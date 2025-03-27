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Состояние Митридатской лестницы в Керчи проверит Следком - РИА Новости Крым, 27.03.2025
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Состояние Митридатской лестницы в Керчи проверит Следком
Состояние Митридатской лестницы в Керчи проверит Следком - РИА Новости Крым, 27.03.2025
Состояние Митридатской лестницы в Керчи проверит Следком
Керченские следователи проверят состояние Митридатской лестницы. Как сообщает в четверг пресс-служба Следкома по Крыму и Севастополю, проверка пройдет по... РИА Новости Крым, 27.03.2025
2025-03-27T11:15
2025-03-27T11:15
гсу ск россии по крыму и севастополю
митридат
керчь
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 мар – РИА Новости Крым. Керченские следователи проверят состояние Митридатской лестницы. Как сообщает в четверг пресс-служба Следкома по Крыму и Севастополю, проверка пройдет по информации СМИ о ненадлежащем состоянии исторического объекта.В ходе проверки следователи оценят качество проведенных работ и действия уполномоченных лиц и служб, ответственных за содержание культурного объекта. Ход проверки контролирует руководство Главного следственного управления СК России по Крыму и Севастополю.О разрушении Митридатской лестницы в Керчи ранее сообщал глава администрации города Олег Каторгин. По его словам, объект ждет новый ремонт, в ходе обследования достопримечательности выявили дефекты.Как сообщалось, в 2016 году на разработку, выполнение проектно-изыскательских, первоочередных противоаварийных и реставрационных работ Большой и Малой Митридатских лестниц было выделено более 15 миллионов рублей. В итоге сметная стоимость проекта превысила 1,1 млрд рублей. Первый подрядчик не выполнил работы в срок. Приняли решение о его замене.В декабре 2020 года реставрационные работы были завершены. Их результаты проверяла комиссия, которая не выявила недочетов и приняла объекты. Открыли обновленные исторические лестницы весной 2021 года.В феврале 2025 года прокуратура Крыма сообщила, что на госконтракте по реставрации Митридатских лестниц инженер крымской дирекции по культуре обманула бюджет на 211 миллионов рублей. Уголовное дело о превышении должностных полномочий направлено в суд.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Обслуживание Митридатских лестниц в Керчи обойдется городу в 1,5 миллионаРазрушение мемориала "Аджимушкайские каменоломни" - начата проверкаРеконструктор Митридатских лестниц займется каменоломнями Аджимушкая
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РИА Новости Крым
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96
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гсу ск россии по крыму и севастополю, митридат, керчь, новости крыма, крым
Состояние Митридатской лестницы в Керчи проверит Следком

Следком проверит информацию о разрушении Митридатской лестницы в Керчи

11:15 27.03.2025
 
© Администрация КерчиМитридатская лестница в Керчи
Митридатская лестница в Керчи
© Администрация Керчи
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 мар – РИА Новости Крым. Керченские следователи проверят состояние Митридатской лестницы. Как сообщает в четверг пресс-служба Следкома по Крыму и Севастополю, проверка пройдет по информации СМИ о ненадлежащем состоянии исторического объекта.

"Сообщается, что жители города-героя жалуются на состояние недавно отремонтированной главной достопримечательности Керчи – Митридатской лестницы: на объекте видны сколы и трещины, белый цвет облицовочного камня потемнел", - проинформировали в СК.

© Администрация КерчиМитридатская лестница в Керчи
Митридатская лестница в Керчи
© Администрация Керчи
Митридатская лестница в Керчи
В ходе проверки следователи оценят качество проведенных работ и действия уполномоченных лиц и служб, ответственных за содержание культурного объекта. Ход проверки контролирует руководство Главного следственного управления СК России по Крыму и Севастополю.
О разрушении Митридатской лестницы в Керчи ранее сообщал глава администрации города Олег Каторгин. По его словам, объект ждет новый ремонт, в ходе обследования достопримечательности выявили дефекты.
Как сообщалось, в 2016 году на разработку, выполнение проектно-изыскательских, первоочередных противоаварийных и реставрационных работ Большой и Малой Митридатских лестниц было выделено более 15 миллионов рублей. В итоге сметная стоимость проекта превысила 1,1 млрд рублей. Первый подрядчик не выполнил работы в срок. Приняли решение о его замене.
В декабре 2020 года реставрационные работы были завершены. Их результаты проверяла комиссия, которая не выявила недочетов и приняла объекты. Открыли обновленные исторические лестницы весной 2021 года.
В феврале 2025 года прокуратура Крыма сообщила, что на госконтракте по реставрации Митридатских лестниц инженер крымской дирекции по культуре обманула бюджет на 211 миллионов рублей. Уголовное дело о превышении должностных полномочий направлено в суд.
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ГСУ СК России по Крыму и СевастополюМитридатКерчьНовости КрымаКрым
 
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