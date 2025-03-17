Возвращение иностранных компаний в Крым – Аксенов оценил перспективу
Аксенов считает маловероятным возвращение иностранных компаний в Крым
© ТГ-канал Сергея АксеноваГлава Крыма Сергей Аксенов
© ТГ-канал Сергея Аксенова
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 мар – РИА Новости Крым. Глава республики Сергей Аксенов считает маловероятным возвращение иностранных компаний в Крым. Об этом он заявил в эфире телеканала "Россия 24".
"В теории ко всему готовы, но малая вероятность такого. Это больше мечты. Надо реалистично оценивать то, что происходит и быть готовым, в первую очередь, к негативному развитию событий. Если будем готовы в этом направлении двигаться, то все лучшие варианты будут более спокойно приняты и встречены положительно", - сказал Аксенов.
Ранее председатель Государственного совета Крыма Владимир Константинов выразил мнение, что в вопросе возвращения западных компаний в Россию не следует стоять на позициях изоляционизма, но при этом нужно максимально защитить отечественных производителей. По его мнению, вернуться на российский рынок можно позволить тем компаниям, которые производят продукцию, которую в России пока не могут изготавливать самостоятельно либо производят в недостаточном количестве.
Министр экономического развития РФ Максим Решетников заявлял, что уход ряда иностранных брендов открыл уникальные возможности для российских предпринимателей и компаний из дружественных стран. И они этим воспользовались в полной мере. Благодаря мерам господдержки, в том числе в секторе малого и среднего предпринимательства, отечественные производители смогли быстро нарастить предложение товаров и услуг.
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