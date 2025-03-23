https://crimea.ria.ru/20250323/na-neftebaze-na-kubani-proizoshel-vybros-iz-goryaschego-rezervuara-1145160476.html
На нефтебазе на Кубани произошел выброс из горящего резервуара
На нефтебазе на Кубани произошел выброс из горящего резервуара - РИА Новости Крым, 23.03.2025
На нефтебазе на Кубани произошел выброс из горящего резервуара
На нефтебазе в Кавказском районе произошел выброс нефтепродуктов из горящего резервуара. Об этом сообщает оперштаб региона. РИА Новости Крым, 23.03.2025
2025-03-23T11:43
2025-03-23T11:43
2025-03-23T11:43
пожар
нпз
кубань
краснодарский край
происшествия
обстрелы всу
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 мар - РИА Новости Крым. На нефтебазе в Кавказском районе произошел выброс нефтепродуктов из горящего резервуара. Об этом сообщает оперштаб региона.По данным властей, тушение пожара продолжается на втором из загоревшихся ранее резервуаров. Также после ночного выброса идет горение на территории в границах обвалования этого резервуара. Общая площадь пожара составляет 2000 кв.м. Проводится охлаждение рядом стоящих резервуаров. К тушению пожара привлечены группировки МЧС России из Ставропольского края, Республики Адыгея, Ростовской области, а также техника из 16 муниципалитетов Краснодарского края, 4 пожарных поезда. В ликвидации огня участвуют 473 человека и 189 единиц техники.Пожар на нефтебазе начался утром 19 марта после атаки беспилотников ВСУ. Был поврежден трубопровод между резервуарами. Площадь возгорания составляла 20 "квадратов", позже она увеличилась до 4250 квадратных метров. Работа предприятия приостановлена.В ночь на 21 марта на горящей нефтебазе в Кавказском районе произошел взрыв, пострадали двое пожарных, площадь пожара увеличилась до 10 тысяч квадратных метров, вспыхнул еще один резервуар.В Минобороны ранее сообщили, что атака на нефтебазу на Кубани произошла через несколько часов после завершения переговоров президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, на которых было принято решение о временном прекращении ударов по энергетической инфраструктуре.В пятницу спасатели потушили один резервуар. Горение второго продолжается.Самые важные и интересные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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пожар, нпз, кубань, краснодарский край, происшествия, обстрелы всу
На нефтебазе на Кубани произошел выброс из горящего резервуара
На нефтебазе в Кавказском районе произошел выброс нефтепродуктов из горящего резервуара
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 мар - РИА Новости Крым. На нефтебазе в Кавказском районе произошел выброс нефтепродуктов из горящего резервуара. Об этом сообщает оперштаб региона.
"В ночь на 23 марта на нефтебазе в Кавказском районе произошел выброс нефтепродуктов из горящего резервуара Пострадавших нет. Часть нефтепродуктов, вылившихся за обвалование, – потушены. Другие строения и резервуары на территории нефтебазы повреждения не получили", - говорится в сообщении.
По данным властей, тушение пожара продолжается на втором из загоревшихся ранее резервуаров. Также после ночного выброса идет горение на территории в границах обвалования этого резервуара. Общая площадь пожара составляет 2000 кв.м. Проводится охлаждение рядом стоящих резервуаров. К тушению пожара привлечены группировки МЧС России из Ставропольского края, Республики Адыгея, Ростовской области, а также техника из 16 муниципалитетов Краснодарского края, 4 пожарных поезда. В ликвидации огня участвуют 473 человека и 189 единиц техники.
Пожар на нефтебазе начался утром 19 марта после атаки беспилотников ВСУ. Был поврежден трубопровод между резервуарами. Площадь возгорания составляла 20 "квадратов", позже она увеличилась до 4250 квадратных метров. Работа предприятия приостановлена.
В ночь на 21 марта на горящей нефтебазе в Кавказском районе произошел взрыв, пострадали двое пожарных, площадь пожара увеличилась до 10 тысяч квадратных метров, вспыхнул еще один резервуар.
В Минобороны ранее сообщили
, что атака на нефтебазу на Кубани произошла через несколько часов после завершения переговоров президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, на которых было принято решение о временном прекращении ударов по энергетической инфраструктуре.
В пятницу спасатели потушили один резервуар
. Горение второго продолжается.
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