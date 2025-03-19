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ВСУ сорвали мирные инициативы Трампа и ударили по объекту энергетики РФ
ВСУ сорвали мирные инициативы Трампа и ударили по объекту энергетики РФ - РИА Новости Крым, 19.03.2025
ВСУ сорвали мирные инициативы Трампа и ударили по объекту энергетики РФ
Киевские власти через несколько часов после завершения переговоров президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа атаковали тремя беспилотниками... РИА Новости Крым, 19.03.2025
2025-03-19T12:47
2025-03-19T12:47
2025-03-19T13:10
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 мар – РИА Новости Крым. Киевские власти через несколько часов после завершения переговоров президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа атаковали тремя беспилотниками энергообъект в станице Кавказская Краснодарского края, заявили в МО РФ.Данный объект обеспечивает перевалку нефти с железнодорожных цистерн в трубопроводную систему международной нефтетранспортной компании Каспийский трубопроводный консорциум (КТК), отметили в оборонном ведомстве России.В результате падения украинского беспилотника на территории пункта перевалки нефти произошла разгерметизация одного резервуара с нефтью с возгоранием на площади 1700 квадратных метров. В настоящее время силами пожарных расчетов осуществляется тушение пожара, рассказали в МО РФ.И напомнили, что 17 февраля киевский режим совершил атаку с применением БпЛА на нефтеперекачивающую станцию (НПС) "Кропоткинская" Каспийского трубопроводного консорциума (КТК). В результате атаки станция получила повреждения и была выведена из эксплуатации.И особо отметили, что в момент получения приказа Верховного Главнокомандующего Вооруженными силами Российской Федерации о временном прекращении ударов по энергетической инфраструктуре Украины в воздухе находились семь российских ударных беспилотников, нацеленных на объекты украинской энергетической инфраструктуры, связанных с ВПК, находящихся в Николаевской области. ПВО Российской Федерации было приказано обезвредить беспилотные летательные аппараты, шесть из них были сбиты ЗРПК "Панцирь", один дежурным истребителем ВКС России.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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министерство обороны рф, новости, россия, владимир путин (политик), дональд трамп, переговоры путина и трампа, украина
ВСУ сорвали мирные инициативы Трампа и ударили по объекту энергетики РФ
ВСУ сорвали мирные инициативы Трампа и ударили по энергетической инфраструктуре России
12:47 19.03.2025 (обновлено: 13:10 19.03.2025) СИМФЕРОПОЛЬ, 19 мар – РИА Новости Крым.
Киевские власти через несколько часов после завершения переговоров президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа атаковали
тремя беспилотниками энергообъект
в станице Кавказская Краснодарского края, заявили в МО РФ.
"Ночью 19 марта, через несколько часов после завершения российско-американских переговоров на высшем уровне, в том числе решения Президента России, принятого по предложению Президента США, о временном прекращении ударов по энергетической инфраструктуре, киевский режим совершил преднамеренную атаку с применением трех БпЛА самолетного типа по расположенному в станице Кавказская (Краснодарского края) объекту энергетической инфраструктуры", – сказано в сообщении.
Данный объект обеспечивает перевалку нефти с железнодорожных цистерн в трубопроводную систему международной нефтетранспортной компании Каспийский трубопроводный консорциум (КТК), отметили в оборонном ведомстве России.
В результате падения украинского беспилотника на территории пункта перевалки нефти произошла разгерметизация одного резервуара с нефтью с возгоранием на площади 1700 квадратных метров. В настоящее время силами пожарных расчетов осуществляется тушение пожара, рассказали в МО РФ.
И напомнили, что 17 февраля киевский режим совершил атаку с применением БпЛА на нефтеперекачивающую станцию (НПС) "Кропоткинская" Каспийского трубопроводного консорциума (КТК). В результате атаки станция получила повреждения и была выведена из эксплуатации.
"Совершенно понятно, что речь идет об очередной специально подготовленной киевским режимом провокации, направленной на срыв мирных инициатив президента США", – подчеркнули в Минобороны России.
И особо отметили, что в момент получения приказа Верховного Главнокомандующего Вооруженными силами Российской Федерации о временном прекращении ударов по энергетической инфраструктуре Украины в воздухе находились семь российских ударных беспилотников, нацеленных на объекты украинской энергетической инфраструктуры, связанных с ВПК, находящихся в Николаевской области. ПВО Российской Федерации было приказано обезвредить беспилотные летательные аппараты, шесть из них были сбиты ЗРПК "Панцирь", один дежурным истребителем ВКС России.
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