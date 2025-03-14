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Кремль: Армения и Азербайджан готовы подписать мирный договор - РИА Новости Крым, 14.03.2025
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Кремль: Армения и Азербайджан готовы подписать мирный договор
Кремль: Армения и Азербайджан готовы подписать мирный договор - РИА Новости Крым, 14.03.2025
Кремль: Армения и Азербайджан готовы подписать мирный договор
В пятницу, 14 марта, президент России Владимир Путина переговорил по телефону с премьер-министром Армении Николом Пашиняном. Разговор состоялся по инициативе... РИА Новости Крым, 14.03.2025
2025-03-14T16:53
2025-03-14T16:53
никол пашинян
визит владимира путина в крым 14 марта 2018 года
политика
армения
азербайджан
новости
кремль
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 мар – РИА Новости Крым. В пятницу, 14 марта, президент России Владимир Путина переговорил по телефону с премьер-министром Армении Николом Пашиняном. Разговор состоялся по инициативе армянской стороны, сообщили в Кремле.Владимир Путин подчеркнул, что Россия всегда выступала и выступает за нормализацию армяно-азербайджанских отношений в интересах обеспечения безопасности, стабильности и устойчивого социально-экономического развития в закавказском регионе.Президент РФ добавил, что и Армения, и Азербайджан всегда могут рассчитывать на любое возможное содействие российской стороны в достижении этих целей.В сою очередь премьер-министр Армении принял приглашение Владимира Путина и посетит Москву 9 мая по случаю 80-летия Победы в Великой Отечественной войне.Также президент США Дональд Трамп заявил, что в четверг переговорил с российским лидером Владимиром Путиным.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Россию и Белоруссию не удастся обвести вокруг пальца - ЛукашенкоПутин встретился со спецпосланником Трампа Уиткоффом Трамп оценил слова Путина о прекращении огня на Украине
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никол пашинян, визит владимира путина в крым 14 марта 2018 года, политика, армения, азербайджан, новости, кремль
Кремль: Армения и Азербайджан готовы подписать мирный договор

Путин обсудил с Пашиняном мирный договор между Арменией и Азербайджаном

16:53 14.03.2025
 
© РИА Новости . Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ В. Путин
Президент РФ В. Путин - РИА Новости, 1920, 14.03.2025
© РИА Новости . Алексей Никольский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 мар – РИА Новости Крым. В пятницу, 14 марта, президент России Владимир Путина переговорил по телефону с премьер-министром Армении Николом Пашиняном. Разговор состоялся по инициативе армянской стороны, сообщили в Кремле.
"Никол Пашинян сообщил о завершении согласования текста мирного договора между Арменией и Азербайджаном и о готовности Еревана подписать этот важный документ", – сказано на официальном сайте Кремля.
Владимир Путин подчеркнул, что Россия всегда выступала и выступает за нормализацию армяно-азербайджанских отношений в интересах обеспечения безопасности, стабильности и устойчивого социально-экономического развития в закавказском регионе.
Президент РФ добавил, что и Армения, и Азербайджан всегда могут рассчитывать на любое возможное содействие российской стороны в достижении этих целей.
В сою очередь премьер-министр Армении принял приглашение Владимира Путина и посетит Москву 9 мая по случаю 80-летия Победы в Великой Отечественной войне.
Также президент США Дональд Трамп заявил, что в четверг переговорил с российским лидером Владимиром Путиным.
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Никол ПашинянВизит Владимира Путина в Крым 14 марта 2018 годаПолитикаАрменияАзербайджанНовостиКремль
 
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