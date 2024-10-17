https://crimea.ria.ru/20241017/million-tonn-pshenitsy-sobrali-v-krymu---chto-s-kachestvom-zerna-1141125210.html

Миллион тонн пшеницы собрали в Крыму - что с качеством зерна

Миллион тонн пшеницы собрали в Крыму - что с качеством зерна - РИА Новости Крым, 17.10.2024

Миллион тонн пшеницы собрали в Крыму - что с качеством зерна

В Крыму в этом году собрали неожиданно большой урожай пшеницы, ее качество оказалось высоким и позволяет выпекать не только хлеб, но и готовить выпечку и... РИА Новости Крым, 17.10.2024

2024-10-17T06:02

2024-10-17T06:02

2024-10-17T06:02

урожай зерновых культур

урожай в крыму

"центр оценки качества зерна"

новости крыма

продовольственная безопасность крыма

экономика крыма

сельское хозяйство

крым

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/07/0a/1129950713_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_b135da0e2dbbdbf6032b7af90ecda163.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 17 окт - РИА Новости Крым. В Крыму в этом году собрали неожиданно большой урожай пшеницы, ее качество оказалось высоким и позволяет выпекать не только хлеб, но и готовить выпечку и производить макаронные изделия. Об этом рассказала заведующая испытательной лабораторией Азово-Черноморского филиала "Центра оценки качества зерна" Татьяна Тышкевич в ходе пресс-конференции по случаю Всемирного дня хлеба в пресс-центре РИА Новости Крым."В этом году был получен приличный урожай пшеницы: ожидалось до 700 тысяч тонн, а в результате с полей республики собрали почти миллион тонн", - сказала Тышкевич.По ее словам, именно пшеница - основной вид зерновых, которые выращивают на полуострове. Также хорошо в Крыму растет ячмень, а вот рожь на крымских почвах чувствует себя плохо, поэтому редко выращивается местными аграриями. Качество основной зерновой культуры региона в этом году мониторили - всего через Лабораторию крымского зерна прошло 830 тысяч тонн пшеницы.Республика Крым вышла на самообеспеченность по производству пшеницы, свинины, фруктов и ряда овощей, в том числе помидоров, огурцов, моркови и лука благодаря господдержке, сообщал ранее председатель Совета министров РК Юрий Гоцанюк.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму увеличат производство твердых сортов пшеницыЧто выращивают в Севастополе и какой в этом году урожай

https://crimea.ria.ru/20241016/kak-dozhdi-otrazyatsya-na-seve-ozimykh-kultur-v-krymu-1141120470.html

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

урожай зерновых культур, урожай в крыму, "центр оценки качества зерна", новости крыма, продовольственная безопасность крыма, экономика крыма, сельское хозяйство, крым