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ВСУ атаковали нефтекомплекс в Туапсе – что известно
ВСУ атаковали нефтекомплекс в Туапсе – что известно - РИА Новости Крым, 14.03.2025
ВСУ атаковали нефтекомплекс в Туапсе – что известно
ВСУ в ночь на пятницу нанесли удар по Кубани – в Туапсе загорелся резервуар с бензином на территории нефтекомплекса. Об этом сообщил губернатор Краснодарского... РИА Новости Крым, 14.03.2025
2025-03-14T06:05
2025-03-14T06:05
2025-03-14T06:13
туапсе
краснодарский край
происшествия
обстрелы всу
всу (вооруженные силы украины)
вениамин кондратьев
кубань
пожар
нефтебаза
нефть
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 мар – РИА Новости Крым. ВСУ в ночь на пятницу нанесли удар по Кубани – в Туапсе загорелся резервуар с бензином на территории нефтекомплекса. Об этом сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев. возгоранием борются 121 человек и 39 единиц техники.Накануне в Саратове и Тамбовской области из-за атаки беспилотников были повреждены нежилые объекы и предприятия.В Калужской области при падении вражеского беспилотника повреждена вышка связи и линия электроснабжения, на одном из промышленных предприятий начался пожар, пострадал один сотрудник.В ночь на четверг силы российской ПВО отразили атаку украинских беспилотников на регионы России – сбиты 77 дронов ВСУ, сообщили ранее в Минобороны РФ. Из-за падения обломков сбитых вражеских дронов пожары вспыхнули также на территории промышленного объекта в Ростовской области и на инфраструктурном объекте в Воронежской области.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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туапсе, краснодарский край, происшествия, обстрелы всу, всу (вооруженные силы украины), вениамин кондратьев, кубань, пожар, нефтебаза, нефть, новости
ВСУ атаковали нефтекомплекс в Туапсе – что известно
В Туапсе после атаки ВСУ на нефтекомплекс горит резервуар с бензином – губернатор
06:05 14.03.2025 (обновлено: 06:13 14.03.2025)