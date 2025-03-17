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Возвращение иностранных компаний в Крым – Аксенов оценил перспективу

Возвращение иностранных компаний в Крым – Аксенов оценил перспективу - РИА Новости Крым, 17.03.2025

Возвращение иностранных компаний в Крым – Аксенов оценил перспективу

Глава республики Сергей Аксенов считает маловероятным возвращение иностранных компаний в Крым. Об этом он заявил в эфире телеканала "Россия 24". РИА Новости Крым, 17.03.2025

2025-03-17T13:19

2025-03-17T13:19

2025-03-17T13:19

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 мар – РИА Новости Крым. Глава республики Сергей Аксенов считает маловероятным возвращение иностранных компаний в Крым. Об этом он заявил в эфире телеканала "Россия 24".Ранее председатель Государственного совета Крыма Владимир Константинов выразил мнение, что в вопросе возвращения западных компаний в Россию не следует стоять на позициях изоляционизма, но при этом нужно максимально защитить отечественных производителей. По его мнению, вернуться на российский рынок можно позволить тем компаниям, которые производят продукцию, которую в России пока не могут изготавливать самостоятельно либо производят в недостаточном количестве.Министр экономического развития РФ Максим Решетников заявлял, что уход ряда иностранных брендов открыл уникальные возможности для российских предпринимателей и компаний из дружественных стран. И они этим воспользовались в полной мере. Благодаря мерам господдержки, в том числе в секторе малого и среднего предпринимательства, отечественные производители смогли быстро нарастить предложение товаров и услуг.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Евросоюз сохранит санкции против РоссииВозврат иностранного капитала в Крым: что будет с местным бизнесомТребования к иностранным компаниям при возвращении в РФ изменятся

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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