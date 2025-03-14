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ВСУ атаковали нефтекомплекс в Туапсе – что известно

ВСУ атаковали нефтекомплекс в Туапсе – что известно - РИА Новости Крым, 14.03.2025

ВСУ атаковали нефтекомплекс в Туапсе – что известно

ВСУ в ночь на пятницу нанесли удар по Кубани – в Туапсе загорелся резервуар с бензином на территории нефтекомплекса. Об этом сообщил губернатор Краснодарского... РИА Новости Крым, 14.03.2025

2025-03-14T06:05

2025-03-14T06:05

2025-03-14T06:13

туапсе

краснодарский край

происшествия

обстрелы всу

всу (вооруженные силы украины)

вениамин кондратьев

кубань

пожар

нефтебаза

нефть

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 мар – РИА Новости Крым. ВСУ в ночь на пятницу нанесли удар по Кубани – в Туапсе загорелся резервуар с бензином на территории нефтекомплекса. Об этом сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев. возгоранием борются 121 человек и 39 единиц техники.Накануне в Саратове и Тамбовской области из-за атаки беспилотников были повреждены нежилые объекы и предприятия.В Калужской области при падении вражеского беспилотника повреждена вышка связи и линия электроснабжения, на одном из промышленных предприятий начался пожар, пострадал один сотрудник.В ночь на четверг силы российской ПВО отразили атаку украинских беспилотников на регионы России – сбиты 77 дронов ВСУ, сообщили ранее в Минобороны РФ. Из-за падения обломков сбитых вражеских дронов пожары вспыхнули также на территории промышленного объекта в Ростовской области и на инфраструктурном объекте в Воронежской области.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

туапсе, краснодарский край, происшествия, обстрелы всу, всу (вооруженные силы украины), вениамин кондратьев, кубань, пожар, нефтебаза, нефть, новости