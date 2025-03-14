Трамп заявил, что переговорил с Путиным
Переговоры России и США состоялись - Трамп заявил о разговоре с Путиным
16:37 14.03.2025 (обновлено: 16:56 14.03.2025)
© AP Photo Susan WalshПрезидент России Владимир Путин и президент Дональд Трамп
© AP Photo Susan Walsh
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 мар - РИА Новости Крым. Президент США Дональд Трамп заявил, что в четверг переговорил с российским лидером Владимиром Путиным. Об этом сообщает РИА Новости.
"У нас была очень хорошая и продуктивная дискуссия с президентом России Владимиром Путиным вчера. Есть очень хороший шанс того, что это ужасная, кровавая война наконец придет к концу", - написал Трамп в своей соцсети Truth Social.
Дональд Трамп сообщил, что просил президента России Владимира Путина "пощадить полностью окруженные" в Курской области силы ВСУ.
"Но в этот самый момент тысячи украинских солдат полностью окружены российскими войсками - и в очень плохом и уязвимом положении. Я настоятельно просил президента Путина пощадить их", - говорится в заявлении Трампа в соцсети Truth Social.
Накануне президент России Владимир Путин принял спецпосланника лидера США Дональда Трампа Стива Уиткоффа, сообщал ранее в пятницу пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Российский лидер получил дополнительную информацию по позиции США в части урегулирования украинского конфликта, а также передал через Уиткоффа "информацию и дополнительные сигналы для президента Трампа".
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