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В четырех районах Симферополя и 15 селах на три дня ограничат подачу воды

В четырех районах Симферополя и 15 селах на три дня ограничат подачу воды - РИА Новости Крым, 23.03.2025

В четырех районах Симферополя и 15 селах на три дня ограничат подачу воды

В Симферополе из-за аварийно-восстановительных работ на магистральном водоводе в четырех районах города, 15 селах в пригороде и в двух садовых товариществах... РИА Новости Крым, 23.03.2025

2025-03-23T20:14

2025-03-23T20:14

2025-03-23T20:14

симферополь

симферопольский район

новости крыма

вода крыма

водовод

водопровод

отключение воды

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 мар - РИА Новости Крым. В Симферополе из-за аварийно-восстановительных работ на магистральном водоводе в четырех районах города, 15 селах в пригороде и в двух садовых товариществах (СТ) с ночи понедельника ограничат подачу воды. Об этом сообщает пресс-служба компании "Вода Крыма".Также подачу воды ограничат в селах Молочное, Новозбурьевка, Трехпрудное, Трудолюбово, Приятное Свидание, Каштановое, Кизиловое, Малиновка, Партизанское, Левадки, Фонтаны, Обрыв, Залесье, Чистенькое, Перово, а также в СТ "Ивушки" и "Союз".Полное восстановление водоснабжения ожидается ориентировочно к 18:00 26 марта, уточнили на предприятии.Силами филиала будет организован подвоз воды, подчеркнули в компании, а также рекомендовали иметь запас воды на время проведения работ.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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симферопольский район

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