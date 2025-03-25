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Балаклава войдет в проект "Пять морей и озеро Байкал" - РИА Новости Крым, 25.03.2025
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Балаклава войдет в проект "Пять морей и озеро Байкал"
Балаклава войдет в проект "Пять морей и озеро Байкал" - РИА Новости Крым, 25.03.2025
Балаклава войдет в проект "Пять морей и озеро Байкал"
По поручению президента России Владимира Путина в проект "Пять морей и озеро Байкал" будет включен курорт "Балаклава" в Севастополе, что даст региону три тысячи РИА Новости Крым, 25.03.2025
2025-03-25T20:56
2025-03-25T20:56
дмитрий чернышенко
марат хуснуллин
балаклава
севастополь
новости
новости крыма
новости севастополя
"пять морей и озеро байкал"
нацпроекты в севастополе
нацпроект "туризм и гостеприимство"
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 мар - РИА Новости Крым. По поручению президента России Владимира Путина в проект "Пять морей и озеро Байкал" будет включен курорт "Балаклава" в Севастополе, что даст региону три тысячи рабочих мест. Об этом сообщает официальный ТГ-канал Правительства РФ.Уточняется, что вице-премьеры Марат Хуснуллин и Дмитрий Чернышенко приняли участие в совещании по реализации проектов федеральных круглогодичных морских курортов "Пять морей и озеро Байкал". Участники обсудили ряд вопросов, которые касаются проектов, в том числе их вклад в развитие туристической составляющей.Дмитрий Чернышенко уточнил, что исполняется год с момента утверждения президентом Владимиром Путиным перечня регионов проекта "Пять морей и озеро Байкал", который вошел в нацпроект "Туризм и гостеприимство"."На сегодня утверждены все 11 дорожных карт курортов, в том числе и для нового региона – Запорожской области. В соответствии с ними главами субъектов ведется реализация проектов: завершаются работы по планировке территорий будущих курортов, идет разработка проектно-сметной документации объектов. Особенно отмечу хороший темп реализации проекта "Волшебный Байкал" в Республике Бурятия, где в конце 2026 года появится первый отель на 150 номеров при участии Корпорации "Туризм.РФ", – сообщил Дмитрий Чернышенко.Первые работы стартуют в этом году в Каспийском прибрежном кластере с началом строительного сезона, добавил Марат Хуснуллин."Новые курорты – это точки роста для каждого региона. Увеличение туристического потока дает импульс развитию инфраструктуры, появлению новых рабочих мест и в целом росту экономики страны. &lt;…&gt; Помимо реализации самих проектов туризма в стране активно развивается и дорожная сеть. Так, за 6 лет в рамках нацпроекта "Безопасные качественные дороги" обновили почти 10 тыс. км дорог, которые ведут к достопримечательностям и значимым местам, привлекающих туристов", – отметил он.Всего федеральный проект направлен на строительство 12 крупных морских курортов в 10 субъектах стран, что позволит увеличить номерной фонд на 77 тысяч, создать более 90 тысяч новых рабочих мест и привлечь около 10 миллионов дополнительных туристов в год.Ранее глава Крыма Сергей Аксенов сообщал, что Крым за два года значительно улучшил курортную инфраструктуру в рамках национального проекта "Туризм и индустрия гостеприимства", преобразования продолжатся на западном побережье республики.Он также напомнил о том, что в рамках федерального проекта "Пять морей и озеро Байкал" на западном берегу Крыма появится федеральный круглогодичный курорт "Золотые пески России". Соответствующее инвестиционное соглашение подписано. Новый курорт должен принять первых отдыхающих в 2030 году.Общий объем финансового обеспечения реализации национальных проектов в Крыму в этом году составит порядка 18,5 миллиарда рублей, что на 20% больше, чем годом ранее, сообщала ранее начальник главного управления по реализации нацпроектов аппарата Совета министров республики Дарья Попова. Всего в Крыму в текущем году реализуется 12 нацпроектов.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:"Золотые пески России": как идет создание нового курорта в КрымуВ новый морской курорт "Золотые пески" в Крыму инвесторы вложат 60 млрдРегионы России получат 27 млрд рублей на развитие туризма
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дмитрий чернышенко, марат хуснуллин, балаклава, севастополь, новости, новости крыма, новости севастополя, "пять морей и озеро байкал", нацпроекты в севастополе, нацпроект "туризм и гостеприимство"
Балаклава войдет в проект "Пять морей и озеро Байкал"

