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Лавров поприветствовал участников Международного конгресса в Ялте
Лавров поприветствовал участников Международного конгресса в Ялте - РИА Новости Крым, 27.03.2025
Лавров поприветствовал участников Международного конгресса в Ялте
Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров поприветствовал участников Международного научно-дипломатического конгресса, посвященного 80-летию... РИА Новости Крым, 27.03.2025
2025-03-27T11:10
2025-03-27T11:10
2025-03-27T11:10
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сергей лавров
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 мар - РИА Новости Крым. Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров поприветствовал участников Международного научно-дипломатического конгресса, посвященного 80-летию Ялтинской и Крымской конференции 1945 года. Мероприятие проходит в эти минуты в Ливадийском дворце, передает корреспондент РИА Новости Крым.Приветствие Лаврова огласил директор Департамента международных организаций МИД России Кирилл Логвинов.Сегодня, в условиях формирования многополярного мироустройства, соблюдение зафиксированных в ее уставе целей и принципов во всей их полноте и взаимосвязи - залог мирного развития человечества, подчеркнул Лавров.И добавил, что вклад в проведение сегодняшнего конгресса внесло и российское внешнеполитическое ведомство. Историко-документальный департамент МИД России предоставил соответствующие архивные материалы для тематической выставки.Информационными партнерами Конгресса выступают сайт РИА Новости Крым и радио "Спутник в Крыму".Другие партнеры мероприятия: МГИМО МИД России, Дипломатическая академия МИД России, Комиссия Всемирного русского народного собора по связям с международными организациями и соотечественниками, проживающими за рубежом, Институт международных политических и экономических стратегий.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Все крупные события в мире за последние 11 лет связаны с Крымом - АксеновВ Крыму открылся Международный научно-дипломатический конгресс 80 лет Ялтинской конференции: в Крым приедут эксперты из разных стран
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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крым, ялта, новости крыма, министерство иностранных дел рф (мид рф), сергей лавров, международный научно-дипломатический конгресс в ливадии
Лавров поприветствовал участников Международного конгресса в Ялте
Лавров поприветствовал участников Международного научно-дипломатического конгресса в Ялте
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 мар - РИА Новости Крым.
Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров поприветствовал участников Международного научно-дипломатического конгресса, посвященного 80-летию Ялтинской и Крымской конференции 1945 года. Мероприятие проходит в эти минуты в Ливадийском дворце, передает корреспондент РИА Новости Крым
.
Приветствие Лаврова огласил директор Департамента международных организаций МИД России Кирилл Логвинов.
"Общеизвестно, что Ялтинская встреча стала кульминацией сотрудничества и союзничества Советского Союза, Великобритании и США. 80 лет назад в Ливадийском дворце лидеры Большой Тройки не только смогли принять совместные решения в интересах скорейшего окончания войны, но и наметить контуры послевоенного мира. Одним из важнейших результатов конференции стало создание Организации Объединенных Наций, краеугольного камня послевоенного миропорядка", - отметил он.
Сегодня, в условиях формирования многополярного мироустройства, соблюдение зафиксированных в ее уставе целей и принципов во всей их полноте и взаимосвязи - залог мирного развития человечества, подчеркнул Лавров.
"Повестка дня конференции весьма насыщена. Предстоит обсудить широкий спектр вопросов в истории международных отношений и современной мировой политики. Уверен, что ваш научный слет пройдет в дружеской атмосфере, внесет весомый вклад в сохранение исторической правды и продвижение международного гуманитарного сотрудничества", - подчеркнул глава МИД.
И добавил, что вклад в проведение сегодняшнего конгресса внесло и российское внешнеполитическое ведомство. Историко-документальный департамент МИД России предоставил соответствующие архивные материалы для тематической выставки.
Информационными партнерами Конгресса выступают сайт РИА Новости Крым и радио "Спутник в Крыму".
Другие партнеры мероприятия: МГИМО МИД России, Дипломатическая академия МИД России, Комиссия Всемирного русского народного собора по связям с международными организациями и соотечественниками, проживающими за рубежом, Институт международных политических и экономических стратегий.
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