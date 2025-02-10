Что с водными запасами на Южном берегу Крыма
Южный берег Крыма обеспечен водой благодаря выпавшему снегу - мэр Ялты Павленко
© Telegram-канал главы администрации Ялты Янины ПавленкоВодопад Учан-Су
© Telegram-канал главы администрации Ялты Янины Павленко
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 фев - РИА Новости Крым. Южный берег Крыма стабильно обеспечен водой на 250 дней благодаря снежной погоде. Об этом сообщила глава администрации Ялты Янина Павленко.
"Зима подарила нашему водопаду Учан-Су великолепный хрустальный наряд, а Ай-Петри и всему плато – снежное покрывало. Уже скоро вся эта красота пригодится в другом качестве – пополнит наши водные запасы", - написала Павленко в своем Telegram-канале.
По ее данным, уже сейчас в Счастливенском водохранилище накоплено 5,8 млн кубометров воды при проектном объеме в 11,8 млн, в Загорском - 19,6 млн при объеме в 27,8.
"Запас неплохой – даже без учета альтернативных и постоянных источников (Массандровского, Хаста-Баш, и других) и при полном отсутствии осадков запасов хватит на 251 день. Оба водохранилища пополняются главным образом благодаря растаявшему на плато снегу", - уточнила мэр курорта.
При этом она призвала ялтинцев и гостей города использовать воду в быту экономно.
Глава республики Сергей Аксенов ранее сообщал о старте проектирования двух новых для Крыма водохранилищ на 5,5 млн и 8,5 млн кубометров. Объекты постоят на южном берегу, их ориентировочная стоимость составит около 22 млрд рублей.
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