Курорт "Балаклава" в Севастополе войдет в проект "Пять морей и озеро Байкал"

20:56 25.03.2025
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевБалаклавская бухта
Балаклавская бухта - РИА Новости, 1920, 25.03.2025
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 мар - РИА Новости Крым. По поручению президента России Владимира Путина в проект "Пять морей и озеро Байкал" будет включен курорт "Балаклава" в Севастополе, что даст региону три тысячи рабочих мест. Об этом сообщает официальный ТГ-канал Правительства РФ.
Уточняется, что вице-премьеры Марат Хуснуллин и Дмитрий Чернышенко приняли участие в совещании по реализации проектов федеральных круглогодичных морских курортов "Пять морей и озеро Байкал". Участники обсудили ряд вопросов, которые касаются проектов, в том числе их вклад в развитие туристической составляющей.

"По поручению главы государства в проект "Пять морей и озеро Байкал" также включат курорт "Балаклава" (Севастополь) – это более 4 тысяч номеров и 3 тысячи рабочих мест", – говорится в сообщении.

Дмитрий Чернышенко уточнил, что исполняется год с момента утверждения президентом Владимиром Путиным перечня регионов проекта "Пять морей и озеро Байкал", который вошел в нацпроект "Туризм и гостеприимство".
"На сегодня утверждены все 11 дорожных карт курортов, в том числе и для нового региона – Запорожской области. В соответствии с ними главами субъектов ведется реализация проектов: завершаются работы по планировке территорий будущих курортов, идет разработка проектно-сметной документации объектов. Особенно отмечу хороший темп реализации проекта "Волшебный Байкал" в Республике Бурятия, где в конце 2026 года появится первый отель на 150 номеров при участии Корпорации "Туризм.РФ", – сообщил Дмитрий Чернышенко.
Первые работы стартуют в этом году в Каспийском прибрежном кластере с началом строительного сезона, добавил Марат Хуснуллин.
"Новые курорты – это точки роста для каждого региона. Увеличение туристического потока дает импульс развитию инфраструктуры, появлению новых рабочих мест и в целом росту экономики страны. <…> Помимо реализации самих проектов туризма в стране активно развивается и дорожная сеть. Так, за 6 лет в рамках нацпроекта "Безопасные качественные дороги" обновили почти 10 тыс. км дорог, которые ведут к достопримечательностям и значимым местам, привлекающих туристов", – отметил он.
Всего федеральный проект направлен на строительство 12 крупных морских курортов в 10 субъектах стран, что позволит увеличить номерной фонд на 77 тысяч, создать более 90 тысяч новых рабочих мест и привлечь около 10 миллионов дополнительных туристов в год.
Ранее глава Крыма Сергей Аксенов сообщал, что Крым за два года значительно улучшил курортную инфраструктуру в рамках национального проекта "Туризм и индустрия гостеприимства", преобразования продолжатся на западном побережье республики.
Он также напомнил о том, что в рамках федерального проекта "Пять морей и озеро Байкал" на западном берегу Крыма появится федеральный круглогодичный курорт "Золотые пески России". Соответствующее инвестиционное соглашение подписано. Новый курорт должен принять первых отдыхающих в 2030 году.
Общий объем финансового обеспечения реализации национальных проектов в Крыму в этом году составит порядка 18,5 миллиарда рублей, что на 20% больше, чем годом ранее, сообщала ранее начальник главного управления по реализации нацпроектов аппарата Совета министров республики Дарья Попова. Всего в Крыму в текущем году реализуется 12 нацпроектов.
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Дмитрий ЧернышенкоМарат ХуснуллинБалаклаваСевастопольНовостиНовости КрымаНовости Севастополя"Пять морей и озеро Байкал"Нацпроекты в СевастополеНацпроект "Туризм и гостеприимство"
 
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