https://crimea.ria.ru/20250314/tramp-zayavil-chto-peregovoril-s-putinym-1144943375.html

Трамп заявил, что переговорил с Путиным

Трамп заявил, что переговорил с Путиным - РИА Новости Крым, 14.03.2025

Трамп заявил, что переговорил с Путиным

Президент США Дональд Трамп заявил, что в четверг переговорил с российским лидером Владимиром Путиным. Об этом сообщает РИА Новости. РИА Новости Крым, 14.03.2025

2025-03-14T16:37

2025-03-14T16:37

2025-03-14T16:56

дональд трамп

владимир путин (политик)

сша

россия

переговоры

политика

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 мар - РИА Новости Крым. Президент США Дональд Трамп заявил, что в четверг переговорил с российским лидером Владимиром Путиным. Об этом сообщает РИА Новости.Дональд Трамп сообщил, что просил президента России Владимира Путина "пощадить полностью окруженные" в Курской области силы ВСУ.Накануне президент России Владимир Путин принял спецпосланника лидера США Дональда Трампа Стива Уиткоффа, сообщал ранее в пятницу пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Российский лидер получил дополнительную информацию по позиции США в части урегулирования украинского конфликта, а также передал через Уиткоффа "информацию и дополнительные сигналы для президента Трампа".Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:GLSDB для Киева: зачем Трамп дает Украине бомбы во время переговоровРоссию и Белоруссию не удастся обвести вокруг пальца - ЛукашенкоКакие вопросы США обсуждают с Россией и Украиной на переговорах

сша

россия

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дональд трамп, владимир путин (политик), сша, россия, переговоры, политика