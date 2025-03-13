https://crimea.ria.ru/20250313/turizm-i-gostepriimstvo---chto-krym-poluchil-po-natsproektu-1144887526.html

"Туризм и гостеприимство" - что Крым получил по нацпроекту

"Туризм и гостеприимство" - что Крым получил по нацпроекту - РИА Новости Крым, 13.03.2025

"Туризм и гостеприимство" - что Крым получил по нацпроекту

Крым за два года значительно улучшил курортную инфраструктуру в рамках национального проекта "Туризм и индустрия гостеприимства", преобразования продолжатся на... РИА Новости Крым, 13.03.2025

2025-03-13T10:07

2025-03-13T10:07

2025-03-13T10:07

сергей аксенов

благоустройство

крым

новости крыма

туризм в крыму

курорты крыма

нацпроект "туризм и гостеприимство"

реализация нацпроектов в крыму

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/05/18/1137562862_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_6b221a9d84405d4431950dbba1753df8.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 13 мар - РИА Новости Крым. Крым за два года значительно улучшил курортную инфраструктуру в рамках национального проекта "Туризм и индустрия гостеприимства", преобразования продолжатся на западном побережье республики. Об этом сообщил в соцсетях глава региона Сергей Аксенов.Также около 4,5 тысяч предприятий отрасли получили господдержку в размере четырех МРОТ на каждого работника и индивидуального предпринимателя. В Алупке за счет 250-миллонной субсидии обновили центральную часть города и объединили в единое архитектурно-культурное пространство объекты туристического показа. Аналогичные работы провели в Феодосии за 143 млн рублей, в Евпатории на комплексное обустройство туристского кода центра города "Малый Иерусалим" направили более 120 млн рублей.Сейчас, по словам Аксенова, в республике стартовал новый этап нацпроекта. В его рамках запланировано комплексное обустройство туристского кода центра города Саки."Проект носит название "Город Саки – источник силы и здоровья". На эти цели предусмотрено около 180 млн рублей. Работы будут завершены к концу 2025 года", - проинформировал Аксенов.Он также напомнил о том, что в рамках федерального проекта "Пять морей и озеро Байкал" на западном берегу Крыма появится федеральный круглогодичный курорт "Золотые пески России". Соответствующее инвестиционное соглашение подписано. Новый курорт должен принять первых отдыхающих в 2030 году.Общий объем финансового обеспечения реализации национальных проектов в Крыму в этом году составит порядка 18,5 миллиарда рублей, что на 20% больше, чем годом ранее, сообщала ранее начальник главного управления по реализации нацпроектов аппарата Совета министров республики Дарья Попова. Всего в Крыму в текущем году реализуется 12 нацпроектов.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Бронтозавр и Лебединое озеро - каким станет Курортный парк в СакахРегионы России получат 27 млрд рублей на развитие туризмаКрым и Севастополь в лидерах по исполнению нацпроектов – Хуснуллин

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сергей аксенов, благоустройство, крым, новости крыма, туризм в крыму, курорты крыма, нацпроект "туризм и гостеприимство", реализация нацпроектов в крыму