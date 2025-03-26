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Два беспилотника сбили над Черным морем - РИА Новости Крым, 26.03.2025
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Два беспилотника сбили над Черным морем
Два беспилотника сбили над Черным морем - РИА Новости Крым, 26.03.2025
Два беспилотника сбили над Черным морем
Украинские беспилотники в очередной раз попытались атаковать регионы России. Силы противовоздушной обороны сбили 9 БПЛА в течение ночи, сообщили в Минобороны. РИА Новости Крым, 26.03.2025
2025-03-26T07:21
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министерство обороны рф
черное море
обстрелы белгородской области
белгородская область
обстрелы курской области
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 мар – РИА Новости Крым. Украинские беспилотники в очередной раз попытались атаковать регионы России. Силы противовоздушной обороны сбили 9 БПЛА в течение ночи, сообщили в Минобороны.Вечером 24 марта в районе мыса Тарханкут российскими средствами ПВО перехвачен очередной украинский ударный БПЛА, который пытался атаковать наземное оборудование Глебовского подземного хранилища газа, сообщали накануне в Минобороны. Это уже вторая попытка ударить по этому объекту со стороны ВСУ. Вечером 23 марта средства ПВО сбили четырех украинских БПЛА, которые пытались атаковать Глебовское газоконденсатное месторождение на мысе Тарханкут в Крыму, которое использовалось для снабжения газом жителей и экономики российского полуострова.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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министерство обороны рф, черное море, обстрелы белгородской области, белгородская область, обстрелы курской области, курская область, пво, безопасность республики крым и севастополя, безопасность, новости, беспилотник (бпла, дрон)
Два беспилотника сбили над Черным морем

Над Черным морем и приграничьем России уничтожено девять беспилотников

07:21 26.03.2025 (обновлено: 07:29 26.03.2025)
 
© РИА Новости КрымБеспилотник
Беспилотник - РИА Новости, 1920, 26.03.2025
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 мар – РИА Новости Крым. Украинские беспилотники в очередной раз попытались атаковать регионы России. Силы противовоздушной обороны сбили 9 БПЛА в течение ночи, сообщили в Минобороны.

"Дежурными средствами ПВО уничтожено девять украинских беспилотных летательных аппаратов. Два БПЛА – над акваторией Черного моря, пять – над территорией Белгородской области и еще два – над Курской областью", - говорится в сообщении.

Вечером 24 марта в районе мыса Тарханкут российскими средствами ПВО перехвачен очередной украинский ударный БПЛА, который пытался атаковать наземное оборудование Глебовского подземного хранилища газа, сообщали накануне в Минобороны.
Это уже вторая попытка ударить по этому объекту со стороны ВСУ. Вечером 23 марта средства ПВО сбили четырех украинских БПЛА, которые пытались атаковать Глебовское газоконденсатное месторождение на мысе Тарханкут в Крыму, которое использовалось для снабжения газом жителей и экономики российского полуострова.
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