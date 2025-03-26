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Смерть новорожденного в больнице – жительница Севастополя обратилась в СК
Смерть новорожденного в больнице – жительница Севастополя обратилась в СК - РИА Новости Крым, 26.03.2025
Смерть новорожденного в больнице – жительница Севастополя обратилась в СК
Жительница Севастополя пожаловалась главе Следственного комитета России Александру Бастрыкину на оказание ей ненадлежащей медицинской помощи. Об этом сообщили в РИА Новости Крым, 26.03.2025
2025-03-26T06:09
2025-03-26T06:09
2025-03-26T06:21
гсу ск россии по крыму и севастополю
ск рф (следственный комитет российской федерации)
александр бастрыкин
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происшествия
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общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 мар - РИА Новости Крым. Жительница Севастополя пожаловалась главе Следственного комитета России Александру Бастрыкину на оказание ей ненадлежащей медицинской помощи. Об этом сообщили в СК РФ.По словам женщины, ненадлежащая помощь врачей привела к гибели ее новорожденного сына. Она выразила несогласие с результатами установления обстоятельств случившегося.Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства, добавили в СК.В декабре прошлого года в Симферополе организовали процессуальную проверку информации о причинении травм матери и ребенку в процессе родов. Сообщалось, что медперсонал применил запрещенный метод – "выдавливание" ребенка. Было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 118 Уголовного кодекса РФ – причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнении лицом своих профессиональных обязанностей.В феврале крымские следователи начали устанавливать круг лиц, пострадавших от действий врачей в родильном доме №2 Симферополя.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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Смерть новорожденного в больнице – жительница Севастополя обратилась в СК
Жительница Севастополя обратилась в Следком после смерти ее новорожденного сына
06:09 26.03.2025 (обновлено: 06:21 26.03.2025)