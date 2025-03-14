https://crimea.ria.ru/20250314/prosba-trampa-k-putinu-i-delo-agenta-sbu-iz-kryma--glavnoe-za-den-1144949751.html

Просьба Трампа к Путину и дело агента СБУ из Крыма – главное за день

Просьба Трампа к Путину и дело агента СБУ из Крыма – главное за день - РИА Новости Крым, 14.03.2025

Просьба Трампа к Путину и дело агента СБУ из Крыма – главное за день

Президент России Владимир Путин ответил американскому лидеру Дональду Трампу на просьбу о "пощаде" ВСУ в Курской области. Россия и Венесуэла подпишут договор о... РИА Новости Крым, 14.03.2025

2025-03-14T22:34

2025-03-14T22:34

2025-03-14T22:34

главное за день

общество

новости

новости крыма

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/02/13/1144295250_130:0:894:430_1920x0_80_0_0_e31d5fee46517a163a1487ee83cc0f3d.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 14 мар – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин ответил американскому лидеру Дональду Трампу на просьбу о "пощаде" ВСУ в Курской области. Россия и Венесуэла подпишут договор о стратегическом партнерстве в дни празднования 80-летия Победы в Великой отечественной войне. Армения и Азербайджан готовы подписать мирный договор, сообщили в Кремле. В Туапсе сутки тушат пожар на территории нефтекомплекса после удара ВСУ, в Новороссийске огонь на мусорном полигоне охватил новые территории. В Крыму будут судить задержанного ФСБ агента СБУ за передачу сведений о местах дислокации российских военных спецслужбам Украины.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Путин о "пощаде" ВСУ в Курской областиПрезидент России Владимир Путин на совещании с постоянными членами Совбеза РФ заявил, что для эффективной реализации призыва президента США "необходим соответствующий приказ военно-политического руководства Украины своим воинским подразделениям – сложить оружие и сдаться в плен".При этом российский лидер отметил, что Трамп и его администрация делают все для восстановления отношений России и США, что было "практически сведено к нулю" прежней американской властью.Ранее в этот день президент США Дональд Трамп сообщил, что накануне разговаривал по телефону с Владимиром Путиным и это была "продуктивная дискуссия", в ходе которой он, в частности, попросил президента РФ "пощадить полностью окруженные" в Курской области силы ВСУ.Также сегодня в Минобороны РФ сообщили, что ВС РФ за неделю освободили 28 населенных пунктов. А глава киевского режима Владимир Зеленский признал окончание "операции" ВСУ в Курской области.РФ и Венесуэла договорятся о стратегическом партнерствеРоссия и Венесуэла подпишут договор о стратегическом партнерстве в дни празднования 80-летия Победы в Великой отечественной войне. О возможности этого в рамках видеомоста с президентом России Владимиром Путиным в пятницу сообщил лидер Боливийской республики Николас Мадуро."Надеюсь... мы можем подписать договор о стратегическом партнерстве между Россией и Венесуэлой, который повысит на максимальный уровень наши взаимоотношения в разных областях" – сказал он.По словам Мадуро, соглашение будет касаться самых разных сфер.Армения и Азербайджан готовы помиритьсяАрмения и Азербайджан готовы подписать мирный договор. Это следует из заявления Кремля по итогам телефонного разговора президента РФ Владимира Путина с премьер-министром республики Николом Пашиняном.Российский лидер высказался о нормализации армяно-азербайджанских отношений, отметив, что Армения и Азербайджан "всегда могут рассчитывать на любое возможное содействие российской стороны в достижении этих целей.В Туапсе и Новороссийске увеличены силы МЧС на тушении пожаровПожар в Туапсе на территории нефтекомплекса начался ночью 14 марта после удара ВСУ по Кубани – загорелся резервуар с бензином. Об этом сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.Днем в управлении Роспотребнадзора по Краснодарскому краю сообщили о превышении в городе из-за пожара допустимой концентрации оксида углерода.Вечером глава Туапсинского муниципального округа Краснодарского края Сергей Бойко рассказал о наращивании группировки МЧС для борьбы с огнем.Увеличены силы в этот день и для борьбы с пожаром на мусорном полигоне в Новороссийские. Сегодня он продолжил разрастаться из-за переменного ветра. Об этом сообщил глава города Андрей Кравченко."Из-за смены направления ветра возгорание переместилось на верхнюю часть полигона", - сообщил он.Группировка МЧС усилена спасателями из соседних муниципалитетов, число спецтехники увеличено более чем втрое с момента начала тушения.Агента СБУ осудят в КрымуВ Крыму будут судить агента СБУ из Джанкоя, который более двух лет передавал спецслужбам Украины сведения о местах дислокации российских военных на полуострове. Об этом сообщили в прокуратуре республики.Мужчина ранее выезжал из Крыма на Украину и был завербован в 2022 году. Его задержали сотрудники ФСБ.В центре общественных связей ФСБ в этот день сообщили о предотвращении серии покушений на участников СВО и госслужащих, которым украинские спецслужбы планировали прислать по почте закамуфлированные под парфюмерные наборы взрывные устройства.

https://crimea.ria.ru/20250314/vsu-udarili-po-muzeyu-v-sudzhe---pogibla-zhenschina-1144948906.html

https://crimea.ria.ru/20250314/leto-v-marte-sinoptiki-prognoziruyut-teplye-vykhodnye-v-krymu-1144926670.html

https://crimea.ria.ru/20250314/zdaniya-uzhe-paryat-nad-zemley-kak-vozvodyat-muzey-i-teatr-v-sevastopole-1144948334.html

https://crimea.ria.ru/20250314/semeynaya-ipoteka-v-rf-s-1-aprelya-rasshiryaetsya-na-vtorichnyy-rynok-1144945767.html

https://crimea.ria.ru/20250314/srochno-nuzhna-vlaga-v-krymu-sdelali-prognozy-na-urozhay-1144944688.html

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

главное за день, общество, новости, новости крыма, в мире