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Более 50 улиц Симферополя останутся на два дня без света
Более 50 улиц Симферополя останутся на два дня без света - РИА Новости Крым, 27.03.2025
Более 50 улиц Симферополя останутся на два дня без света
В Симферополе в четверг и пятницу обесточат ряд улиц из-за работ по обрезке деревьев. Об этом сообщает пресс-служба компании "Крымэнерго". РИА Новости Крым, 27.03.2025
2025-03-27T06:52
2025-03-27T06:52
2025-03-27T06:52
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 мар - РИА Новости Крым. В Симферополе в четверг и пятницу обесточат ряд улиц из-за работ по обрезке деревьев. Об этом сообщает пресс-служба компании "Крымэнерго".Так, 27-28 марта 2025 года из-за обрезки деревьев частично обесточат улицы: Ангарская, Авиационная, Батурина, Бахчисарайская, Бульварная, Гражданская, Генерала Васильева, Заводская, Загородная, Западная, Запорожская, Караимская, Караманова, Киевская, Козлова, Ленинградская, Лихого, Севастопольская, Макаревича, Металлистов, Русская и другие. Полный список опубликован на сайте и в соцсетях предприятия. Ограничение будет действовать в период с 08:00 до 17:00.Кроме того, из-за плановых ремонтных работ не будет света частично на проспекте Вернадского, улицах Дружных, Кусакина, пер. Майский, Механизаторов, Мира, проспекте Победы и других. Жителей и гостей города просят учитывать предстоящие ограничения.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Массовая обрезка деревьев в Симферополе: каков порядок и зачем это нужноВ Симферополе перекроют центральную улицуВ администрации рассказали причины сноса деревьев на берегу Салгира
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Более 50 улиц Симферополя останутся на два дня без света
В Симферополе более 50 улиц останутся без света 27 и 28 марта
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 мар - РИА Новости Крым. В Симферополе в четверг и пятницу обесточат ряд улиц из-за работ по обрезке деревьев. Об этом сообщает пресс-служба компании "Крымэнерго".
Так, 27-28 марта 2025 года из-за обрезки деревьев частично обесточат улицы: Ангарская, Авиационная, Батурина, Бахчисарайская, Бульварная, Гражданская, Генерала Васильева, Заводская, Загородная, Западная, Запорожская, Караимская, Караманова, Киевская, Козлова, Ленинградская, Лихого, Севастопольская, Макаревича, Металлистов, Русская и другие. Полный список опубликован на сайте и в соцсетях предприятия. Ограничение будет действовать в период с 08:00 до 17:00.
Кроме того, из-за плановых ремонтных работ не будет света частично на проспекте Вернадского, улицах Дружных, Кусакина, пер. Майский, Механизаторов, Мира, проспекте Победы и других. Жителей и гостей города просят учитывать предстоящие ограничения.
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