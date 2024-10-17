Миллион тонн пшеницы собрали в Крыму - что с качеством зерна
В Крыму собрали большой урожай высококачественной пшеницы - Центр оценки качества зерна
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевУборка зерновых
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 окт - РИА Новости Крым. В Крыму в этом году собрали неожиданно большой урожай пшеницы, ее качество оказалось высоким и позволяет выпекать не только хлеб, но и готовить выпечку и производить макаронные изделия. Об этом рассказала заведующая испытательной лабораторией Азово-Черноморского филиала "Центра оценки качества зерна" Татьяна Тышкевич в ходе пресс-конференции по случаю Всемирного дня хлеба в пресс-центре РИА Новости Крым.
"В этом году был получен приличный урожай пшеницы: ожидалось до 700 тысяч тонн, а в результате с полей республики собрали почти миллион тонн", - сказала Тышкевич.
По ее словам, именно пшеница - основной вид зерновых, которые выращивают на полуострове. Также хорошо в Крыму растет ячмень, а вот рожь на крымских почвах чувствует себя плохо, поэтому редко выращивается местными аграриями. Качество основной зерновой культуры региона в этом году мониторили - всего через Лабораторию крымского зерна прошло 830 тысяч тонн пшеницы.
"Оказалось, что больше 70% это третий и четвертый класс - то есть хорошая продовольственная пшеница, с которой можно работать хлебопекам для любых целей - круассаны, хлеб, печенье, макароны и так далее. Так что, с точки зрения продовольственной безопасности Крым обеспечен с избытком", - констатировала эксперт.
Республика Крым вышла на самообеспеченность по производству пшеницы, свинины, фруктов и ряда овощей, в том числе помидоров, огурцов, моркови и лука благодаря господдержке, сообщал ранее председатель Совета министров РК Юрий Гоцанюк.
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