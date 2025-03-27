https://crimea.ria.ru/20250327/urozhay-zernovykh-v-krymu--prognoz-minselkhoza-1145268211.html

Каким будет урожай зерновых в Крыму

Каким будет урожай зерновых в Крыму - РИА Новости Крым, 27.03.2025

Каким будет урожай зерновых в Крыму

Крымские аграрии ожидают равный прошлогоднему урожай зерновых культур, хотя определенные риски существуют из-за слишком теплой погоды. Об этом в эфире радио... РИА Новости Крым, 27.03.2025

2025-03-27T12:39

2025-03-27T12:39

2025-03-27T12:46

радио "спутник в крыму"

денис кратюк

урожай зерновых культур

урожай

урожай в крыму

новости крыма

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 мар – РИА Новости Крым. Крымские аграрии ожидают равный прошлогоднему урожай зерновых культур, хотя определенные риски существуют из-за слишком теплой погоды. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" заявил министр сельского хозяйства республики Денис Кратюк.По его словам, это касается не только полеводства, но и садоводства, и виноградарства. При этом по зерновым культурам есть определенный настораживающий фактор.В прошлом году в Крыму собрали неожиданно большой урожай пшеницы - почти миллион тонн, ее качество оказалось высоким и позволило выпекать не только хлеб, но и готовить выпечку, и производить макаронные изделия, констатировали в испытательной лаборатории Азово-Черноморского филиала "Центра оценки качества зерна".В этом году из-за отсутствия продуктивных осадков на полуострове, рекордного повышения температуры воздуха и сильных порывистых ветров урожайность зерновых культур может снизиться, заявила ранее замдиректора Научно-исследовательского института сельского хозяйства РК по научной работе, кандидат сельскохозяйственных наук Людмила Радченко.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Урожай косточковых после заморозков в Крыму – чего ожидатьСколько гектаров сельхозземель в Крыму могут изъять после инвентаризацииВ Крыму увеличат производство твердых сортов пшеницы

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2025

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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