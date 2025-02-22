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Требования к иностранным компаниям при возвращении в РФ изменятся - РИА Новости Крым, 22.02.2025
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Требования к иностранным компаниям при возвращении в РФ изменятся
Требования к иностранным компаниям при возвращении в РФ изменятся - РИА Новости Крым, 22.02.2025
Требования к иностранным компаниям при возвращении в РФ изменятся
Решения по возвращению иностранных брендов будут приниматься с учетом интересов как российского бизнеса, так и потребителей, а требования к западным компаниям... РИА Новости Крым, 22.02.2025
2025-02-22T11:54
2025-02-22T12:07
мьянма
максим решетников
экономика
россия
в мире
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 фев - РИА Новости Крым. Решения по возвращению иностранных брендов будут приниматься с учетом интересов как российского бизнеса, так и потребителей, а требования к западным компаниям будут иные, заявил журналистам министр экономического развития РФ Максим Решетников в рамках визита в Мьянму.По словам министра, уход ряда иностранных брендов открыл уникальные возможности для российских предпринимателей и компаний из дружественных стран. И они этим воспользовались в полной мере. Благодаря мерам господдержки, в том числе в секторе малого и среднего предпринимательства, отечественные производители смогли быстро нарастить предложение товаров и услуг.В то же время важно учитывать интересы потребителей и сохранять разнообразие на рынке, чтобы обеспечивать конкуренцию и сдерживать цены, уточнил он."В этом плане российский рынок был и остается открытым. Все решения будут приниматься индивидуально, с учетом баланса этих двух факторов... Очевидно, что российская экономика изменилась. Поэтому требования для иностранных компаний по локализации, инвестициям и технологиям будут совсем иными", - добавил министр.Решетников напомнил, что Россия изначально говорила, что ответом на любые санкции станет максимальное повышение открытости экономики и улучшение делового климата - эта работа ведется постоянно.Правительство последовательно реализует и расширяет механизмы трансформации делового климата, регионального инвестиционного стандарта, особых экономических зон и многие другие. Проведена реформа контрольно-надзорной деятельности, которая существенно снизила административное давление на бизнес.Ранее ряд СМИ и Telegram-каналов начали писать со ссылкой на источники о якобы имеющихся планах некоторых иностранных брендов и компаний, в том числе автомобильных, вернуться в Россию. Первый вице-премьер РФ Денис Мантуров заявил в четверг, что российские власти будут допускать на отечественный рынок только те иностранные компании, в которых заинтересована страна. А глава Минпромторга Антон Алиханов отмечал, что Россия не ждет с распростертыми объятиями ушедшие иностранные автомобильные бренды и за все придется платить.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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мьянма, максим решетников, экономика, россия, в мире, новости
Требования к иностранным компаниям при возвращении в РФ изменятся

Требования к иностранным компаниям при возвращении в РФ изменятся - Решетников

11:54 22.02.2025 (обновлено: 12:07 22.02.2025)
 
© POOL / Перейти в фотобанкМинистр экономического развития РФ Максим Решетников
Министр экономического развития РФ Максим Решетников
© POOL
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 фев - РИА Новости Крым. Решения по возвращению иностранных брендов будут приниматься с учетом интересов как российского бизнеса, так и потребителей, а требования к западным компаниям будут иные, заявил журналистам министр экономического развития РФ Максим Решетников в рамках визита в Мьянму.
По словам министра, уход ряда иностранных брендов открыл уникальные возможности для российских предпринимателей и компаний из дружественных стран. И они этим воспользовались в полной мере. Благодаря мерам господдержки, в том числе в секторе малого и среднего предпринимательства, отечественные производители смогли быстро нарастить предложение товаров и услуг.
"Российский бизнес серьезно проинвестировал в то, чтобы занять ниши, которые освободились после ухода из страны иностранных компаний. Нам очень важно, чтобы эти инвестиции окупились", - отметил Решетников.
В то же время важно учитывать интересы потребителей и сохранять разнообразие на рынке, чтобы обеспечивать конкуренцию и сдерживать цены, уточнил он.
"В этом плане российский рынок был и остается открытым. Все решения будут приниматься индивидуально, с учетом баланса этих двух факторов... Очевидно, что российская экономика изменилась. Поэтому требования для иностранных компаний по локализации, инвестициям и технологиям будут совсем иными", - добавил министр.
Решетников напомнил, что Россия изначально говорила, что ответом на любые санкции станет максимальное повышение открытости экономики и улучшение делового климата - эта работа ведется постоянно.
Правительство последовательно реализует и расширяет механизмы трансформации делового климата, регионального инвестиционного стандарта, особых экономических зон и многие другие. Проведена реформа контрольно-надзорной деятельности, которая существенно снизила административное давление на бизнес.
"В результате значительно повысилась привлекательность страны для ведения бизнеса и инвестиций. У нас выгодно и комфортно работать", - заключил глава Минэкономразвития.
Ранее ряд СМИ и Telegram-каналов начали писать со ссылкой на источники о якобы имеющихся планах некоторых иностранных брендов и компаний, в том числе автомобильных, вернуться в Россию. Первый вице-премьер РФ Денис Мантуров заявил в четверг, что российские власти будут допускать на отечественный рынок только те иностранные компании, в которых заинтересована страна. А глава Минпромторга Антон Алиханов отмечал, что Россия не ждет с распростертыми объятиями ушедшие иностранные автомобильные бренды и за все придется платить.
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МьянмаМаксим РешетниковЭкономикаРоссияВ миреНовости
 
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