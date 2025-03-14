https://crimea.ria.ru/20250314/kreml-armeniya-i-azerbaydzhan-gotovy-podpisat-mirnyy-dogovor-1144943649.html
Кремль: Армения и Азербайджан готовы подписать мирный договор
Кремль: Армения и Азербайджан готовы подписать мирный договор - РИА Новости Крым, 14.03.2025
Кремль: Армения и Азербайджан готовы подписать мирный договор
В пятницу, 14 марта, президент России Владимир Путина переговорил по телефону с премьер-министром Армении Николом Пашиняном. Разговор состоялся по инициативе... РИА Новости Крым, 14.03.2025
2025-03-14T16:53
2025-03-14T16:53
2025-03-14T16:53
никол пашинян
визит владимира путина в крым 14 марта 2018 года
политика
армения
азербайджан
новости
кремль
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/03/09/1122622811_0:0:3002:1689_1920x0_80_0_0_dd1b686222c72d3647e0d4289aad6a65.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 мар – РИА Новости Крым. В пятницу, 14 марта, президент России Владимир Путина переговорил по телефону с премьер-министром Армении Николом Пашиняном. Разговор состоялся по инициативе армянской стороны, сообщили в Кремле.Владимир Путин подчеркнул, что Россия всегда выступала и выступает за нормализацию армяно-азербайджанских отношений в интересах обеспечения безопасности, стабильности и устойчивого социально-экономического развития в закавказском регионе.Президент РФ добавил, что и Армения, и Азербайджан всегда могут рассчитывать на любое возможное содействие российской стороны в достижении этих целей.В сою очередь премьер-министр Армении принял приглашение Владимира Путина и посетит Москву 9 мая по случаю 80-летия Победы в Великой Отечественной войне.Также президент США Дональд Трамп заявил, что в четверг переговорил с российским лидером Владимиром Путиным.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Россию и Белоруссию не удастся обвести вокруг пальца - ЛукашенкоПутин встретился со спецпосланником Трампа Уиткоффом Трамп оценил слова Путина о прекращении огня на Украине
армения
азербайджан
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/03/09/1122622811_141:0:2870:2047_1920x0_80_0_0_85b9ff8fa94b52087882f18c5d192060.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
никол пашинян, визит владимира путина в крым 14 марта 2018 года, политика, армения, азербайджан, новости, кремль
Кремль: Армения и Азербайджан готовы подписать мирный договор
Путин обсудил с Пашиняном мирный договор между Арменией и Азербайджаном
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 мар – РИА Новости Крым. В пятницу, 14 марта, президент России Владимир Путина переговорил по телефону с премьер-министром Армении Николом Пашиняном. Разговор состоялся по инициативе армянской стороны, сообщили в Кремле.
"Никол Пашинян сообщил о завершении согласования текста мирного договора между Арменией и Азербайджаном и о готовности Еревана подписать этот важный документ", – сказано на официальном сайте Кремля.
Владимир Путин подчеркнул, что Россия всегда выступала и выступает за нормализацию армяно-азербайджанских отношений в интересах обеспечения безопасности, стабильности и устойчивого социально-экономического развития в закавказском регионе.
Президент РФ добавил, что и Армения, и Азербайджан всегда могут рассчитывать на любое возможное содействие российской стороны в достижении этих целей.
В сою очередь премьер-министр Армении принял приглашение Владимира Путина и посетит Москву 9 мая по случаю 80-летия Победы в Великой Отечественной войне.
Также президент США Дональд Трамп заявил
, что в четверг переговорил с российским лидером Владимиром Путиным.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым: