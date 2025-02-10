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Что с водными запасами на Южном берегу Крыма - РИА Новости Крым, 10.02.2025
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Что с водными запасами на Южном берегу Крыма
Что с водными запасами на Южном берегу Крыма - РИА Новости Крым, 10.02.2025
Что с водными запасами на Южном берегу Крыма
Южный берег Крыма стабильно обеспечен водой на 250 дней благодаря снежной погоде. Об этом сообщила глава администрации Ялты Янина Павленко. РИА Новости Крым, 10.02.2025
2025-02-10T16:55
2025-02-10T16:55
янина павленко
ялта
вода в крыму
учан-су
новости крыма
крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 фев - РИА Новости Крым. Южный берег Крыма стабильно обеспечен водой на 250 дней благодаря снежной погоде. Об этом сообщила глава администрации Ялты Янина Павленко.По ее данным, уже сейчас в Счастливенском водохранилище накоплено 5,8 млн кубометров воды при проектном объеме в 11,8 млн, в Загорском - 19,6 млн при объеме в 27,8.При этом она призвала ялтинцев и гостей города использовать воду в быту экономно.Глава республики Сергей Аксенов ранее сообщал о старте проектирования двух новых для Крыма водохранилищ на 5,5 млн и 8,5 млн кубометров. Объекты постоят на южном берегу, их ориентировочная стоимость составит около 22 млрд рублей.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крым на неделе придут сильные снегопады – когда ждать удара стихииКрым переходит к маловодному периоду – гидрологиСколько потерь воды в Крыму удалось устранить ремонтом сетей
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Что с водными запасами на Южном берегу Крыма

Южный берег Крыма обеспечен водой благодаря выпавшему снегу - мэр Ялты Павленко

16:55 10.02.2025
 
© Telegram-канал главы администрации Ялты Янины ПавленкоВодопад Учан-Су
Водопад Учан-Су
© Telegram-канал главы администрации Ялты Янины Павленко
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 фев - РИА Новости Крым. Южный берег Крыма стабильно обеспечен водой на 250 дней благодаря снежной погоде. Об этом сообщила глава администрации Ялты Янина Павленко.
"Зима подарила нашему водопаду Учан-Су великолепный хрустальный наряд, а Ай-Петри и всему плато – снежное покрывало. Уже скоро вся эта красота пригодится в другом качестве – пополнит наши водные запасы", - написала Павленко в своем Telegram-канале.
По ее данным, уже сейчас в Счастливенском водохранилище накоплено 5,8 млн кубометров воды при проектном объеме в 11,8 млн, в Загорском - 19,6 млн при объеме в 27,8.
"Запас неплохой – даже без учета альтернативных и постоянных источников (Массандровского, Хаста-Баш, и других) и при полном отсутствии осадков запасов хватит на 251 день. Оба водохранилища пополняются главным образом благодаря растаявшему на плато снегу", - уточнила мэр курорта.
При этом она призвала ялтинцев и гостей города использовать воду в быту экономно.
Глава республики Сергей Аксенов ранее сообщал о старте проектирования двух новых для Крыма водохранилищ на 5,5 млн и 8,5 млн кубометров. Объекты постоят на южном берегу, их ориентировочная стоимость составит около 22 млрд рублей.
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