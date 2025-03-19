https://crimea.ria.ru/20250319/neftebaza-gorit-posle-ataki-dronov-na-kuban--evakuirovany-desyatki-lyudey-1145032321.html

Нефтебаза горит после атаки дронов на Кубань – эвакуированы десятки людей

Нефтебаза горит после атаки дронов на Кубань – эвакуированы десятки людей - РИА Новости Крым, 19.03.2025

Нефтебаза горит после атаки дронов на Кубань – эвакуированы десятки людей

В станице Кавказской в Краснодарском крае после атаки украинских беспилотников из-за падения обломков БПЛА произошел пожар на расположенной рядом со станицей... РИА Новости Крым, 19.03.2025

2025-03-19T06:47

2025-03-19T06:47

2025-03-19T06:54

краснодарский край

кубань

новости

нефтебаза

происшествия

беспилотник (бпла, дрон)

всу (вооруженные силы украины)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 мар - РИА Новости Крым. В станице Кавказской в Краснодарском крае после атаки украинских беспилотников из-за падения обломков БПЛА произошел пожар на расположенной рядом со станицей нефтебазе. Об этом сообщает оперативный штаб Кубани.По предварительным данным оперштаба, пострадавших нет. Эвакуированы 30 человек дежурной смены. Работа предприятия приостановлена.После атаки украинских беспилотников в понедельник произошел пожар на объекте ТЭК в Астраханской области.В ночь на пятницу ВСУ нанесли удар по Кубани – в Туапсе загорелся резервуар в 20 тысяч тонн с бензином на территории нефтекомплекса.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

краснодарский край

кубань

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

краснодарский край, кубань, новости, нефтебаза, происшествия, беспилотник (бпла, дрон), всу (вооруженные силы украины)