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Трамп заявил, что переговорил с Путиным - РИА Новости Крым, 14.03.2025
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Трамп заявил, что переговорил с Путиным
Трамп заявил, что переговорил с Путиным - РИА Новости Крым, 14.03.2025
Трамп заявил, что переговорил с Путиным
Президент США Дональд Трамп заявил, что в четверг переговорил с российским лидером Владимиром Путиным. Об этом сообщает РИА Новости. РИА Новости Крым, 14.03.2025
2025-03-14T16:37
2025-03-14T16:56
дональд трамп
владимир путин (политик)
сша
россия
переговоры
политика
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 мар - РИА Новости Крым. Президент США Дональд Трамп заявил, что в четверг переговорил с российским лидером Владимиром Путиным. Об этом сообщает РИА Новости.Дональд Трамп сообщил, что просил президента России Владимира Путина "пощадить полностью окруженные" в Курской области силы ВСУ.Накануне президент России Владимир Путин принял спецпосланника лидера США Дональда Трампа Стива Уиткоффа, сообщал ранее в пятницу пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Российский лидер получил дополнительную информацию по позиции США в части урегулирования украинского конфликта, а также передал через Уиткоффа "информацию и дополнительные сигналы для президента Трампа".Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:GLSDB для Киева: зачем Трамп дает Украине бомбы во время переговоровРоссию и Белоруссию не удастся обвести вокруг пальца - ЛукашенкоКакие вопросы США обсуждают с Россией и Украиной на переговорах
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дональд трамп, владимир путин (политик), сша, россия, переговоры, политика
Трамп заявил, что переговорил с Путиным

Переговоры России и США состоялись - Трамп заявил о разговоре с Путиным

16:37 14.03.2025 (обновлено: 16:56 14.03.2025)
 
© AP Photo Susan WalshПрезидент России Владимир Путин и президент Дональд Трамп
Президент России Владимир Путин и президент Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 14.03.2025
© AP Photo Susan Walsh
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 мар - РИА Новости Крым. Президент США Дональд Трамп заявил, что в четверг переговорил с российским лидером Владимиром Путиным. Об этом сообщает РИА Новости.
"У нас была очень хорошая и продуктивная дискуссия с президентом России Владимиром Путиным вчера. Есть очень хороший шанс того, что это ужасная, кровавая война наконец придет к концу", - написал Трамп в своей соцсети Truth Social.
Дональд Трамп сообщил, что просил президента России Владимира Путина "пощадить полностью окруженные" в Курской области силы ВСУ.

"Но в этот самый момент тысячи украинских солдат полностью окружены российскими войсками - и в очень плохом и уязвимом положении. Я настоятельно просил президента Путина пощадить их", - говорится в заявлении Трампа в соцсети Truth Social.

Накануне президент России Владимир Путин принял спецпосланника лидера США Дональда Трампа Стива Уиткоффа, сообщал ранее в пятницу пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Российский лидер получил дополнительную информацию по позиции США в части урегулирования украинского конфликта, а также передал через Уиткоффа "информацию и дополнительные сигналы для президента Трампа".
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Дональд ТрампВладимир Путин (политик)СШАРоссияПереговорыПолитика
 
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