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Пожар в Ростовском ТЦ - огонь перекинулся на жилую многоэтажку

Пожар в Ростовском ТЦ - огонь перекинулся на жилую многоэтажку - РИА Новости Крым, 24.03.2025

Пожар в Ростовском ТЦ - огонь перекинулся на жилую многоэтажку

Огонь с горящего торгового центра в Ростове-на-Дону перекинулся на соседний жилой дом, жильцов эвакуируют, сообщили в МЧС РФ. РИА Новости Крым, 24.03.2025

2025-03-24T06:50

2025-03-24T06:50

2025-03-24T07:04

ростов-на-дону

пожар

происшествия

новости

мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)

эвакуация

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 мар - РИА Новости Крым. Огонь с горящего торгового центра в Ростове-на-Дону перекинулся на соседний жилой дом, жильцов эвакуируют, сообщили в МЧС РФ.Крупный пожар произошел утром в понедельник на Буденновском проспекте. Горит фасад здания ТЦ на 500 квадратных метрах.К месту пожара направлены специалисты лаборатории для взятия проб на предмет превышения вредных веществ в воздухе.В ведомстве уточнили, что кровля соседнего здания горит на 800 "квадратах". Из дома эвакуированы 15 человек. Спасатели увеличили группировку сил и средств увеличена - сейчас к тушению привлечены 100 сотрудников и 29 единиц техники.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

ростов-на-дону

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ростов-на-дону, пожар, происшествия, новости, мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации), эвакуация