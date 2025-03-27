Состояние Митридатской лестницы в Керчи проверит Следком
Следком проверит информацию о разрушении Митридатской лестницы в Керчи
© Администрация КерчиМитридатская лестница в Керчи
© Администрация Керчи
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 мар – РИА Новости Крым. Керченские следователи проверят состояние Митридатской лестницы. Как сообщает в четверг пресс-служба Следкома по Крыму и Севастополю, проверка пройдет по информации СМИ о ненадлежащем состоянии исторического объекта.
"Сообщается, что жители города-героя жалуются на состояние недавно отремонтированной главной достопримечательности Керчи – Митридатской лестницы: на объекте видны сколы и трещины, белый цвет облицовочного камня потемнел", - проинформировали в СК.
© Администрация КерчиМитридатская лестница в Керчи
© Администрация Керчи
Митридатская лестница в Керчи
В ходе проверки следователи оценят качество проведенных работ и действия уполномоченных лиц и служб, ответственных за содержание культурного объекта. Ход проверки контролирует руководство Главного следственного управления СК России по Крыму и Севастополю.
О разрушении Митридатской лестницы в Керчи ранее сообщал глава администрации города Олег Каторгин. По его словам, объект ждет новый ремонт, в ходе обследования достопримечательности выявили дефекты.
Как сообщалось, в 2016 году на разработку, выполнение проектно-изыскательских, первоочередных противоаварийных и реставрационных работ Большой и Малой Митридатских лестниц было выделено более 15 миллионов рублей. В итоге сметная стоимость проекта превысила 1,1 млрд рублей. Первый подрядчик не выполнил работы в срок. Приняли решение о его замене.
В декабре 2020 года реставрационные работы были завершены. Их результаты проверяла комиссия, которая не выявила недочетов и приняла объекты. Открыли обновленные исторические лестницы весной 2021 года.
В феврале 2025 года прокуратура Крыма сообщила, что на госконтракте по реставрации Митридатских лестниц инженер крымской дирекции по культуре обманула бюджет на 211 миллионов рублей. Уголовное дело о превышении должностных полномочий направлено в суд.
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