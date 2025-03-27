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Умер актер и ведущий Алексей Веселкин
Умер актер и ведущий Алексей Веселкин - РИА Новости Крым, 27.03.2025
Умер актер и ведущий Алексей Веселкин
Заслуженный артист РФ, ведущий актер труппы Российского академического молодежного театра Алексей Веселкин умер в возрасте 63 лет, сообщается на официальном... РИА Новости Крым, 27.03.2025
2025-03-27T09:52
2025-03-27T09:52
2025-03-27T10:05
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 мар - РИА Новости Крым. Заслуженный артист РФ, ведущий актер труппы Российского академического молодежного театра Алексей Веселкин умер в возрасте 63 лет, сообщается на официальном сайте театра.Алексей Веселкин родился 21 ноября 1961 года в Москве. В кино впервые снялся в девятом классе. Окончил Театральное училище имени Щукина. После начал работать с труппой Центрального детского театра (ныне – РАМТ).За 42 года работы в театре Алексей Веселкин исполнил больше 60 ролей.Творческие возможности Алексея Веселкина, добавили в РАМТ, всегда привлекали внимание режиссеров и продюсеров. Многие годы он работал ведущим на радио, снимался в кино. Многим Алексей Веселкин запомнился как ведущий популярных телевизионных передач 90-х: "Детский час", "До 16 и старше", "Будильник", "50х50".О дате и месте прощания с артистом будет объявлено дополнительно.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube
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утраты, культура, россия, новости, театр, алексей веселкин
Умер актер и ведущий Алексей Веселкин
Умер заслуженный артист России Алексей Веселкин
09:52 27.03.2025 (обновлено: 10:05 27.03.2025)
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 мар - РИА Новости Крым. Заслуженный артист РФ, ведущий актер труппы Российского академического молодежного театра Алексей Веселкин умер в возрасте 63 лет, сообщается на официальном сайте театра.
"26 марта ушел из жизни заслуженный артист России Алексей Веселкин. Ведущий актер нашей труппы, артист удивительной творческой энергии и работоспособности, колоритный, темпераментный, человек с искрометным чувством юмора и магнетическим взглядом - таким он останется в нашей памяти и в наших сердцах", - написали коллеги артиста.
Алексей Веселкин родился 21 ноября 1961 года в Москве. В кино впервые снялся в девятом классе. Окончил Театральное училище имени Щукина. После начал работать с труппой Центрального детского театра (ныне – РАМТ).
За 42 года работы в театре Алексей Веселкин исполнил больше 60 ролей.
Творческие возможности Алексея Веселкина, добавили в РАМТ, всегда привлекали внимание режиссеров и продюсеров. Многие годы он работал ведущим на радио, снимался в кино. Многим Алексей Веселкин запомнился как ведущий популярных телевизионных передач 90-х: "Детский час", "До 16 и старше", "Будильник", "50х50".
О дате и месте прощания с артистом будет объявлено дополнительно.
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