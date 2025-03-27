https://crimea.ria.ru/20250327/v-krymu-otsenili-perspektivy-vosstanovleniya-otnosheniy-s-zapadom-1145267725.html

В Крыму оценили перспективы восстановления отношений с Западом

В Крыму оценили перспективы восстановления отношений с Западом - РИА Новости Крым, 27.03.2025

В Крыму оценили перспективы восстановления отношений с Западом

Запад всегда будет ненавидеть Россию, какие-либо дружеские отношения с европейскими странами вряд ли возможны в будущем. Такое мнение высказал глава крымского... РИА Новости Крым, 27.03.2025

2025-03-27T11:59

2025-03-27T11:59

2025-03-27T12:43

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владимир константинов

международный научно-дипломатический конгресс в ливадии

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ЛИВАДИЯ, 27 мар - РИА Новости Крым. Запад всегда будет ненавидеть Россию, какие-либо дружеские отношения с европейскими странами вряд ли возможны в будущем. Такое мнение высказал глава крымского парламента на полях Международного научно-дипломатического конгресса, который проходит в Ливадийском дворце в Ялте, передает корреспондент РИА Новости Крым.Он отметил, что понятие дружбы в геополитике весьма условно, и каждая страна в первую очередь отстаивает собственные интересы. Интересы России состоят в том, чтобы развивать свою страну и решать существующие проблемы, указал политик. А отношения с Западом, по его мнению, не должны простираться дальше торгово-экономических."Торговать с ними (западными странами - ред.) - пожалуйста. Но больше идти этим путем, стараясь им понравиться, стараясь участвовать во всех их институциях, было бы огромной ошибкой. Сегодня ненависть к нам там (на Западе - ред.) на политическом уровне зашкаливает. Нужно идти своей дорогой. Многополярный мир, который сегодня формируется, как раз есть путь возврата к себе", - подчеркнул спикер крымского парламента.Информационными партнерами Конгресса выступают сайт РИА Новости Крым и радио "Спутник в Крыму".Другие партнеры мероприятия: МГИМО МИД России, Дипломатическая академия МИД России, Комиссия Всемирного русского народного собора по связям с международными организациями и соотечественниками, проживающими за рубежом, Институт международных политических и экономических стратегий.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Чем привлечет Крым туристов из США и Европы – мнениеУ Запада есть все основания признать Крым - Госсовет РКВозвращение иностранных компаний в Крым – Аксенов оценил перспективу

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, владимир константинов, международный научно-дипломатический конгресс в ливадии, политика, внешняя политика, коллективный запад, мнения, новости, новости крыма, россия