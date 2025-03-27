https://crimea.ria.ru/20250327/vse-krupnye-sobytiya-v-mire-za-poslednie-11-let-svyazany-s-krymom---aksenov-1145265934.html

Все крупные события в мире за последние 11 лет связаны с Крымом - Аксенов

Все крупные события в мире за последние 11 лет связаны с Крымом - Аксенов - РИА Новости Крым, 27.03.2025

Все крупные события в мире за последние 11 лет связаны с Крымом - Аксенов

Самые значительные и масштабные геополитические события последних 11 лет в той или иной степени связаны с воссоединением Крыма с Россией и решениями президента... РИА Новости Крым, 27.03.2025

2025-03-27T11:01

2025-03-27T11:01

2025-03-27T11:11

международный научно-дипломатический конгресс в ливадии

крым

новости крыма

сергей аксенов

россия

политика

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ЛИВАДИЯ, 27 мар - РИА Новости Крым. Самые значительные и масштабные геополитические события последних 11 лет в той или иной степени связаны с воссоединением Крыма с Россией и решениями президента РФ Владимира Путина. Об этом заявил глава Республики Крым Сергей Аксенов в ходе Международного научно-дипломатического конгресса, который открылся в четверг в Ливадийском дворце в Ялте, передает корреспондент РИА Новости Крым. Аксенов поблагодарил участников мероприятия, в том числе гостей из зарубежных стран, которые не побоялись высказать свою позицию в поддержку Крыма и России в нынешних непростых условиях. "Понимаем, что ситуация сегодня сложная, приходится преодолевать определенную турбулентность. Но идет поиск путей построения многополярного мироустройства, чтобы в мире было уважение ко всем странам и народами , их культуре и традициям. Только в мире и созидании можно строить будущее", - подчеркнул глава Крыма. В Крыму в Ливадийском дворце начал работу Международный научно-дипломатический конгресс, посвященный 80-летию Ялтинской (Крымской) конференции правительств трех союзных держав антигитлеровской коалиции. В конгрессе принимают участие более 100 видных государственных деятелей, политиков, историков, руководителей ведущих академических научных институтов, а также представители зарубежных экспертных кругов и иностранной общественности. Главная тема конгресса - обсуждение вопроса формирования нового мироустройства, актуальных геополитических вызовов в эпоху сдвига баланса сил, диалога и сотрудничества ведущих мировых держав, а также выработки новых принципов справедливого и равноправного мироустройства.Информационными партнерами Конгресса выступают сайт РИА Новости Крым и радио "Спутник в Крыму".Другие партнеры мероприятия: МГИМО МИД России, Дипломатическая академия МИД России, Комиссия Всемирного русского народного собора по связям с международными организациями и соотечественниками, проживающими за рубежом, Институт международных политических и экономических стратегий.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

международный научно-дипломатический конгресс в ливадии, крым, новости крыма, сергей аксенов, россия, политика