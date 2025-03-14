https://crimea.ria.ru/20250314/kreml-armeniya-i-azerbaydzhan-gotovy-podpisat-mirnyy-dogovor-1144943649.html

Кремль: Армения и Азербайджан готовы подписать мирный договор

Кремль: Армения и Азербайджан готовы подписать мирный договор - РИА Новости Крым, 14.03.2025

Кремль: Армения и Азербайджан готовы подписать мирный договор

В пятницу, 14 марта, президент России Владимир Путина переговорил по телефону с премьер-министром Армении Николом Пашиняном. Разговор состоялся по инициативе... РИА Новости Крым, 14.03.2025

2025-03-14T16:53

2025-03-14T16:53

2025-03-14T16:53

никол пашинян

визит владимира путина в крым 14 марта 2018 года

политика

армения

азербайджан

новости

кремль

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 мар – РИА Новости Крым. В пятницу, 14 марта, президент России Владимир Путина переговорил по телефону с премьер-министром Армении Николом Пашиняном. Разговор состоялся по инициативе армянской стороны, сообщили в Кремле.Владимир Путин подчеркнул, что Россия всегда выступала и выступает за нормализацию армяно-азербайджанских отношений в интересах обеспечения безопасности, стабильности и устойчивого социально-экономического развития в закавказском регионе.Президент РФ добавил, что и Армения, и Азербайджан всегда могут рассчитывать на любое возможное содействие российской стороны в достижении этих целей.В сою очередь премьер-министр Армении принял приглашение Владимира Путина и посетит Москву 9 мая по случаю 80-летия Победы в Великой Отечественной войне.Также президент США Дональд Трамп заявил, что в четверг переговорил с российским лидером Владимиром Путиным.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Россию и Белоруссию не удастся обвести вокруг пальца - ЛукашенкоПутин встретился со спецпосланником Трампа Уиткоффом Трамп оценил слова Путина о прекращении огня на Украине

армения

азербайджан

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

никол пашинян, визит владимира путина в крым 14 марта 2018 года, политика, армения, азербайджан, новости, кремль