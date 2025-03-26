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Смерть новорожденного в больнице – жительница Севастополя обратилась в СК - РИА Новости Крым, 26.03.2025
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Смерть новорожденного в больнице – жительница Севастополя обратилась в СК
Смерть новорожденного в больнице – жительница Севастополя обратилась в СК - РИА Новости Крым, 26.03.2025
Смерть новорожденного в больнице – жительница Севастополя обратилась в СК
Жительница Севастополя пожаловалась главе Следственного комитета России Александру Бастрыкину на оказание ей ненадлежащей медицинской помощи. Об этом сообщили в РИА Новости Крым, 26.03.2025
2025-03-26T06:09
2025-03-26T06:21
гсу ск россии по крыму и севастополю
ск рф (следственный комитет российской федерации)
александр бастрыкин
севастополь
происшествия
новости севастополя
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 мар - РИА Новости Крым. Жительница Севастополя пожаловалась главе Следственного комитета России Александру Бастрыкину на оказание ей ненадлежащей медицинской помощи. Об этом сообщили в СК РФ.По словам женщины, ненадлежащая помощь врачей привела к гибели ее новорожденного сына. Она выразила несогласие с результатами установления обстоятельств случившегося.Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства, добавили в СК.В декабре прошлого года в Симферополе организовали процессуальную проверку информации о причинении травм матери и ребенку в процессе родов. Сообщалось, что медперсонал применил запрещенный метод – "выдавливание" ребенка. Было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 118 Уголовного кодекса РФ – причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнении лицом своих профессиональных обязанностей.В феврале крымские следователи начали устанавливать круг лиц, пострадавших от действий врачей в родильном доме №2 Симферополя.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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гсу ск россии по крыму и севастополю, ск рф (следственный комитет российской федерации), александр бастрыкин, севастополь, происшествия, новости севастополя, общество
Смерть новорожденного в больнице – жительница Севастополя обратилась в СК

Жительница Севастополя обратилась в Следком после смерти ее новорожденного сына

06:09 26.03.2025 (обновлено: 06:21 26.03.2025)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевБольница
Больница - РИА Новости, 1920, 26.03.2025
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 мар - РИА Новости Крым. Жительница Севастополя пожаловалась главе Следственного комитета России Александру Бастрыкину на оказание ей ненадлежащей медицинской помощи. Об этом сообщили в СК РФ.
По словам женщины, ненадлежащая помощь врачей привела к гибели ее новорожденного сына. Она выразила несогласие с результатами установления обстоятельств случившегося.
"️Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Иванович Бастрыкин поручил и.о. руководителя ГСУ СК России по Республике Крым и городу Севастополю Евгению Владимировичу Рудневу доложить о результатах процессуальной проверки и установленных обстоятельствах", - говорится в сообщении.
Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства, добавили в СК.
В декабре прошлого года в Симферополе организовали процессуальную проверку информации о причинении травм матери и ребенку в процессе родов. Сообщалось, что медперсонал применил запрещенный метод – "выдавливание" ребенка. Было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 118 Уголовного кодекса РФ – причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнении лицом своих профессиональных обязанностей.
В феврале крымские следователи начали устанавливать круг лиц, пострадавших от действий врачей в родильном доме №2 Симферополя.
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