https://crimea.ria.ru/20250324/ot--1-do-17-pogoda-v-krymu-v-ponedelnik-1145155897.html

От -1 до +17: погода в Крыму в понедельник

От -1 до +17: погода в Крыму в понедельник - РИА Новости Крым, 24.03.2025

От -1 до +17: погода в Крыму в понедельник

В понедельник погода в Крыму будет определяться юго-западной периферией антициклона. Без существенных осадков. Ночью и утром в отдельных районах туман. Об этом... РИА Новости Крым, 24.03.2025

2025-03-24T00:01

2025-03-24T00:01

2025-03-24T00:01

погода в крыму

крымская погода

симферополь

севастополь

ялта

алушта

евпатория

судак

феодосия

крымский гидрометцентр

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 мар - РИА Новости Крым. В понедельник погода в Крыму будет определяться юго-западной периферией антициклона. Без существенных осадков. Ночью и утром в отдельных районах туман. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер юго-восточный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +2…+4, днем +14...+16 градусов.В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер юго-восточный ночью 7-12 м/с, утром и днем 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +4...+6 градусов, днем +15...+17.В Ялте и Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии переменная облачность, без осадков. Ночью температура воздуха составит +4...+6, днем столбики термометров покажут +12...+14.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

https://crimea.ria.ru/20250323/pervaya-vesennyaya-groza-i-iyunskoe-teplo-pogoda-v-krymu-na-nedelyu-1145131798.html

симферополь

севастополь

ялта

алушта

евпатория

судак

феодосия

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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