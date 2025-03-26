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Два беспилотника сбили над Черным морем

Два беспилотника сбили над Черным морем - РИА Новости Крым, 26.03.2025

Два беспилотника сбили над Черным морем

Украинские беспилотники в очередной раз попытались атаковать регионы России. Силы противовоздушной обороны сбили 9 БПЛА в течение ночи, сообщили в Минобороны. РИА Новости Крым, 26.03.2025

2025-03-26T07:21

2025-03-26T07:21

2025-03-26T07:29

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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 мар – РИА Новости Крым. Украинские беспилотники в очередной раз попытались атаковать регионы России. Силы противовоздушной обороны сбили 9 БПЛА в течение ночи, сообщили в Минобороны.Вечером 24 марта в районе мыса Тарханкут российскими средствами ПВО перехвачен очередной украинский ударный БПЛА, который пытался атаковать наземное оборудование Глебовского подземного хранилища газа, сообщали накануне в Минобороны. Это уже вторая попытка ударить по этому объекту со стороны ВСУ. Вечером 23 марта средства ПВО сбили четырех украинских БПЛА, которые пытались атаковать Глебовское газоконденсатное месторождение на мысе Тарханкут в Крыму, которое использовалось для снабжения газом жителей и экономики российского полуострова.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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