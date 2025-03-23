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В четырех районах Симферополя и 15 селах на три дня ограничат подачу воды - РИА Новости Крым, 23.03.2025
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В четырех районах Симферополя и 15 селах на три дня ограничат подачу воды
В четырех районах Симферополя и 15 селах на три дня ограничат подачу воды - РИА Новости Крым, 23.03.2025
В четырех районах Симферополя и 15 селах на три дня ограничат подачу воды
В Симферополе из-за аварийно-восстановительных работ на магистральном водоводе в четырех районах города, 15 селах в пригороде и в двух садовых товариществах... РИА Новости Крым, 23.03.2025
2025-03-23T20:14
2025-03-23T20:14
симферополь
симферопольский район
новости крыма
вода крыма
водовод
водопровод
отключение воды
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 мар - РИА Новости Крым. В Симферополе из-за аварийно-восстановительных работ на магистральном водоводе в четырех районах города, 15 селах в пригороде и в двух садовых товариществах (СТ) с ночи понедельника ограничат подачу воды. Об этом сообщает пресс-служба компании "Вода Крыма".Также подачу воды ограничат в селах Молочное, Новозбурьевка, Трехпрудное, Трудолюбово, Приятное Свидание, Каштановое, Кизиловое, Малиновка, Партизанское, Левадки, Фонтаны, Обрыв, Залесье, Чистенькое, Перово, а также в СТ "Ивушки" и "Союз".Полное восстановление водоснабжения ожидается ориентировочно к 18:00 26 марта, уточнили на предприятии.Силами филиала будет организован подвоз воды, подчеркнули в компании, а также рекомендовали иметь запас воды на время проведения работ.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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В четырех районах Симферополя и 15 селах на три дня ограничат подачу воды

Четырем районам Симферополя и 15 селам в пригороде ограничат подачу воды почти на три дня

20:14 23.03.2025
 
© РИА Новости КрымРеконструкция магистрального водовода
Реконструкция магистрального водовода - РИА Новости, 1920, 23.03.2025
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 мар - РИА Новости Крым. В Симферополе из-за аварийно-восстановительных работ на магистральном водоводе в четырех районах города, 15 селах в пригороде и в двух садовых товариществах (СТ) с ночи понедельника ограничат подачу воды. Об этом сообщает пресс-служба компании "Вода Крыма".
"24.03.2025 с 01:00 ориентировочно до 01:00 25.03.2025 в связи с аварией на магистральном водоводе будет ограничено водоснабжение г. Симферополь – микрорайоны Заводское, Фонтаны, Новониколаевка, Ак-Мечеть", – сказано в сообщении.
Также подачу воды ограничат в селах Молочное, Новозбурьевка, Трехпрудное, Трудолюбово, Приятное Свидание, Каштановое, Кизиловое, Малиновка, Партизанское, Левадки, Фонтаны, Обрыв, Залесье, Чистенькое, Перово, а также в СТ "Ивушки" и "Союз".
Полное восстановление водоснабжения ожидается ориентировочно к 18:00 26 марта, уточнили на предприятии.
Силами филиала будет организован подвоз воды, подчеркнули в компании, а также рекомендовали иметь запас воды на время проведения работ.
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Ремонт водопровода
21 марта, 11:26
Евпатория и пригород на несколько дней останутся без воды
 
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