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Два беспилотника сбили над Черным морем
Два беспилотника сбили над Черным морем - РИА Новости Крым, 26.03.2025
Два беспилотника сбили над Черным морем
Украинские беспилотники в очередной раз попытались атаковать регионы России. Силы противовоздушной обороны сбили 9 БПЛА в течение ночи, сообщили в Минобороны. РИА Новости Крым, 26.03.2025
2025-03-26T07:21
2025-03-26T07:21
2025-03-26T07:29
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 мар – РИА Новости Крым. Украинские беспилотники в очередной раз попытались атаковать регионы России. Силы противовоздушной обороны сбили 9 БПЛА в течение ночи, сообщили в Минобороны.Вечером 24 марта в районе мыса Тарханкут российскими средствами ПВО перехвачен очередной украинский ударный БПЛА, который пытался атаковать наземное оборудование Глебовского подземного хранилища газа, сообщали накануне в Минобороны. Это уже вторая попытка ударить по этому объекту со стороны ВСУ. Вечером 23 марта средства ПВО сбили четырех украинских БПЛА, которые пытались атаковать Глебовское газоконденсатное месторождение на мысе Тарханкут в Крыму, которое использовалось для снабжения газом жителей и экономики российского полуострова.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
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Два беспилотника сбили над Черным морем
Над Черным морем и приграничьем России уничтожено девять беспилотников
07:21 26.03.2025 (обновлено: 07:29 26.03.2025)