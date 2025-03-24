https://crimea.ria.ru/20250324/ot--1-do-17-pogoda-v-krymu-v-ponedelnik-1145155897.html
От -1 до +17: погода в Крыму в понедельник
От -1 до +17: погода в Крыму в понедельник - РИА Новости Крым, 24.03.2025
От -1 до +17: погода в Крыму в понедельник
В понедельник погода в Крыму будет определяться юго-западной периферией антициклона. Без существенных осадков. Ночью и утром в отдельных районах туман. Об этом... РИА Новости Крым, 24.03.2025
2025-03-24T00:01
2025-03-24T00:01
2025-03-24T00:01
погода в крыму
крымская погода
симферополь
севастополь
ялта
алушта
евпатория
судак
феодосия
крымский гидрометцентр
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 мар - РИА Новости Крым. В понедельник погода в Крыму будет определяться юго-западной периферией антициклона. Без существенных осадков. Ночью и утром в отдельных районах туман. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер юго-восточный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +2…+4, днем +14...+16 градусов.В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер юго-восточный ночью 7-12 м/с, утром и днем 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +4...+6 градусов, днем +15...+17.В Ялте и Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии переменная облачность, без осадков. Ночью температура воздуха составит +4...+6, днем столбики термометров покажут +12...+14.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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симферополь
севастополь
ялта
алушта
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погода в крыму, крымская погода, симферополь, севастополь, ялта, алушта, евпатория, судак, феодосия, крымский гидрометцентр
От -1 до +17: погода в Крыму в понедельник
В понедельник в Крыму до +17 градусов и без осадков
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 мар - РИА Новости Крым. В понедельник погода в Крыму будет определяться юго-западной периферией антициклона. Без существенных осадков. Ночью и утром в отдельных районах туман. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.
"Ветер восточный, юго-восточный 7-12 м/с, днем местами 15-20 м/с. Температура воздуха ночью -1…+4, на побережье до +7 градусов, днем +12…+17, в горах +5…+10", – сказано в прогнозе.
В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер юго-восточный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +2…+4, днем +14...+16 градусов.
В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер юго-восточный ночью 7-12 м/с, утром и днем 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +4...+6 градусов, днем +15...+17.
В Ялте и Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии переменная облачность, без осадков. Ночью температура воздуха составит +4...+6, днем столбики термометров покажут +12...+14.
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