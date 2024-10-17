Рейтинг@Mail.ru
Миллион тонн пшеницы собрали в Крыму - что с качеством зерна - РИА Новости Крым, 17.10.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20241017/million-tonn-pshenitsy-sobrali-v-krymu---chto-s-kachestvom-zerna-1141125210.html
Миллион тонн пшеницы собрали в Крыму - что с качеством зерна
Миллион тонн пшеницы собрали в Крыму - что с качеством зерна - РИА Новости Крым, 17.10.2024
Миллион тонн пшеницы собрали в Крыму - что с качеством зерна
В Крыму в этом году собрали неожиданно большой урожай пшеницы, ее качество оказалось высоким и позволяет выпекать не только хлеб, но и готовить выпечку и... РИА Новости Крым, 17.10.2024
2024-10-17T06:02
2024-10-17T06:02
урожай зерновых культур
урожай в крыму
"центр оценки качества зерна"
новости крыма
продовольственная безопасность крыма
экономика крыма
сельское хозяйство
крым
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/07/0a/1129950713_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_b135da0e2dbbdbf6032b7af90ecda163.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 окт - РИА Новости Крым. В Крыму в этом году собрали неожиданно большой урожай пшеницы, ее качество оказалось высоким и позволяет выпекать не только хлеб, но и готовить выпечку и производить макаронные изделия. Об этом рассказала заведующая испытательной лабораторией Азово-Черноморского филиала "Центра оценки качества зерна" Татьяна Тышкевич в ходе пресс-конференции по случаю Всемирного дня хлеба в пресс-центре РИА Новости Крым."В этом году был получен приличный урожай пшеницы: ожидалось до 700 тысяч тонн, а в результате с полей республики собрали почти миллион тонн", - сказала Тышкевич.По ее словам, именно пшеница - основной вид зерновых, которые выращивают на полуострове. Также хорошо в Крыму растет ячмень, а вот рожь на крымских почвах чувствует себя плохо, поэтому редко выращивается местными аграриями. Качество основной зерновой культуры региона в этом году мониторили - всего через Лабораторию крымского зерна прошло 830 тысяч тонн пшеницы.Республика Крым вышла на самообеспеченность по производству пшеницы, свинины, фруктов и ряда овощей, в том числе помидоров, огурцов, моркови и лука благодаря господдержке, сообщал ранее председатель Совета министров РК Юрий Гоцанюк.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму увеличат производство твердых сортов пшеницыЧто выращивают в Севастополе и какой в этом году урожай
https://crimea.ria.ru/20241016/kak-dozhdi-otrazyatsya-na-seve-ozimykh-kultur-v-krymu-1141120470.html
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2024
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/07/0a/1129950713_90:0:1530:1080_1920x0_80_0_0_b4e3afa6c579650df05bbe1d867eb3d6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
урожай зерновых культур, урожай в крыму, "центр оценки качества зерна", новости крыма, продовольственная безопасность крыма, экономика крыма, сельское хозяйство, крым
Миллион тонн пшеницы собрали в Крыму - что с качеством зерна

В Крыму собрали большой урожай высококачественной пшеницы - Центр оценки качества зерна

06:02 17.10.2024
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевУборка зерновых
Уборка зерновых - РИА Новости, 1920, 17.10.2024
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 окт - РИА Новости Крым. В Крыму в этом году собрали неожиданно большой урожай пшеницы, ее качество оказалось высоким и позволяет выпекать не только хлеб, но и готовить выпечку и производить макаронные изделия. Об этом рассказала заведующая испытательной лабораторией Азово-Черноморского филиала "Центра оценки качества зерна" Татьяна Тышкевич в ходе пресс-конференции по случаю Всемирного дня хлеба в пресс-центре РИА Новости Крым.
"В этом году был получен приличный урожай пшеницы: ожидалось до 700 тысяч тонн, а в результате с полей республики собрали почти миллион тонн", - сказала Тышкевич.
По ее словам, именно пшеница - основной вид зерновых, которые выращивают на полуострове. Также хорошо в Крыму растет ячмень, а вот рожь на крымских почвах чувствует себя плохо, поэтому редко выращивается местными аграриями. Качество основной зерновой культуры региона в этом году мониторили - всего через Лабораторию крымского зерна прошло 830 тысяч тонн пшеницы.
"Оказалось, что больше 70% это третий и четвертый класс - то есть хорошая продовольственная пшеница, с которой можно работать хлебопекам для любых целей - круассаны, хлеб, печенье, макароны и так далее. Так что, с точки зрения продовольственной безопасности Крым обеспечен с избытком", - констатировала эксперт.
Республика Крым вышла на самообеспеченность по производству пшеницы, свинины, фруктов и ряда овощей, в том числе помидоров, огурцов, моркови и лука благодаря господдержке, сообщал ранее председатель Совета министров РК Юрий Гоцанюк.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
В Крыму увеличат производство твердых сортов пшеницы
Что выращивают в Севастополе и какой в этом году урожай
Озимые - РИА Новости, 1920, 16.10.2024
Вчера, 11:29Эксклюзивы РИА Новости Крым
Как дожди отразятся на севе озимых культур в Крыму
 
Урожай зерновых культурУрожай в Крыму"Центр оценки качества зерна"Новости КрымаПродовольственная безопасность КрымаЭкономика КрымаСельское хозяйствоКрым
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
06:02Миллион тонн пшеницы собрали в Крыму - что с качеством зерна
00:02Какой сегодня праздник: 17 октября
00:01Холодно и сыро: погода в Крыму в четверг
22:51Главные новости Крыма: 16 октября
22:33Звонит "служба поддержки" - новая схема кражи аккаунтов в Telegram
22:06Главное за день: 16 октября
21:47Один человек погиб и четверо пострадали при обстреле ВСУ в Горловке
21:43Дроны ВСУ атаковали Орловскую область – что известно
21:13Больше 4,8 тысяч человек остались без света на юго-востоке Крыма
20:59США объявили о новом пакете военной помощи Украине
20:48Почему Камала Харрис отказалась от интервью о будущем в экономике США
20:28В России вдвое сократили квоту на временное проживание иностранцев
20:04Из любви к театру: почему "План победы" Зеленского - фикция
19:45На западе Крыма лесники спасли загнанную бродячими псами косулю
19:23Парк "Тайган" после ЧП: что известно о трагедии
19:06Зачем на Украине велено молчать о беспределе военкомов
18:50Крымчане впервые заплатят налоги за доходы от банковских вкладов
18:21Очередь перед Крымским мостом: какова ситуация сейчас
18:08Крым в топ-10 направлений для туристов в октябре - курорты и цены
17:43Россияне выбирают Крым: турпоток на полуостров вырос - Чернышенко
Лента новостейМолния