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59 беспилотников сбиты над Крымом и регионами России - РИА Новости Крым, 23.03.2025
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59 беспилотников сбиты над Крымом и регионами России
59 беспилотников сбиты над Крымом и регионами России - РИА Новости Крым, 23.03.2025
59 беспилотников сбиты над Крымом и регионами России
Российские средства ПВО уничтожили и перехватили ночью 59 украинских беспилотников над семью регионами России, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 23.03.2025
2025-03-23T07:16
2025-03-23T07:24
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 мар - РИА Новости Крым. Российские средства ПВО уничтожили и перехватили ночью 59 украинских беспилотников над семью регионами России, сообщили в Минобороны РФ."В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО уничтожено и перехвачено 59 украинских беспилотных летательных аппаратов: 29 БПЛА – над территорией Ростовской области, 20 БПЛА – над территорией Астраханской области, три БПЛА – над территорией Воронежской области, три БПЛА – над территорией Волгоградской области, два БПЛА – над территорией Республики Крым, один БПЛА – над территорией Курской области и один БПЛА – над территорией Саратовской области", - говорится в сообщении.Ранее глава республики Сергей Аксенов заявил, что угрозы сухопутных операций ВСУ для Крыма нет. Он подчеркнул, что все подразделения в регионе обеспечены на высоком уровне. Достаточно и мер, предпринятых по поручению президента.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Виновного в ракетном обстреле пляжа в Севастополе объявили в розыскАтака на Севастополь – четыре беспилотника сбиты над моремАксенов рассказал об атаке БПЛА на Крым и охране рубежей
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59 беспилотников сбиты над Крымом и регионами России

59 беспилотников сбиты над Крымом и регионами России - Минобороны

07:16 23.03.2025 (обновлено: 07:24 23.03.2025)
 
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Работа зенитно-ракетной системы ПВО С-300В4 - РИА Новости, 1920, 23.03.2025
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 мар - РИА Новости Крым. Российские средства ПВО уничтожили и перехватили ночью 59 украинских беспилотников над семью регионами России, сообщили в Минобороны РФ.
"В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО уничтожено и перехвачено 59 украинских беспилотных летательных аппаратов: 29 БПЛА – над территорией Ростовской области, 20 БПЛА – над территорией Астраханской области, три БПЛА – над территорией Воронежской области, три БПЛА – над территорией Волгоградской области, два БПЛА – над территорией Республики Крым, один БПЛА – над территорией Курской области и один БПЛА – над территорией Саратовской области", - говорится в сообщении.
Ранее глава республики Сергей Аксенов заявил, что угрозы сухопутных операций ВСУ для Крыма нет. Он подчеркнул, что все подразделения в регионе обеспечены на высоком уровне. Достаточно и мер, предпринятых по поручению президента.
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