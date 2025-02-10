https://crimea.ria.ru/20250210/chto-s-vodnymi-zapasami-na-yuzhnom-beregu-kryma-1144068246.html

Что с водными запасами на Южном берегу Крыма

Что с водными запасами на Южном берегу Крыма - РИА Новости Крым, 10.02.2025

Что с водными запасами на Южном берегу Крыма

Южный берег Крыма стабильно обеспечен водой на 250 дней благодаря снежной погоде. Об этом сообщила глава администрации Ялты Янина Павленко. РИА Новости Крым, 10.02.2025

2025-02-10T16:55

2025-02-10T16:55

2025-02-10T16:55

янина павленко

ялта

вода в крыму

учан-су

новости крыма

крым

водохранилища крыма

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/02/0a/1144067683_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_314919ceea5554f7d37ff23537bc6baa.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 10 фев - РИА Новости Крым. Южный берег Крыма стабильно обеспечен водой на 250 дней благодаря снежной погоде. Об этом сообщила глава администрации Ялты Янина Павленко.По ее данным, уже сейчас в Счастливенском водохранилище накоплено 5,8 млн кубометров воды при проектном объеме в 11,8 млн, в Загорском - 19,6 млн при объеме в 27,8.При этом она призвала ялтинцев и гостей города использовать воду в быту экономно.Глава республики Сергей Аксенов ранее сообщал о старте проектирования двух новых для Крыма водохранилищ на 5,5 млн и 8,5 млн кубометров. Объекты постоят на южном берегу, их ориентировочная стоимость составит около 22 млрд рублей.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крым на неделе придут сильные снегопады – когда ждать удара стихииКрым переходит к маловодному периоду – гидрологиСколько потерь воды в Крыму удалось устранить ремонтом сетей

ялта

учан-су

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

янина павленко, ялта, вода в крыму, учан-су , новости крыма, крым, водохранилища крыма