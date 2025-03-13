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"Туризм и гостеприимство" - что Крым получил по нацпроекту - РИА Новости Крым, 13.03.2025
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"Туризм и гостеприимство" - что Крым получил по нацпроекту
"Туризм и гостеприимство" - что Крым получил по нацпроекту - РИА Новости Крым, 13.03.2025
"Туризм и гостеприимство" - что Крым получил по нацпроекту
Крым за два года значительно улучшил курортную инфраструктуру в рамках национального проекта "Туризм и индустрия гостеприимства", преобразования продолжатся на... РИА Новости Крым, 13.03.2025
2025-03-13T10:07
2025-03-13T10:07
сергей аксенов
благоустройство
крым
новости крыма
туризм в крыму
курорты крыма
нацпроект "туризм и гостеприимство"
реализация нацпроектов в крыму
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 мар - РИА Новости Крым. Крым за два года значительно улучшил курортную инфраструктуру в рамках национального проекта "Туризм и индустрия гостеприимства", преобразования продолжатся на западном побережье республики. Об этом сообщил в соцсетях глава региона Сергей Аксенов.Также около 4,5 тысяч предприятий отрасли получили господдержку в размере четырех МРОТ на каждого работника и индивидуального предпринимателя. В Алупке за счет 250-миллонной субсидии обновили центральную часть города и объединили в единое архитектурно-культурное пространство объекты туристического показа. Аналогичные работы провели в Феодосии за 143 млн рублей, в Евпатории на комплексное обустройство туристского кода центра города "Малый Иерусалим" направили более 120 млн рублей.Сейчас, по словам Аксенова, в республике стартовал новый этап нацпроекта. В его рамках запланировано комплексное обустройство туристского кода центра города Саки."Проект носит название "Город Саки – источник силы и здоровья". На эти цели предусмотрено около 180 млн рублей. Работы будут завершены к концу 2025 года", - проинформировал Аксенов.Он также напомнил о том, что в рамках федерального проекта "Пять морей и озеро Байкал" на западном берегу Крыма появится федеральный круглогодичный курорт "Золотые пески России". Соответствующее инвестиционное соглашение подписано. Новый курорт должен принять первых отдыхающих в 2030 году.Общий объем финансового обеспечения реализации национальных проектов в Крыму в этом году составит порядка 18,5 миллиарда рублей, что на 20% больше, чем годом ранее, сообщала ранее начальник главного управления по реализации нацпроектов аппарата Совета министров республики Дарья Попова. Всего в Крыму в текущем году реализуется 12 нацпроектов.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Бронтозавр и Лебединое озеро - каким станет Курортный парк в СакахРегионы России получат 27 млрд рублей на развитие туризмаКрым и Севастополь в лидерах по исполнению нацпроектов – Хуснуллин
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сергей аксенов, благоустройство, крым, новости крыма, туризм в крыму, курорты крыма, нацпроект "туризм и гостеприимство", реализация нацпроектов в крыму
"Туризм и гостеприимство" - что Крым получил по нацпроекту

Крым за два года улучшил курортную инфраструктуру - Аксенов

10:07 13.03.2025
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевЦентр Алупки после реставрации
Центр Алупки после реставрации - РИА Новости, 1920, 13.03.2025
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 мар - РИА Новости Крым. Крым за два года значительно улучшил курортную инфраструктуру в рамках национального проекта "Туризм и индустрия гостеприимства", преобразования продолжатся на западном побережье республики. Об этом сообщил в соцсетях глава региона Сергей Аксенов.

"В рамках нацпроекта обеспечена финансовая поддержка 41 проекта общественных инициатив на обустройство пляжей. 11 проектов получили поддержку на создание кемпингов и автокемпингов. Предоставлено 35 грантов на развитие инфраструктуры туризма", - перечислил Аксенов меры, реализованные с 2022 по 2024 год.

Также около 4,5 тысяч предприятий отрасли получили господдержку в размере четырех МРОТ на каждого работника и индивидуального предпринимателя. В Алупке за счет 250-миллонной субсидии обновили центральную часть города и объединили в единое архитектурно-культурное пространство объекты туристического показа. Аналогичные работы провели в Феодосии за 143 млн рублей, в Евпатории на комплексное обустройство туристского кода центра города "Малый Иерусалим" направили более 120 млн рублей.
Сейчас, по словам Аксенова, в республике стартовал новый этап нацпроекта. В его рамках запланировано комплексное обустройство туристского кода центра города Саки.
"Проект носит название "Город Саки – источник силы и здоровья". На эти цели предусмотрено около 180 млн рублей. Работы будут завершены к концу 2025 года", - проинформировал Аксенов.
Он также напомнил о том, что в рамках федерального проекта "Пять морей и озеро Байкал" на западном берегу Крыма появится федеральный круглогодичный курорт "Золотые пески России". Соответствующее инвестиционное соглашение подписано. Новый курорт должен принять первых отдыхающих в 2030 году.
Общий объем финансового обеспечения реализации национальных проектов в Крыму в этом году составит порядка 18,5 миллиарда рублей, что на 20% больше, чем годом ранее, сообщала ранее начальник главного управления по реализации нацпроектов аппарата Совета министров республики Дарья Попова. Всего в Крыму в текущем году реализуется 12 нацпроектов.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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