https://crimea.ria.ru/20250327/lavrov-poprivetstvoval-uchastnikov-mezhdunarodnogo-kongressa-v-yalte-1145266254.html

Лавров поприветствовал участников Международного конгресса в Ялте

Лавров поприветствовал участников Международного конгресса в Ялте - РИА Новости Крым, 27.03.2025

Лавров поприветствовал участников Международного конгресса в Ялте

Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров поприветствовал участников Международного научно-дипломатического конгресса, посвященного 80-летию... РИА Новости Крым, 27.03.2025

2025-03-27T11:10

2025-03-27T11:10

2025-03-27T11:10

крым

ялта

новости крыма

министерство иностранных дел рф (мид рф)

сергей лавров

международный научно-дипломатический конгресс в ливадии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/03/1b/1145265308_0:133:2560:1573_1920x0_80_0_0_c6d002f5431b8b439c374b062bc55952.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 27 мар - РИА Новости Крым. Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров поприветствовал участников Международного научно-дипломатического конгресса, посвященного 80-летию Ялтинской и Крымской конференции 1945 года. Мероприятие проходит в эти минуты в Ливадийском дворце, передает корреспондент РИА Новости Крым.Приветствие Лаврова огласил директор Департамента международных организаций МИД России Кирилл Логвинов.Сегодня, в условиях формирования многополярного мироустройства, соблюдение зафиксированных в ее уставе целей и принципов во всей их полноте и взаимосвязи - залог мирного развития человечества, подчеркнул Лавров.И добавил, что вклад в проведение сегодняшнего конгресса внесло и российское внешнеполитическое ведомство. Историко-документальный департамент МИД России предоставил соответствующие архивные материалы для тематической выставки.Информационными партнерами Конгресса выступают сайт РИА Новости Крым и радио "Спутник в Крыму".Другие партнеры мероприятия: МГИМО МИД России, Дипломатическая академия МИД России, Комиссия Всемирного русского народного собора по связям с международными организациями и соотечественниками, проживающими за рубежом, Институт международных политических и экономических стратегий.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Все крупные события в мире за последние 11 лет связаны с Крымом - АксеновВ Крыму открылся Международный научно-дипломатический конгресс 80 лет Ялтинской конференции: в Крым приедут эксперты из разных стран

крым

ялта

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, ялта, новости крыма, министерство иностранных дел рф (мид рф), сергей лавров, международный научно-дипломатический конгресс в ливадии