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В Крыму оценили перспективы восстановления отношений с Западом - РИА Новости Крым, 27.03.2025
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В Крыму оценили перспективы восстановления отношений с Западом
В Крыму оценили перспективы восстановления отношений с Западом - РИА Новости Крым, 27.03.2025
В Крыму оценили перспективы восстановления отношений с Западом
Запад всегда будет ненавидеть Россию, какие-либо дружеские отношения с европейскими странами вряд ли возможны в будущем. Такое мнение высказал глава крымского... РИА Новости Крым, 27.03.2025
2025-03-27T11:59
2025-03-27T12:43
крым
владимир константинов
международный научно-дипломатический конгресс в ливадии
политика
внешняя политика
коллективный запад
мнения
новости
новости крыма
россия
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ЛИВАДИЯ, 27 мар - РИА Новости Крым. Запад всегда будет ненавидеть Россию, какие-либо дружеские отношения с европейскими странами вряд ли возможны в будущем. Такое мнение высказал глава крымского парламента на полях Международного научно-дипломатического конгресса, который проходит в Ливадийском дворце в Ялте, передает корреспондент РИА Новости Крым.Он отметил, что понятие дружбы в геополитике весьма условно, и каждая страна в первую очередь отстаивает собственные интересы. Интересы России состоят в том, чтобы развивать свою страну и решать существующие проблемы, указал политик. А отношения с Западом, по его мнению, не должны простираться дальше торгово-экономических."Торговать с ними (западными странами - ред.) - пожалуйста. Но больше идти этим путем, стараясь им понравиться, стараясь участвовать во всех их институциях, было бы огромной ошибкой. Сегодня ненависть к нам там (на Западе - ред.) на политическом уровне зашкаливает. Нужно идти своей дорогой. Многополярный мир, который сегодня формируется, как раз есть путь возврата к себе", - подчеркнул спикер крымского парламента.Информационными партнерами Конгресса выступают сайт РИА Новости Крым и радио "Спутник в Крыму".Другие партнеры мероприятия: МГИМО МИД России, Дипломатическая академия МИД России, Комиссия Всемирного русского народного собора по связям с международными организациями и соотечественниками, проживающими за рубежом, Институт международных политических и экономических стратегий.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Чем привлечет Крым туристов из США и Европы – мнениеУ Запада есть все основания признать Крым - Госсовет РКВозвращение иностранных компаний в Крым – Аксенов оценил перспективу
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крым, владимир константинов, международный научно-дипломатический конгресс в ливадии, политика, внешняя политика, коллективный запад, мнения, новости, новости крыма, россия
В Крыму оценили перспективы восстановления отношений с Западом

Дружба России и Запада вряд ли когда-то станет возможной – Константинов

11:59 27.03.2025 (обновлено: 12:43 27.03.2025)
 
© РИА Новости КрымПредседатель Государственного совета Республики Крым Владимир Константинов
Председатель Государственного совета Республики Крым Владимир Константинов - РИА Новости, 1920, 27.03.2025
© РИА Новости Крым
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ЛИВАДИЯ, 27 мар - РИА Новости Крым. Запад всегда будет ненавидеть Россию, какие-либо дружеские отношения с европейскими странами вряд ли возможны в будущем. Такое мнение высказал глава крымского парламента на полях Международного научно-дипломатического конгресса, который проходит в Ливадийском дворце в Ялте, передает корреспондент РИА Новости Крым.
"Мы уже не будем такими, как прежде, и не будет у нас любви и дружбы с Западом. Никогда. Это нужно понимать, с этим нужно жить и на этом нужно выстраивать свою политику", - сказал Константинов журналистам.
Он отметил, что понятие дружбы в геополитике весьма условно, и каждая страна в первую очередь отстаивает собственные интересы. Интересы России состоят в том, чтобы развивать свою страну и решать существующие проблемы, указал политик. А отношения с Западом, по его мнению, не должны простираться дальше торгово-экономических.
"Торговать с ними (западными странами - ред.) - пожалуйста. Но больше идти этим путем, стараясь им понравиться, стараясь участвовать во всех их институциях, было бы огромной ошибкой. Сегодня ненависть к нам там (на Западе - ред.) на политическом уровне зашкаливает. Нужно идти своей дорогой. Многополярный мир, который сегодня формируется, как раз есть путь возврата к себе", - подчеркнул спикер крымского парламента.
Информационными партнерами Конгресса выступают сайт РИА Новости Крым и радио "Спутник в Крыму".
Другие партнеры мероприятия: МГИМО МИД России, Дипломатическая академия МИД России, Комиссия Всемирного русского народного собора по связям с международными организациями и соотечественниками, проживающими за рубежом, Институт международных политических и экономических стратегий.
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КрымВладимир КонстантиновМеждународный научно-дипломатический конгресс в ЛивадииПолитикаВнешняя политикаКоллективный ЗападМненияНовостиНовости КрымаРоссия
 
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