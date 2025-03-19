https://crimea.ria.ru/20250319/putin-pozdravil-nadezhdu-babkinu-s-75-letiey-i-pozhelal-ey-vdokhnoveniya-1145045464.html

Путин поздравил Надежду Бабкину с 75-летием и пожелал ей вдохновения

Путин поздравил Надежду Бабкину с 75-летием и пожелал ей вдохновения - РИА Новости Крым, 19.03.2025

Путин поздравил Надежду Бабкину с 75-летием и пожелал ей вдохновения

Президент России Владимир Путин, поздравляя артистку Надежду Бабкину с юбилеем, отметил ее уникальный вклад в сохранение традиций русской песни и активное... РИА Новости Крым, 19.03.2025

2025-03-19T11:21

2025-03-19T11:21

2025-03-19T11:58

надежда бабкина

владимир путин (политик)

юбилей

искусство

культура

музыка

россия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 мар – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин, поздравляя артистку Надежду Бабкину с юбилеем, отметил ее уникальный вклад в сохранение традиций русской песни и активное участие в патриотических инициативах.19 марта Надежде Бабкиной исполнилось 75 лет.Особо российский лидер отметил общественную работу певицы, ее активное участие в реализации патриотических, благотворительных инициатив, а также пожелал ей здоровья, вдохновения и успехов.Ранее Народная артистка России Надежда Бабкина призналась, что Крым для нее является "местом силы", в котором она в юности получила мощнейшую мотивацию к творческому развитию.Бабкина рассказала, что в 1975 году в составе ансамбля "Русская песня" она была на гастролях в Крыму. Тогда же в ялтинском театре имени Чехова выступал Народный артист СССР, танцовщик и хореограф Махмуд Эсамбаев.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

https://crimea.ria.ru/20240308/nadezhda-babkina-o-krymskoy-vesne-eto-byla-neveroyatnaya-konsolidatsiya-lyudey-1135507689.html

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2025

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надежда бабкина, владимир путин (политик), юбилей, искусство , культура, музыка, россия