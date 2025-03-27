https://crimea.ria.ru/20250327/umer-akter-i-veduschiy-aleksey-veselkin-1145261967.html

Умер актер и ведущий Алексей Веселкин

Умер актер и ведущий Алексей Веселкин - РИА Новости Крым, 27.03.2025

Умер актер и ведущий Алексей Веселкин

Заслуженный артист РФ, ведущий актер труппы Российского академического молодежного театра Алексей Веселкин умер в возрасте 63 лет, сообщается на официальном... РИА Новости Крым, 27.03.2025

2025-03-27T09:52

2025-03-27T09:52

2025-03-27T10:05

утраты

культура

россия

новости

театр

алексей веселкин

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/03/1b/1145261851_0:258:2721:1789_1920x0_80_0_0_9090fb01b9c43cd4fb33d3b2c0c35c17.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 27 мар - РИА Новости Крым. Заслуженный артист РФ, ведущий актер труппы Российского академического молодежного театра Алексей Веселкин умер в возрасте 63 лет, сообщается на официальном сайте театра.Алексей Веселкин родился 21 ноября 1961 года в Москве. В кино впервые снялся в девятом классе. Окончил Театральное училище имени Щукина. После начал работать с труппой Центрального детского театра (ныне – РАМТ).За 42 года работы в театре Алексей Веселкин исполнил больше 60 ролей.Творческие возможности Алексея Веселкина, добавили в РАМТ, всегда привлекали внимание режиссеров и продюсеров. Многие годы он работал ведущим на радио, снимался в кино. Многим Алексей Веселкин запомнился как ведущий популярных телевизионных передач 90-х: "Детский час", "До 16 и старше", "Будильник", "50х50".О дате и месте прощания с артистом будет объявлено дополнительно.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube

россия

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

утраты, культура, россия, новости, театр, алексей веселкин