"Туризм и гостеприимство" - что Крым получил по нацпроекту
Крым за два года улучшил курортную инфраструктуру - Аксенов
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевЦентр Алупки после реставрации
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 мар - РИА Новости Крым. Крым за два года значительно улучшил курортную инфраструктуру в рамках национального проекта "Туризм и индустрия гостеприимства", преобразования продолжатся на западном побережье республики. Об этом сообщил в соцсетях глава региона Сергей Аксенов.
"В рамках нацпроекта обеспечена финансовая поддержка 41 проекта общественных инициатив на обустройство пляжей. 11 проектов получили поддержку на создание кемпингов и автокемпингов. Предоставлено 35 грантов на развитие инфраструктуры туризма", - перечислил Аксенов меры, реализованные с 2022 по 2024 год.
Также около 4,5 тысяч предприятий отрасли получили господдержку в размере четырех МРОТ на каждого работника и индивидуального предпринимателя. В Алупке за счет 250-миллонной субсидии обновили центральную часть города и объединили в единое архитектурно-культурное пространство объекты туристического показа. Аналогичные работы провели в Феодосии за 143 млн рублей, в Евпатории на комплексное обустройство туристского кода центра города "Малый Иерусалим" направили более 120 млн рублей.
Сейчас, по словам Аксенова, в республике стартовал новый этап нацпроекта. В его рамках запланировано комплексное обустройство туристского кода центра города Саки.
"Проект носит название "Город Саки – источник силы и здоровья". На эти цели предусмотрено около 180 млн рублей. Работы будут завершены к концу 2025 года", - проинформировал Аксенов.
Он также напомнил о том, что в рамках федерального проекта "Пять морей и озеро Байкал" на западном берегу Крыма появится федеральный круглогодичный курорт "Золотые пески России". Соответствующее инвестиционное соглашение подписано. Новый курорт должен принять первых отдыхающих в 2030 году.
Общий объем финансового обеспечения реализации национальных проектов в Крыму в этом году составит порядка 18,5 миллиарда рублей, что на 20% больше, чем годом ранее, сообщала ранее начальник главного управления по реализации нацпроектов аппарата Совета министров республики Дарья Попова. Всего в Крыму в текущем году реализуется 12 нацпроектов.
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