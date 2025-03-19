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Путин поздравил Надежду Бабкину с 75-летием и пожелал ей вдохновения
Путин поздравил Надежду Бабкину с 75-летием и пожелал ей вдохновения - РИА Новости Крым, 19.03.2025
Путин поздравил Надежду Бабкину с 75-летием и пожелал ей вдохновения
Президент России Владимир Путин, поздравляя артистку Надежду Бабкину с юбилеем, отметил ее уникальный вклад в сохранение традиций русской песни и активное... РИА Новости Крым, 19.03.2025
2025-03-19T11:21
2025-03-19T11:21
2025-03-19T11:58
надежда бабкина
владимир путин (политик)
юбилей
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 мар – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин, поздравляя артистку Надежду Бабкину с юбилеем, отметил ее уникальный вклад в сохранение традиций русской песни и активное участие в патриотических инициативах.19 марта Надежде Бабкиной исполнилось 75 лет.Особо российский лидер отметил общественную работу певицы, ее активное участие в реализации патриотических, благотворительных инициатив, а также пожелал ей здоровья, вдохновения и успехов.Ранее Народная артистка России Надежда Бабкина призналась, что Крым для нее является "местом силы", в котором она в юности получила мощнейшую мотивацию к творческому развитию.Бабкина рассказала, что в 1975 году в составе ансамбля "Русская песня" она была на гастролях в Крыму. Тогда же в ялтинском театре имени Чехова выступал Народный артист СССР, танцовщик и хореограф Махмуд Эсамбаев.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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надежда бабкина, владимир путин (политик), юбилей, искусство , культура, музыка, россия
Путин поздравил Надежду Бабкину с 75-летием и пожелал ей вдохновения
Путин отметил вклад Надежды Бабкиной в сохранение и развитие традиций русской песни
11:21 19.03.2025 (обновлено: 11:58 19.03.2025)
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 мар – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин, поздравляя артистку Надежду Бабкину с юбилеем, отметил ее уникальный вклад в сохранение традиций русской песни и активное участие в патриотических инициативах.
19 марта Надежде Бабкиной исполнилось 75 лет.
"Уважаемая Надежда Георгиевна! Примите поздравления с юбилейным Днем рождения. Вы посвятили себя народному искусству и на протяжении многих лет вместе с созданным Вами творческим коллективом вносите поистине уникальный вклад в сохранение и развитие замечательных традиций русской песни", - говорится в телеграмме президента.
Особо российский лидер отметил общественную работу певицы, ее активное участие в реализации патриотических, благотворительных инициатив, а также пожелал ей здоровья, вдохновения и успехов.
Ранее Народная артистка России Надежда Бабкина призналась
, что Крым для нее является "местом силы", в котором она в юности получила мощнейшую мотивацию к творческому развитию.
Бабкина рассказала, что в 1975 году в составе ансамбля "Русская песня" она была на гастролях в Крыму. Тогда же в ялтинском театре имени Чехова выступал Народный артист СССР, танцовщик и хореограф Махмуд Эсамбаев.
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