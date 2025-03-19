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Нефтебаза горит после атаки дронов на Кубань – эвакуированы десятки людей - РИА Новости Крым, 19.03.2025
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Нефтебаза горит после атаки дронов на Кубань – эвакуированы десятки людей
Нефтебаза горит после атаки дронов на Кубань – эвакуированы десятки людей - РИА Новости Крым, 19.03.2025
Нефтебаза горит после атаки дронов на Кубань – эвакуированы десятки людей
В станице Кавказской в Краснодарском крае после атаки украинских беспилотников из-за падения обломков БПЛА произошел пожар на расположенной рядом со станицей... РИА Новости Крым, 19.03.2025
2025-03-19T06:47
2025-03-19T06:54
краснодарский край
кубань
новости
нефтебаза
происшествия
беспилотник (бпла, дрон)
всу (вооруженные силы украины)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 мар - РИА Новости Крым. В станице Кавказской в Краснодарском крае после атаки украинских беспилотников из-за падения обломков БПЛА произошел пожар на расположенной рядом со станицей нефтебазе. Об этом сообщает оперативный штаб Кубани.По предварительным данным оперштаба, пострадавших нет. Эвакуированы 30 человек дежурной смены. Работа предприятия приостановлена.После атаки украинских беспилотников в понедельник произошел пожар на объекте ТЭК в Астраханской области.В ночь на пятницу ВСУ нанесли удар по Кубани – в Туапсе загорелся резервуар в 20 тысяч тонн с бензином на территории нефтекомплекса.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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краснодарский край, кубань, новости, нефтебаза, происшествия, беспилотник (бпла, дрон), всу (вооруженные силы украины)
Нефтебаза горит после атаки дронов на Кубань – эвакуированы десятки людей

Пожар на нефтебазе на Кубани тушат сотни спасателей и десятки единиц техники

06:47 19.03.2025 (обновлено: 06:54 19.03.2025)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевМЧС
МЧС - РИА Новости, 1920, 19.03.2025
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 мар - РИА Новости Крым. В станице Кавказской в Краснодарском крае после атаки украинских беспилотников из-за падения обломков БПЛА произошел пожар на расположенной рядом со станицей нефтебазе. Об этом сообщает оперативный штаб Кубани.
"Поврежден трубопровод между резервуарами. Сработала автоматическая система пожаротушения и охлаждения. Пожару присвоен 4 ранг сложности, на месте работают 105 человек и 45 единиц техники, специальные и экстренные службы", – сказано в сообщении.
По предварительным данным оперштаба, пострадавших нет. Эвакуированы 30 человек дежурной смены. Работа предприятия приостановлена.
После атаки украинских беспилотников в понедельник произошел пожар на объекте ТЭК в Астраханской области.
В ночь на пятницу ВСУ нанесли удар по Кубани – в Туапсе загорелся резервуар в 20 тысяч тонн с бензином на территории нефтекомплекса.
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Краснодарский крайКубаньНовостиНефтебазаПроисшествияБеспилотник (БПЛА, дрон)ВСУ (Вооруженные силы Украины)
 
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