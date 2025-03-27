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Более 50 улиц Симферополя останутся на два дня без света

Более 50 улиц Симферополя останутся на два дня без света - РИА Новости Крым, 27.03.2025

Более 50 улиц Симферополя останутся на два дня без света

В Симферополе в четверг и пятницу обесточат ряд улиц из-за работ по обрезке деревьев. Об этом сообщает пресс-служба компании "Крымэнерго". РИА Новости Крым, 27.03.2025

2025-03-27T06:52

2025-03-27T06:52

2025-03-27T06:52

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отключение электроэнергии в крыму

отключение электроэнергии

жкх крыма и севастополя

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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 мар - РИА Новости Крым. В Симферополе в четверг и пятницу обесточат ряд улиц из-за работ по обрезке деревьев. Об этом сообщает пресс-служба компании "Крымэнерго".Так, 27-28 марта 2025 года из-за обрезки деревьев частично обесточат улицы: Ангарская, Авиационная, Батурина, Бахчисарайская, Бульварная, Гражданская, Генерала Васильева, Заводская, Загородная, Западная, Запорожская, Караимская, Караманова, Киевская, Козлова, Ленинградская, Лихого, Севастопольская, Макаревича, Металлистов, Русская и другие. Полный список опубликован на сайте и в соцсетях предприятия. Ограничение будет действовать в период с 08:00 до 17:00.Кроме того, из-за плановых ремонтных работ не будет света частично на проспекте Вернадского, улицах Дружных, Кусакина, пер. Майский, Механизаторов, Мира, проспекте Победы и других. Жителей и гостей города просят учитывать предстоящие ограничения.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Массовая обрезка деревьев в Симферополе: каков порядок и зачем это нужноВ Симферополе перекроют центральную улицуВ администрации рассказали причины сноса деревьев на берегу Салгира

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2025

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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