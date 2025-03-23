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Первая весенняя гроза и июньское тепло: погода в Крыму на неделю

Первая весенняя гроза и июньское тепло: погода в Крыму на неделю - РИА Новости Крым, 23.03.2025

Первая весенняя гроза и июньское тепло: погода в Крыму на неделю

На неделе в Крыму ожидается первая весенняя гроза, при этом пройдут летние грибные дожди и установится июньская температура воздуха. Такими видит последние дни... РИА Новости Крым, 23.03.2025

2025-03-23T19:45

2025-03-23T19:45

2025-03-23T20:10

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Прогноз погоды для Крыма на неделю от ФОБОС Прогноз погоды для Крыма на неделю от ФОБОС audio/mpeg

СИМФЕРОПОЛЬ, 23 мар – РИА Новости Крым. На неделе в Крыму ожидается первая весенняя гроза, при этом пройдут летние грибные дожди и установится июньская температура воздуха. Такими видит последние дни марта ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец.В понедельник, по словам Тишковца, ночью будет без осадков, но облаков станет больше из-за прохождения слабовыраженной теплой фронтальной системы.Температура воздуха в ночное время составит +1…+6, а днем повысится до +12…+17 градусов. При этом может пройти незначительный, очень слабый дождь, сказал специалист."Во вторник гребень в западной периферии антициклона начнет вытеснять сектор циклона, и ночью не ниже +4…+9 градусов, а днем +18…+23. А это уже температурный фон, больше соответствующий многолетним показателям мая", – поделился мнением Тишковец.В ночь на среду за счет влияния очередной фронтальной системы может брызнуть незначительный дождь – в основном на западе полуострова, добавил он. При этом температура будет держаться в пределах +9…+14."И вообще это самая теплая ночь будет. А днем распогодится благодаря позиции антициклона: солнечно, никаких осадков. Температура воздуха +20…+23 в Симферополе и +19…+24 по республике", – уточнил Тишковец.Самым же теплым днем в предстоящей семидневке станет четверг: к утру на термометрах можно будет видеть не меньше +8…+13, а днем +20…+25 градусов."То есть это уже претензия на начало июня", – заметил метеоролог.Однако вырастет интенсивность образования кучевых, а потом и кучево-дождевых облаков, так что местами в Крыму в этот день прольется дождь и погромыхает гром, предупредил он."Кое-где соберутся грозные исполины и может пролиться скоротечный дождь и даже прогреметь первая гроза", – сказал Тишковец.В пятницу, по его прогнозу, вероятность локальных осадков тоже не исключена. Но они будут больше напоминать летние и спокойные грибные дожди, к тому же пройдут местами и очень мозаично, отметил эксперт.Температура в пятницу к утру составит +9…+14, днем +19…+24 градуса, после чего столбики термометров немножко упадут к следующим выходным, прогнозирует Тишковец."Произойдет небольшой сброс по температуре: ночью в среднем где-то +7… +12 и днем +16… +21. То есть весна будет наступать с температурным заделом, существенно превышающем то, что положено в заключительной декаде марта", – подытожил эксперт.Несмотря на дожди и грозу, Тишковец называет недельный прогноз благоприятным, поскольку никаких опасных явлений и штормовых предупреждений не ожидается.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Срочно нужна влага: в Крыму сделали прогнозы на урожайВ Крыму построят еще два водохранилищаЧто с водными запасами на Южном берегу Крыма

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