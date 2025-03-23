https://crimea.ria.ru/20250323/u-zapada-est-vse-osnovaniya-priznat-krym---gossovet-rk-1145156848.html

У Запада есть все основания признать Крым - Госсовет РК

У Запада есть все основания признать Крым - Госсовет РК - РИА Новости Крым, 23.03.2025

У Запада есть все основания признать Крым - Госсовет РК

Глава крымского парламента Владимир Константинов заявил РИА Новости, что у Запада есть все основания для признания российского статуса Крыма. РИА Новости Крым, 23.03.2025

2025-03-23T08:53

2025-03-23T08:53

2025-03-23T08:53

владимир константинов

государственный совет рк (госсовет)

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сша

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россия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 мар – РИА Новости Крым. Глава крымского парламента Владимир Константинов заявил РИА Новости, что у Запада есть все основания для признания российского статуса Крыма.Ранее издание Semafor со ссылкой на осведомленные источники сообщило, что администрация Трампа рассматривает возможность признания Крыма территорией России в рамках будущего соглашения о прекращении украинского конфликта. По данным издания, обсуждается также вариант, при котором США призовут ООН признать Крым частью России. При этом уточняется, что ни одно решение пока не принято, и этот вариант — один из возможных шагов на пути к завершению конфликта.По его словам, ни у одного международного эксперта, посетившего Крым с 2014 года, не возникло сомнений в правоте крымчан и трактовании юридических оснований для проведения референдума.Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны, руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма" закрыт окончательно".Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

https://crimea.ria.ru/20250322/uitkoff-vyskazalsya-o-priznanii-novykh-regionov-rf-i-vyborakh-na-ukraine-1145141102.html

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владимир константинов, государственный совет рк (госсовет), крым, оон, сша, мнения, политика, россия