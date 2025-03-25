https://crimea.ria.ru/20250325/narodnykh-artistov-stalo-bolshe--komu-putin-prisvoil-zvaniya-1145229730.html

Народных артистов стало больше – кому Путин присвоил звания

Народных артистов стало больше – кому Путин присвоил звания - РИА Новости Крым, 25.03.2025

Народных артистов стало больше – кому Путин присвоил звания

Президент России Владимир Путин присвоил звания народных артистов Российской Федерации ряду культурных деятелей страны, а также отметил труды артистов... РИА Новости Крым, 25.03.2025

2025-03-25T22:22

2025-03-25T22:22

2025-03-25T22:47

владимир путин (политик)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 мар - РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин присвоил звания народных артистов Российской Федерации ряду культурных деятелей страны, а также отметил труды артистов наградами. Соответствующий указ опубликован на сайте правовой информации во вторник.Так, почетное звание "Народный артист Российской Федерации" присвоено балерине Марии Абашовой, артистке Московского цирка на Вернадского Елене Бараненко и артисту-кукловоду Театра кукол имени Образцова Владимиру Беркуну.Кроме того, президент присвоил звания народных артистов страны актеру Ленкома Марка Захарова Максиму Аверину и актрисе Театра Вахтангова Лидии Вележовой."За большие заслуги в развитии кинематографического, театрального, хореографического, циркового и эстрадного искусства присвоить почетное звание "Народный артист Российской Федерации" – Аверину Максиму Викторовичу – артисту государственного бюджетного учреждения культуры города Москвы "Московский государственный театр "Ленком Марка Захарова"; Вележовой Лидии Леонидовне – артистке федерального государственного бюджетного учреждения культуры "Государственный академический театр имени Евгения Вахтангова", город Москва", – говорится в документе.Также звания народных артистов РФ удостоились актриса Анна Михалкова и актер Александр Олешко."За большие заслуги в развитии кинематографического, театрального, хореографического, циркового и эстрадного искусства присвоить почетное звание "Народный артист Российской Федерации" Михалковой Анне Никитичне – артистке, советнику генерального директора по вопросам молодежной и культурной политики Общероссийской общественно-государственной организации "Российский фонд культуры", город Москва; Олешко Александру Владимировичу – артисту, члену Международного союза деятелей эстрадного искусства (творческого союза), город Москва", – говорится в документе.Орден Почета получил по решению президента актер Владимир Стеклов."За вклад в развитие отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность наградить: орденом Почета Стеклова Владимира Александровича – художественного руководителя общества с ограниченной ответственностью "Центр культуры и искусств "Московский современный художественный театр", Московская область", – говорится в указе.Певица, ведущая программы акционерного общества "Русское Радио-Евразия" Анна Семенович награждена медалью "За труды в культуре и искусстве". В тексте указа сказано, что награды Семенович удостоена "за вклад в развитие отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность".Кроме того, глава российского государства присвоил звание Героя труда худруку Академического ансамбля песни и пляски войск национальной гвардии РФ Виктору Елисееву."За особые заслуги в развитии отечественной культуры, музыкального искусства и многолетнюю плодотворную работу присвоить звание Героя труда Российской Федерации Елисееву Виктору Петровичу – начальнику федерального государственного казенного учреждения культуры и искусства "Академический ордена "За заслуги в культуре и искусстве" ансамбль песни и пляски" войск национальной гвардии Российской Федерации", – говорится в тексте указа, опубликованного на портале правовой информации.Ранее президент России Владимир Путин, поздравляя артистку Надежду Бабкину с юбилеем, с 75-летием, отметил ее уникальный вклад в сохранение традиций русской песни и активное участие в патриотических инициативах.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и RutubeЧитайте также на РИА Новости Крым:Что поразило испанских танцоров в КрымуВладимир Машков хочет везти в Севастополь спектакли двух своих театровСудьбоносный Крым: место силы Надежды Бабкиной

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир путин (политик), россия, новости, награды, культура, искусство , кино, театр