https://crimea.ria.ru/20250227/vozvrat-inostrannogo-kapitala-v-krym-chto-budet-s-mestnym-biznesom-1144516329.html
Возврат иностранного капитала в Крым: что будет с местным бизнесом
Возврат иностранного капитала в Крым: что будет с местным бизнесом - РИА Новости Крым, 27.02.2025
Возврат иностранного капитала в Крым: что будет с местным бизнесом
Поддержка бизнеса в Крыму, выросшего на импортозамещении в период ухода с полуострова иностранных компаний, сохранится в случае возвращения зарубежных брендов в РИА Новости Крым, 27.02.2025
2025-02-27T11:49
2025-02-27T11:49
2025-02-27T11:49
радио "спутник в крыму"
крым
ольга виноградова
экономика
экономика крыма
импортозамещение
промышленность в крыму
производство
производство в крыму
новости крыма
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/02/0e/1134945326_128:0:1152:576_1920x0_80_0_0_5adec971569330694c36c8b51a38732b.jpg.webp
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 фев – РИА Новости Крым. Поддержка бизнеса в Крыму, выросшего на импортозамещении в период ухода с полуострова иностранных компаний, сохранится в случае возвращения зарубежных брендов в республику. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" заявила председатель комитета Государственного Совета РК по экономической, бюджетно-финансовой, инвестиционной и налоговой политике Ольга Виноградова.Эксперт напомнила, что в прошлом году Госсовет впервые инициировал введение оборотных штрафов для иностранных компаний, которые ушли из России в 2022 году."Мы аргументировали это тем, что компании, которые ушли с рынка, не выполнили свои обязательства по гарантийному обслуживанию ранее проданных товаров. А по закону Российской Федерации это гарантийное обслуживание должно быть до 10 лет. Это касалось и машин, и бытовой техники – широкого спектра товаров. Компании, которые покинули рынок, подвергли покупателей дополнительным расходам", – сказала Виноградова.При этом крымскому бизнесу требовалось время и немало усилий в довольно непростых условиях, чтобы заполнить нишу, в частности, на российском рынке комплектующих у обслуживающих компаний, добавила она. "То есть фактически мы находились под ударом", заметила Виноградова.Но Крым выдержал его достойно, подчеркнул она. Так, например, промышленное производство за 2024 год увеличилось на 3,5%, а производство пищевых продуктов – на 7,4%, объемы производства химической продукции и электрического оборудования – на 10%, а электронных оптических изделий – на 32%, перечислила Виноградова.Она подчеркнула, что сегодня республика полностью закрывает не только свои потребности с точки зрения продовольственной безопасности, но и технологической, и энергетической. И не просто на минимальном уровне, а есть темп роста, заметила Виноградова.За время, которое потребовалось на отладку процесса импортозамещения, крымский бизнес вырос и обеспечил качественные товары, в том числе инновационную продукцию, сказала глава профильного комитета.Поэтому для иностранных компаний, которые однажды ушли из Крыма, "не будет бездумного замещения и открытия рынков", уверена она."Сегодня мы с вами видим, как на федеральном уровне обсуждаются условия для их возвращения. И правительство говорит о том, что компании будут, во-первых, сегментированы. А во-вторых, никто просто так не допустит всех, не будет встречать с цветами тех, кто ушел из этого рынка. А будет четкое понимание, в каком сегменте, кто и на каких условиях будет возвращаться", – предположила Виноградова.Она также подчеркнула, что если ранее иностранные компании на момент входа на рынок Крыма "пользовались различными преференциями и их приглашали", то "на сегодняшний момент все преференции направлены на рост собственных компаний".Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Крым вошел в ТОП регионов-лидеров по инвестиционной привлекательностиЛегко ли вести бизнес в Крыму – итоги 2024 годаВ Крыму высказались о возвращении западных брендов в Россию
https://crimea.ria.ru/20250205/importozameschenie-v-deystvii-kombaynam-iz-ssha-vstavlyayut-rossiyskie-zuby-1143894967.html
крым
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/02/0e/1134945326_256:0:1024:576_1920x0_80_0_0_c15e7b1b4e4e9c8f548a706a1a295d0d.jpg.webp
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
крым, ольга виноградова, экономика, экономика крыма, импортозамещение, промышленность в крыму, производство, производство в крыму, новости крыма
Возврат иностранного капитала в Крым: что будет с местным бизнесом
В Крыму сохранится поддержка выросшего на импортозамещении бизнеса – власти
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 фев – РИА Новости Крым.
