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У Запада есть все основания признать Крым - Госсовет РК
У Запада есть все основания признать Крым - Госсовет РК - РИА Новости Крым, 23.03.2025
У Запада есть все основания признать Крым - Госсовет РК
Глава крымского парламента Владимир Константинов заявил РИА Новости, что у Запада есть все основания для признания российского статуса Крыма. РИА Новости Крым, 23.03.2025
2025-03-23T08:53
2025-03-23T08:53
2025-03-23T08:53
владимир константинов
государственный совет рк (госсовет)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 мар – РИА Новости Крым. Глава крымского парламента Владимир Константинов заявил РИА Новости, что у Запада есть все основания для признания российского статуса Крыма.Ранее издание Semafor со ссылкой на осведомленные источники сообщило, что администрация Трампа рассматривает возможность признания Крыма территорией России в рамках будущего соглашения о прекращении украинского конфликта. По данным издания, обсуждается также вариант, при котором США призовут ООН признать Крым частью России. При этом уточняется, что ни одно решение пока не принято, и этот вариант — один из возможных шагов на пути к завершению конфликта.По его словам, ни у одного международного эксперта, посетившего Крым с 2014 года, не возникло сомнений в правоте крымчан и трактовании юридических оснований для проведения референдума.Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны, руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма" закрыт окончательно".Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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владимир константинов, государственный совет рк (госсовет), крым, оон, сша, мнения, политика, россия
У Запада есть все основания признать Крым - Госсовет РК
У Запада есть все основания признать Крым - Константинов
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 мар – РИА Новости Крым. Глава крымского парламента Владимир Константинов заявил РИА Новости, что у Запада есть все основания для признания российского статуса Крыма.
Ранее издание Semafor со ссылкой на осведомленные источники сообщило, что администрация Трампа рассматривает возможность признания Крыма территорией России в рамках будущего соглашения о прекращении украинского конфликта. По данным издания, обсуждается также вариант, при котором США призовут ООН признать Крым частью России. При этом уточняется, что ни одно решение пока не принято, и этот вариант — один из возможных шагов на пути к завершению конфликта.
"Очень хорошо, что эта дискуссия началась. Мы много говорим с первого дня о том, что именно соблюдение всех норм международного права, правильное трактование этих норм и практическое использование является образцом. Оснований для признания Крыма более чем. У нас было законное право на самоопределение, и это самое важное в мировой политике", - сказал Константинов РИА Новости.
По его словам, ни у одного международного эксперта, посетившего Крым с 2014 года, не возникло сомнений в правоте крымчан и трактовании юридических оснований для проведения референдума.
"Ситуация, когда Крым хотели полностью уничтожить как субъект, как идентичность, как культуру, как народ, как людей, — это и дало право на проведение референдума. Крым стал примером бескровной реализации права народа на самоопределение", - сказал Константинов.
Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны, руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма" закрыт окончательно".
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