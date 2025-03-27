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Каким будет урожай зерновых в Крыму - РИА Новости Крым, 27.03.2025
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Каким будет урожай зерновых в Крыму
Каким будет урожай зерновых в Крыму - РИА Новости Крым, 27.03.2025
Каким будет урожай зерновых в Крыму
Крымские аграрии ожидают равный прошлогоднему урожай зерновых культур, хотя определенные риски существуют из-за слишком теплой погоды. Об этом в эфире радио... РИА Новости Крым, 27.03.2025
2025-03-27T12:39
2025-03-27T12:46
радио "спутник в крыму"
денис кратюк
урожай зерновых культур
урожай
урожай в крыму
новости крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 мар – РИА Новости Крым. Крымские аграрии ожидают равный прошлогоднему урожай зерновых культур, хотя определенные риски существуют из-за слишком теплой погоды. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" заявил министр сельского хозяйства республики Денис Кратюк.По его словам, это касается не только полеводства, но и садоводства, и виноградарства. При этом по зерновым культурам есть определенный настораживающий фактор.В прошлом году в Крыму собрали неожиданно большой урожай пшеницы - почти миллион тонн, ее качество оказалось высоким и позволило выпекать не только хлеб, но и готовить выпечку, и производить макаронные изделия, констатировали в испытательной лаборатории Азово-Черноморского филиала "Центра оценки качества зерна".В этом году из-за отсутствия продуктивных осадков на полуострове, рекордного повышения температуры воздуха и сильных порывистых ветров урожайность зерновых культур может снизиться, заявила ранее замдиректора Научно-исследовательского института сельского хозяйства РК по научной работе, кандидат сельскохозяйственных наук Людмила Радченко.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Урожай косточковых после заморозков в Крыму – чего ожидатьСколько гектаров сельхозземель в Крыму могут изъять после инвентаризацииВ Крыму увеличат производство твердых сортов пшеницы
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денис кратюк, урожай зерновых культур, урожай, урожай в крыму, новости крыма
Каким будет урожай зерновых в Крыму

В Крыму теплую погоду назвали риском для урожая зерновых культур

12:39 27.03.2025 (обновлено: 12:46 27.03.2025)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевВесна озимое поле
Весна озимое поле - РИА Новости, 1920, 27.03.2025
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 мар – РИА Новости Крым. Крымские аграрии ожидают равный прошлогоднему урожай зерновых культур, хотя определенные риски существуют из-за слишком теплой погоды. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" заявил министр сельского хозяйства республики Денис Кратюк.
"Урожай будет не меньше, чем в прошлом году. По площади посевов мы прирастаем, поскольку изменили баланс культур: подошли критично, сделали некую перебалансировку по культурам с учетом грядущего засушливого периода", - сказал Кратюк.
По его словам, это касается не только полеводства, но и садоводства, и виноградарства. При этом по зерновым культурам есть определенный настораживающий фактор.
"На данный момент всходы меня не пугают. Меня пугает крайне сильное потепление. Такие температура для обывателя очень хороши, но не стоит забывать, что с такими плюсами у нас просыпаются и вредители. Ну и, конечно, лимитирующий фактор в Крыму – осадки", - сказал он.
В прошлом году в Крыму собрали неожиданно большой урожай пшеницы - почти миллион тонн, ее качество оказалось высоким и позволило выпекать не только хлеб, но и готовить выпечку, и производить макаронные изделия, констатировали в испытательной лаборатории Азово-Черноморского филиала "Центра оценки качества зерна".
В этом году из-за отсутствия продуктивных осадков на полуострове, рекордного повышения температуры воздуха и сильных порывистых ветров урожайность зерновых культур может снизиться, заявила ранее замдиректора Научно-исследовательского института сельского хозяйства РК по научной работе, кандидат сельскохозяйственных наук Людмила Радченко.
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