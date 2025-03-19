https://crimea.ria.ru/20250319/neftebaza-gorit-posle-ataki-dronov-na-kuban--evakuirovany-desyatki-lyudey-1145032321.html
Нефтебаза горит после атаки дронов на Кубань – эвакуированы десятки людей
Нефтебаза горит после атаки дронов на Кубань – эвакуированы десятки людей - РИА Новости Крым, 19.03.2025
Нефтебаза горит после атаки дронов на Кубань – эвакуированы десятки людей
В станице Кавказской в Краснодарском крае после атаки украинских беспилотников из-за падения обломков БПЛА произошел пожар на расположенной рядом со станицей... РИА Новости Крым, 19.03.2025
2025-03-19T06:47
2025-03-19T06:47
2025-03-19T06:54
краснодарский край
кубань
новости
нефтебаза
происшествия
беспилотник (бпла, дрон)
всу (вооруженные силы украины)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0a/0c/1132051050_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_79328b4dc15a5999425a17b53de3fbcb.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 мар - РИА Новости Крым. В станице Кавказской в Краснодарском крае после атаки украинских беспилотников из-за падения обломков БПЛА произошел пожар на расположенной рядом со станицей нефтебазе. Об этом сообщает оперативный штаб Кубани.По предварительным данным оперштаба, пострадавших нет. Эвакуированы 30 человек дежурной смены. Работа предприятия приостановлена.После атаки украинских беспилотников в понедельник произошел пожар на объекте ТЭК в Астраханской области.В ночь на пятницу ВСУ нанесли удар по Кубани – в Туапсе загорелся резервуар в 20 тысяч тонн с бензином на территории нефтекомплекса.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
краснодарский край
кубань
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0a/0c/1132051050_90:0:1530:1080_1920x0_80_0_0_786af2e0a655c45a1a63f0abc2c23af1.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
краснодарский край, кубань, новости, нефтебаза, происшествия, беспилотник (бпла, дрон), всу (вооруженные силы украины)
Нефтебаза горит после атаки дронов на Кубань – эвакуированы десятки людей
Пожар на нефтебазе на Кубани тушат сотни спасателей и десятки единиц техники
06:47 19.03.2025 (обновлено: 06:54 19.03.2025)