Поддержка бизнеса в Крыму, выросшего на импортозамещении в период ухода с полуострова иностранных компаний, сохранится в случае возвращения зарубежных брендов в республику. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму"
заявила председатель комитета Государственного Совета РК по экономической, бюджетно-финансовой, инвестиционной и налоговой политике Ольга Виноградова.
Эксперт напомнила, что в прошлом году Госсовет впервые инициировал введение оборотных штрафов для иностранных компаний, которые ушли из России в 2022 году.
"Мы аргументировали это тем, что компании, которые ушли с рынка, не выполнили свои обязательства по гарантийному обслуживанию ранее проданных товаров. А по закону Российской Федерации это гарантийное обслуживание должно быть до 10 лет. Это касалось и машин, и бытовой техники – широкого спектра товаров. Компании, которые покинули рынок, подвергли покупателей дополнительным расходам", – сказала Виноградова.
При этом крымскому бизнесу требовалось время и немало усилий в довольно непростых условиях, чтобы заполнить нишу, в частности, на российском рынке комплектующих у обслуживающих компаний, добавила она. "То есть фактически мы находились под ударом", заметила Виноградова.
Но Крым выдержал его достойно, подчеркнул она. Так, например, промышленное производство за 2024 год увеличилось на 3,5%, а производство пищевых продуктов – на 7,4%, объемы производства химической продукции и электрического оборудования – на 10%, а электронных оптических изделий – на 32%, перечислила Виноградова.
"А, например, объем отгруженных промышленных товаров по итогам 2024 года превысил аналогичные показатели 2023 года на 13,7%. Это феноменальный рост", – сказала Виноградова.
Она подчеркнула, что сегодня республика полностью закрывает не только свои потребности с точки зрения продовольственной безопасности, но и технологической, и энергетической. И не просто на минимальном уровне, а есть темп роста, заметила Виноградова.
За время, которое потребовалось на отладку процесса импортозамещения, крымский бизнес вырос и обеспечил качественные товары, в том числе инновационную продукцию, сказала глава профильного комитета.
"И здесь хочется сказать с гордостью, что ряд российских товарных групп лучше, чем те иностранные товары, которые ушли. Мы сегодня знаем, что крымское – это в первую очередь высокое качество и экологичность. И на сегодняшний момент крымский продукт востребован на территории всей России, и у нас есть сегмент экспорта, который тоже растет", – сказала Виноградова.
Поэтому для иностранных компаний, которые однажды ушли из Крыма, "не будет бездумного замещения и открытия рынков", уверена она.
"Сегодня мы с вами видим, как на федеральном уровне обсуждаются условия для их возвращения. И правительство говорит о том, что компании будут, во-первых, сегментированы. А во-вторых, никто просто так не допустит всех, не будет встречать с цветами тех, кто ушел из этого рынка. А будет четкое понимание, в каком сегменте, кто и на каких условиях будет возвращаться", – предположила Виноградова.
Она также подчеркнула, что если ранее иностранные компании на момент входа на рынок Крыма "пользовались различными преференциями и их приглашали", то "на сегодняшний момент все преференции направлены на рост собственных компаний".
"И, я думаю, что здесь будет реализована взвешенная государственная политика, которая позволит сохранить преференции для наших молодых компаний, которые заместили товарные группы. Ну, а там, где на сегодняшний момент мы понимаем, что нужен еще достаточно большой временной промежуток, чтобы достигнуть качества, да, там компании вернутся. Но это опять-таки будет контролируемый процесс", – заключила Виноградова.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым: