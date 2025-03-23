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Футбольный клуб Черноморского флота выиграл Суперкубок "Содружество" - РИА Новости Крым, 23.03.2025
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Футбольный клуб Черноморского флота выиграл Суперкубок "Содружество"
Футбольный клуб Черноморского флота выиграл Суперкубок "Содружество" - РИА Новости Крым, 23.03.2025
Футбольный клуб Черноморского флота выиграл Суперкубок "Содружество"
Футбольный клуб "Черноморец" Черноморского флота РФ одержал победу в суперкубке "Содружество". Об этом сообщил губернатор региона Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 23.03.2025
2025-03-23T21:38
2025-03-23T21:38
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 мар - РИА Новости Крым. Футбольный клуб "Черноморец" Черноморского флота РФ одержал победу в суперкубке "Содружество". Об этом сообщил губернатор региона Михаил Развожаев.Также накануне футбольный клуб "Севастополь" начал сезон 2025 LEON-Второй лиги Б с победы на первом выездном матче, рассказал глава региона. Команда встретилась на поле в Хасавюрте с ФК "Победа", игра завершилась со счетом 2:1.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:УЕФА просят допустить клубы из Крыма к участию в Лиге конференцийБудут ли клубы из Крыма участвовать в чемпионате России по футболуВ футбольном чемпионате Премьер-лиги Крыма увеличится число участников
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михаил развожаев, спорт, футбол, севастополь, ялта, новости крыма, новости севастополя, награды
Футбольный клуб Черноморского флота выиграл Суперкубок "Содружество"

Футбольный клуб Черноморского флота выиграл Суперкубок "Содружество"

21:38 23.03.2025
 
© Telegram Михаил РазвожаевФутбольный клуб "Черноморец" Черноморского флота РФ
Футбольный клуб Черноморец Черноморского флота РФ
© Telegram Михаил Развожаев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 мар - РИА Новости Крым. Футбольный клуб "Черноморец" Черноморского флота РФ одержал победу в суперкубке "Содружество". Об этом сообщил губернатор региона Михаил Развожаев.

"На футбольном стадионе "Авангард" в Ялте состоялся матч между ФК КЧФ "Черноморец" и ФК "Заря" из Луганска, матч завершился со счетом 3:1, после чего "Черноморец" забрал свой Суперкубок", – говорится в сообщении.

Также накануне футбольный клуб "Севастополь" начал сезон 2025 LEON-Второй лиги Б с победы на первом выездном матче, рассказал глава региона. Команда встретилась на поле в Хасавюрте с ФК "Победа", игра завершилась со счетом 2:1.
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