https://crimea.ria.ru/20250326/smert-novorozhdennogo-v-bolnitse--zhitelnitsa-sevastopolya-obratilas-v-sk-1145231413.html

Смерть новорожденного в больнице – жительница Севастополя обратилась в СК

Смерть новорожденного в больнице – жительница Севастополя обратилась в СК - РИА Новости Крым, 26.03.2025

Смерть новорожденного в больнице – жительница Севастополя обратилась в СК

Жительница Севастополя пожаловалась главе Следственного комитета России Александру Бастрыкину на оказание ей ненадлежащей медицинской помощи. Об этом сообщили в РИА Новости Крым, 26.03.2025

2025-03-26T06:09

2025-03-26T06:09

2025-03-26T06:21

гсу ск россии по крыму и севастополю

ск рф (следственный комитет российской федерации)

александр бастрыкин

севастополь

происшествия

новости севастополя

общество

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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 мар - РИА Новости Крым. Жительница Севастополя пожаловалась главе Следственного комитета России Александру Бастрыкину на оказание ей ненадлежащей медицинской помощи. Об этом сообщили в СК РФ.По словам женщины, ненадлежащая помощь врачей привела к гибели ее новорожденного сына. Она выразила несогласие с результатами установления обстоятельств случившегося.Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства, добавили в СК.В декабре прошлого года в Симферополе организовали процессуальную проверку информации о причинении травм матери и ребенку в процессе родов. Сообщалось, что медперсонал применил запрещенный метод – "выдавливание" ребенка. Было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 118 Уголовного кодекса РФ – причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнении лицом своих профессиональных обязанностей.В феврале крымские следователи начали устанавливать круг лиц, пострадавших от действий врачей в родильном доме №2 Симферополя.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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севастополь

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2025

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гсу ск россии по крыму и севастополю, ск рф (следственный комитет российской федерации), александр бастрыкин, севастополь, происшествия, новости севастополя, общество