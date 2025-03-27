https://crimea.ria.ru/20250327/matvienko-nasledie-yalty-1945-bestsenno-dlya-resheniya-sovremennykh-problem---1145267099.html
Матвиенко: наследие Ялты-1945 бесценно для решения современных проблем
Матвиенко: наследие Ялты-1945 бесценно для решения современных проблем - РИА Новости Крым, 27.03.2025
Матвиенко: наследие Ялты-1945 бесценно для решения современных проблем
Бесценное наследие Ялтинской конференции 1945 года еще послужит ориентиром для решения современных мировых проблем. Об этом заявила председатель Совета... РИА Новости Крым, 27.03.2025
2025-03-27T11:25
2025-03-27T11:25
2025-03-27T11:25
международный научно-дипломатический конгресс в ливадии
валентина матвиенко
ялтинская конференция
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ЛИВАДИЯ, 27 мар - РИА Новости Крым. Бесценное наследие Ялтинской конференции 1945 года еще послужит ориентиром для решения современных мировых проблем. Об этом заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко в приветственном слове к участникам проходящего в Ливадийском дворце Международного научно-дипломатического конгресса, посвященного 80-летию Ялтинской конференции. Приветственное слово зачитал сенатор от Крыма Сергей Карякин. Матвиенко отметила, что встреча лидеров стран антигитлерской коалиции, состоявшаяся в феврале 1945 года, заложила основы послевоенного устройства мира и международных отношений на многие годы вперед. Председатель Совфеда также отметила, что подписанная на Крымской конференции декларация об освобождении Европы определила согласованную политику представителей трех держав, направленную на уничтожение последних следов нацизма и фашизма и создание международного порядка, обеспечивающего мир, безопасность, свободу и всеобщее благосостояние человечества. Матвиенко указала, что успех переговоров был во многом обусловлен общим пониманием того, что Советский Союз внес решающий вклад в победу во Второй мировой войне, приняв на себя основной удар агрессора. При этом созданная по итогам конференции система международных отношений стоила жизни десятков миллионов людей и долгое время уберегала мир от масштабных потрясений. Тем кощунственнее сегодня, по словам Матвиенко, выглядят попытки ряда стран в угоду своим сиюминутным геополитическим интересам разрушить эту систему, разжечь новую войну в Европе под уже знакомыми лозунгами о противодействии мифическим угрозам с Востока. В Крыму в Ливадийском дворце начал работу Международный научно-дипломатический конгресс, посвященный 80-летию Ялтинской (Крымской) конференции правительств трех союзных держав антигитлеровской коалиции. В конгрессе принимают участие более 100 видных государственных деятелей, политиков, историков, руководителей ведущих академических научных институтов, а также представители зарубежных экспертных кругов и иностранной общественности.Главная тема конгресса - обсуждение вопроса формирования нового мироустройства, актуальных геополитических вызовов в эпоху сдвига баланса сил, диалога и сотрудничества ведущих мировых держав, а также выработки новых принципов справедливого и равноправного мироустройства.Информационными партнерами Конгресса выступают сайт РИА Новости Крым и радио "Спутник в Крыму".Другие партнеры мероприятия: МГИМО МИД России, Дипломатическая академия МИД России, Комиссия Всемирного русского народного собора по связям с международными организациями и соотечественниками, проживающими за рубежом, Институт международных политических и экономических стратегий.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Лавров поприветствовал участников Международного конгресса в ЯлтеВсе крупные события в мире за последние 11 лет связаны с Крымом - Аксенов
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международный научно-дипломатический конгресс в ливадии, валентина матвиенко, ялтинская конференция, история, в мире, политика, ялта-45, крым, новости крыма
Матвиенко: наследие Ялты-1945 бесценно для решения современных проблем
Наследие Ялтинской конференции бесценно для решения современных проблем - Матвиенко
ЛИВАДИЯ, 27 мар - РИА Новости Крым. Бесценное наследие Ялтинской конференции 1945 года еще послужит ориентиром для решения современных мировых проблем. Об этом заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко в приветственном слове к участникам проходящего в Ливадийском дворце Международного научно-дипломатического конгресса, посвященного 80-летию Ялтинской конференции.
Приветственное слово зачитал сенатор от Крыма Сергей Карякин.
Матвиенко отметила, что встреча лидеров стран антигитлерской коалиции, состоявшаяся в феврале 1945 года, заложила основы послевоенного устройства мира и международных отношений на многие годы вперед.
"Руководители Советского Союза, Соединенных Штатов Америки и Великобритании смогли принять судьбоносные решения, продемонстрировав стремление к сотрудничеству, взаимопониманию и доверию. Им удалось выработать конструктивные подходы к формированию принципов функционирования Организации Объединенных Наций, решить вопрос с послевоенным в будущем Германии, договориться о дальнейших совместных действиях армии союзников в Европе и на Дальнем Востоке", - напомнила она.
Председатель Совфеда также отметила, что подписанная на Крымской конференции декларация об освобождении Европы определила согласованную политику представителей трех держав, направленную на уничтожение последних следов нацизма и фашизма и создание международного порядка, обеспечивающего мир, безопасность, свободу и всеобщее благосостояние человечества.
Матвиенко указала, что успех переговоров был во многом обусловлен общим пониманием того, что Советский Союз внес решающий вклад в победу во Второй мировой войне, приняв на себя основной удар агрессора. При этом созданная по итогам конференции система международных отношений стоила жизни десятков миллионов людей и долгое время уберегала мир от масштабных потрясений. Тем кощунственнее сегодня, по словам Матвиенко, выглядят попытки ряда стран в угоду своим сиюминутным геополитическим интересам разрушить эту систему, разжечь новую войну в Европе под уже знакомыми лозунгами о противодействии мифическим угрозам с Востока.
"Итоги встречи главных государств в Ялте в 1945 году – это бесценное наследие, которое, несомненно, еще послужит ориентиром для преодоления современных мировых проблем. Наш общий долг – защищать правду о Второй мировой войне, не допускать фальсификации истории", - подчеркнула глава Совфеда.
В Крыму в Ливадийском дворце начал работу Международный научно-дипломатический конгресс, посвященный 80-летию Ялтинской (Крымской) конференции правительств трех союзных держав антигитлеровской коалиции. В конгрессе принимают участие более 100 видных государственных деятелей, политиков, историков, руководителей ведущих академических научных институтов, а также представители зарубежных экспертных кругов и иностранной общественности.
Главная тема конгресса - обсуждение вопроса формирования нового мироустройства, актуальных геополитических вызовов в эпоху сдвига баланса сил, диалога и сотрудничества ведущих мировых держав, а также выработки новых принципов справедливого и равноправного мироустройства.
Информационными партнерами Конгресса выступают сайт РИА Новости Крым и радио "Спутник в Крыму".
Другие партнеры мероприятия: МГИМО МИД России, Дипломатическая академия МИД России, Комиссия Всемирного русского народного собора по связям с международными организациями и соотечественниками, проживающими за рубежом, Институт международных политических и экономических стратегий.
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