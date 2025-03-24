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Пожар в Ростовском ТЦ - огонь перекинулся на жилую многоэтажку
Пожар в Ростовском ТЦ - огонь перекинулся на жилую многоэтажку - РИА Новости Крым, 24.03.2025
Пожар в Ростовском ТЦ - огонь перекинулся на жилую многоэтажку
Огонь с горящего торгового центра в Ростове-на-Дону перекинулся на соседний жилой дом, жильцов эвакуируют, сообщили в МЧС РФ. РИА Новости Крым, 24.03.2025
2025-03-24T06:50
2025-03-24T06:50
2025-03-24T07:04
ростов-на-дону
пожар
происшествия
новости
мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)
эвакуация
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 мар - РИА Новости Крым. Огонь с горящего торгового центра в Ростове-на-Дону перекинулся на соседний жилой дом, жильцов эвакуируют, сообщили в МЧС РФ.Крупный пожар произошел утром в понедельник на Буденновском проспекте. Горит фасад здания ТЦ на 500 квадратных метрах.К месту пожара направлены специалисты лаборатории для взятия проб на предмет превышения вредных веществ в воздухе.В ведомстве уточнили, что кровля соседнего здания горит на 800 "квадратах". Из дома эвакуированы 15 человек. Спасатели увеличили группировку сил и средств увеличена - сейчас к тушению привлечены 100 сотрудников и 29 единиц техники.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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ростов-на-дону, пожар, происшествия, новости, мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации), эвакуация
Пожар в Ростовском ТЦ - огонь перекинулся на жилую многоэтажку
В Ростове-на-Дону эвакуируют жильцов многоэтажки из-за пожара в торговом центре
06:50 24.03.2025 (обновлено: 07:04 24.03.2025)