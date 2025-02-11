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Еще один курортный город в Крыму благоустроят - РИА Новости Крым, 11.02.2025
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Еще один курортный город в Крыму благоустроят
Еще один курортный город в Крыму благоустроят - РИА Новости Крым, 11.02.2025
Еще один курортный город в Крыму благоустроят
Туристский центр города Саки благоустроят в 2025 году за 180 млн рублей. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Крыма. РИА Новости Крым, 11.02.2025
2025-02-11T06:41
2025-02-11T06:41
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 фев - РИА Новости Крым. Туристский центр города Саки благоустроят в 2025 году за 180 млн рублей. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Крыма.Как уточнили в министерстве курортов и туризма республики, благоустройство проведут по Нацпроекту "Туризм и гостеприимство" за федеральные средства в размере 179,9 млн рублей."В 2024 году мы активно работали над планами развития санаторно-курортной сферы с целью восстановления статуса Крыма как всероссийской здравницы. Тем символичнее, что именно Саки подали свой проект", - прокомментировал выбор города глава профильного республиканского министерства Сергей Ганзий.Саки станут четвертым городом Крыма, где будет реализовано благоустройство по нацпроекту "Туризм и гостеприимство". Ранее в его рамках провели работы в центральных частях Евпатории, Алупки и Феодосии.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Алупке благоустраивают "Воронцовские купальни" и зону рыбацкой артелиВ Евпатории благоустроят сквер на месте взорвавшегося в 2008 году домаВ Алупке нашли старинный фонтан – его вернут на историческое место
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РИА Новости Крым
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новости, новости крыма, саки, сергей ганзий, минтуризма крыма, крым
Еще один курортный город в Крыму благоустроят

Туристский центр города Саки благоустроят в текущем году - власти

06:41 11.02.2025
 
© РИА Новости Крым . Наталья НазарукСакское озеро
Сакское озеро - РИА Новости, 1920, 11.02.2025
© РИА Новости Крым . Наталья Назарук
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 фев - РИА Новости Крым. Туристский центр города Саки благоустроят в 2025 году за 180 млн рублей. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Крыма.
"Здесь будет создано единое архитектурное пространство с пешеходными зонами, декоративными архитектурными формами, освещением и видеонаблюдением, питьевыми фонтанчиками, современной системой туристской навигации и инфраструктурой для маломобильных граждан", - перечислили предстоящие работы в пресс-службе.
Как уточнили в министерстве курортов и туризма республики, благоустройство проведут по Нацпроекту "Туризм и гостеприимство" за федеральные средства в размере 179,9 млн рублей.
"В 2024 году мы активно работали над планами развития санаторно-курортной сферы с целью восстановления статуса Крыма как всероссийской здравницы. Тем символичнее, что именно Саки подали свой проект", - прокомментировал выбор города глава профильного республиканского министерства Сергей Ганзий.
Саки станут четвертым городом Крыма, где будет реализовано благоустройство по нацпроекту "Туризм и гостеприимство". Ранее в его рамках провели работы в центральных частях Евпатории, Алупки и Феодосии.
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