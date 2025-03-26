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Тесты и зарплата: как снизить риски аварий с автобусами – мнение
Тесты и зарплата: как снизить риски аварий с автобусами – мнение - РИА Новости Крым, 26.03.2025
Тесты и зарплата: как снизить риски аварий с автобусами – мнение
Снизить риски аварийности на пассажирском транспорте могло бы специальное тестирование на психоэмоциональное состояние водителей, а повысить компетентность... РИА Новости Крым, 26.03.2025
2025-03-26T06:37
2025-03-26T06:37
2025-03-26T06:37
радио "спутник в крыму"
анатолий цуркин
автобус
мнения
транспорт
безопасность
дтп
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 мар – РИА Новости Крым. Снизить риски аварийности на пассажирском транспорте могло бы специальное тестирование на психоэмоциональное состояние водителей, а повысить компетентность шоферов и избавить отрасль от кадрового дефицита – достойная заработная плата. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" выразил глава ассоциации грузовых перевозчиков и экспедиторов Республики Крым Анатолий Цуркин.По его мнению, пассажирские предприятия должны иметь в штате психологов, которые могли бы оценивать психоэмоциональное состояние конкретного водителя перед рейсом, кроме того, необходимо специальное обучение по реагированию на конфликтные ситуации и вообще - по взаимодействию с людьми в разных ситуациях."Конечно, пассажир, заплатив за услугу деньги, должен получить услугу качественно. Сегодня нет каких-либо ограничений по допуску тех или иных пассажиров к перевозке. Но в любом случае люди разные – многие конфликтуют по различным причинам, некоторые просто любят поговорить – отвлекают. Тут еще важна и культура пассажира", – подчеркивает эксперт.Еще одна мера, которая, по мнению Цуркина, могла бы снизить риски аварийности – оснащение всех автобусов беспроводной гарнитурой, чтобы водители не отвлекались на телефоны. Такая мера уже используется в Москве и хорошо себя показала, проинформировал гость эфира."Да, у нас есть административные штраф за разговор по телефону во время управления транспортным средством – его размер составляет 1,5 тысячи рублей, но люди все равно пользуются", – констатирует эксперт.При этом все эти меры сработают только в случае, если будет решена центральная проблема – кадровый дефицит. Уровень заработной платы и ответственности водителя пассажирского автобуса несопоставимы, считает эксперт.Страшная авария произошла в понедельник утром в Симферопольском районе, на участке трассы Симферополь – Евпатория. Столкнулись рейсовый автобус и грузовик. Сотрудники МЧС России деблокировали пострадавших. Пострадали 43 человека, погибли 6 человек. В больницах Симферополя после ДТП с рейсовым автобусом на стационарном лечении находятся 22 пострадавших, в том числе один ребенок.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Полмиллиона водителей не хватает в сфере перевозок в РоссииКак в Крыму решить проблему нехватки водителей автобусовПочему в Крыму остро не хватает запчастей для общественного транспорта
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анатолий цуркин, автобус, мнения, транспорт, безопасность, дтп
Тесты и зарплата: как снизить риски аварий с автобусами – мнение
Для снижения рисков аварий водители автобусов должны проходить психо-эмоциональную оценку
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 мар – РИА Новости Крым.
Снизить риски аварийности на пассажирском транспорте могло бы специальное тестирование на психоэмоциональное состояние водителей, а повысить компетентность шоферов и избавить отрасль от кадрового дефицита – достойная заработная плата. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму"
выразил глава ассоциации грузовых перевозчиков и экспедиторов Республики Крым Анатолий Цуркин.
"Доктор, механик и предрейсовый контроль – это обязательные процедуры. Но я бы хотел остановится на тех моментах, которые не входят в регулирование закона. Кроме технического состояния транспорта, медосвидетельствования, люди, которые отвечают за жизнь людей, должны проходить специальные процедуры по отбору, тестированию, психо-эмоциональной оценке и другим факторам, которые способны влиять на безопасность", – убежден Цуркин.
По его мнению, пассажирские предприятия должны иметь в штате психологов, которые могли бы оценивать психоэмоциональное состояние конкретного водителя перед рейсом, кроме того, необходимо специальное обучение по реагированию на конфликтные ситуации и вообще - по взаимодействию с людьми в разных ситуациях.
"Конечно, пассажир, заплатив за услугу деньги, должен получить услугу качественно. Сегодня нет каких-либо ограничений по допуску тех или иных пассажиров к перевозке. Но в любом случае люди разные – многие конфликтуют по различным причинам, некоторые просто любят поговорить – отвлекают. Тут еще важна и культура пассажира", – подчеркивает эксперт.
Еще одна мера, которая, по мнению Цуркина, могла бы снизить риски аварийности – оснащение всех автобусов беспроводной гарнитурой, чтобы водители не отвлекались на телефоны. Такая мера уже используется в Москве и хорошо себя показала, проинформировал гость эфира.
"Да, у нас есть административные штраф за разговор по телефону во время управления транспортным средством – его размер составляет 1,5 тысячи рублей, но люди все равно пользуются", – констатирует эксперт.
При этом все эти меры сработают только в случае, если будет решена центральная проблема – кадровый дефицит. Уровень заработной платы и ответственности водителя пассажирского автобуса несопоставимы, считает эксперт.
"Водителей мало. И их профессиональные знания часто оставляют желать лучшего. Многие получили категорию и не имеют практического опыта. В рамках дефицита у предприятий нет возможности выбирать – есть водитель, чаще всего его берут любого. Мы должны прежде всего думать о популяризации этой профессии и о достойной оплате труда. Уровень заработной платы так или иначе должен подниматься", – убежден глава ассоциации.
Страшная авария
произошла в понедельник утром в Симферопольском районе, на участке трассы Симферополь – Евпатория. Столкнулись рейсовый автобус и грузовик. Сотрудники МЧС России деблокировали пострадавших. Пострадали 43 человека, погибли 6 человек
. В больницах Симферополя после ДТП с рейсовым автобусом на стационарном лечении находятся 22 пострадавших
, в том числе один ребенок.
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