 59 украинских беспилотных летательных аппаратов: 29 БПЛА – над территорией Ростовской области, 20 БПЛА – над территорией Астраханской области, три БПЛА – над территорией Воронежской области, три БПЛА – над территорией Волгоградской области, два БПЛА – над территорией Республики Крым, один БПЛА – над территорией Курской области и один БПЛА – над территорией Саратовской области", - говорится в сообщении.Ранее глава республики Сергей Аксенов заявил, что угрозы сухопутных операций ВСУ для Крыма нет. Он подчеркнул, что все подразделения в регионе обеспечены на высоком уровне. Достаточно и мер, предпринятых по поручению президента.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Виновного в ракетном обстреле пляжа в Севастополе объявили в розыскАтака на Севастополь – четыре беспилотника сбиты над моремАксенов рассказал об атаке БПЛА на Крым и охране рубежей

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2025

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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