https://crimea.ria.ru/20250227/vozvrat-inostrannogo-kapitala-v-krym-chto-budet-s-mestnym-biznesom-1144516329.html

Возврат иностранного капитала в Крым: что будет с местным бизнесом

Возврат иностранного капитала в Крым: что будет с местным бизнесом - РИА Новости Крым, 27.02.2025

Возврат иностранного капитала в Крым: что будет с местным бизнесом

Поддержка бизнеса в Крыму, выросшего на импортозамещении в период ухода с полуострова иностранных компаний, сохранится в случае возвращения зарубежных брендов в РИА Новости Крым, 27.02.2025

2025-02-27T11:49

2025-02-27T11:49

2025-02-27T11:49

радио "спутник в крыму"

крым

ольга виноградова

экономика

экономика крыма

импортозамещение

промышленность в крыму

производство

производство в крыму

новости крыма

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 фев – РИА Новости Крым. Поддержка бизнеса в Крыму, выросшего на импортозамещении в период ухода с полуострова иностранных компаний, сохранится в случае возвращения зарубежных брендов в республику. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" заявила председатель комитета Государственного Совета РК по экономической, бюджетно-финансовой, инвестиционной и налоговой политике Ольга Виноградова.Эксперт напомнила, что в прошлом году Госсовет впервые инициировал введение оборотных штрафов для иностранных компаний, которые ушли из России в 2022 году."Мы аргументировали это тем, что компании, которые ушли с рынка, не выполнили свои обязательства по гарантийному обслуживанию ранее проданных товаров. А по закону Российской Федерации это гарантийное обслуживание должно быть до 10 лет. Это касалось и машин, и бытовой техники – широкого спектра товаров. Компании, которые покинули рынок, подвергли покупателей дополнительным расходам", – сказала Виноградова.При этом крымскому бизнесу требовалось время и немало усилий в довольно непростых условиях, чтобы заполнить нишу, в частности, на российском рынке комплектующих у обслуживающих компаний, добавила она. "То есть фактически мы находились под ударом", заметила Виноградова.Но Крым выдержал его достойно, подчеркнул она. Так, например, промышленное производство за 2024 год увеличилось на 3,5%, а производство пищевых продуктов – на 7,4%, объемы производства химической продукции и электрического оборудования – на 10%, а электронных оптических изделий – на 32%, перечислила Виноградова.Она подчеркнула, что сегодня республика полностью закрывает не только свои потребности с точки зрения продовольственной безопасности, но и технологической, и энергетической. И не просто на минимальном уровне, а есть темп роста, заметила Виноградова.За время, которое потребовалось на отладку процесса импортозамещения, крымский бизнес вырос и обеспечил качественные товары, в том числе инновационную продукцию, сказала глава профильного комитета.Поэтому для иностранных компаний, которые однажды ушли из Крыма, "не будет бездумного замещения и открытия рынков", уверена она."Сегодня мы с вами видим, как на федеральном уровне обсуждаются условия для их возвращения. И правительство говорит о том, что компании будут, во-первых, сегментированы. А во-вторых, никто просто так не допустит всех, не будет встречать с цветами тех, кто ушел из этого рынка. А будет четкое понимание, в каком сегменте, кто и на каких условиях будет возвращаться", – предположила Виноградова.Она также подчеркнула, что если ранее иностранные компании на момент входа на рынок Крыма "пользовались различными преференциями и их приглашали", то "на сегодняшний момент все преференции направлены на рост собственных компаний".Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Крым вошел в ТОП регионов-лидеров по инвестиционной привлекательностиЛегко ли вести бизнес в Крыму – итоги 2024 годаВ Крыму высказались о возвращении западных брендов в Россию

https://crimea.ria.ru/20250205/importozameschenie-v-deystvii-kombaynam-iz-ssha-vstavlyayut-rossiyskie-zuby-1143894967.html

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2025

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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