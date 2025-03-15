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Ситуация на Крымском мосту сейчас: очередь продолжает расти - РИА Новости Крым, 15.03.2025
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Ситуация на Крымском мосту сейчас: очередь продолжает расти
Ситуация на Крымском мосту сейчас: очередь продолжает расти - РИА Новости Крым, 15.03.2025
Ситуация на Крымском мосту сейчас: очередь продолжает расти
Перед досмотровыми пунктами у Крымского моста со стороны Тамани очередь продолжает расти. Об этом свидетельствуют данные Telegram-канала оперативной информации... РИА Новости Крым, 15.03.2025
2025-03-15T19:06
2025-03-15T19:06
ситуация на дорогах крыма
керчь
керченский пролив
кубань
тамань
транспорт
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 мар - РИА Новости Крым. Перед досмотровыми пунктами у Крымского моста со стороны Тамани очередь продолжает расти. Об этом свидетельствуют данные Telegram-канала оперативной информации о ситуации на мостовом переходе."По данным на 19:00, в очереди со стороны Тамани находится 120 транспортных средств", - говорится в сообщении.При этом выезд из Крыма остается свободным – со стороны Керчи очереди перед пунктом досмотра нет.В январе на Крымском мосту введен сплошной паспортный контроль для въезжающих на территорию республики, сообщил замминистра транспорта Крыма Александр Овдиенко. По его словам, специальные службы поводят антитеррористические мероприятия.Основанием для введения данных мер является указ президента России Владимира Путина о введении повышенного уровня реагирования в Крыму и Краснодарском крае, в том числе решение антитеррористической комиссии Темрюкского района, распоряжение главы Краснодарского края о бессрочном введении "желтого" уровня террористической угрозы в крае, Темрюкском районе и на Крымском мосту.Оперативная информация о ситуации на Крымском мосту размещается в профильных Telegram-каналах, а также в специальном разделе на сайте РИА Новости Крым.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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керчь, керченский пролив, кубань, тамань, транспорт
Ситуация на Крымском мосту сейчас: очередь продолжает расти

В очереди на Крымский мост стоят 120 автомобилей

19:06 15.03.2025
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкОчередь на Крымском мосту
Очередь на Крымском мосту - РИА Новости, 1920, 15.03.2025
© РИА Новости . Константин Михальчевский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 мар - РИА Новости Крым. Перед досмотровыми пунктами у Крымского моста со стороны Тамани очередь продолжает расти. Об этом свидетельствуют данные Telegram-канала оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.
"По данным на 19:00, в очереди со стороны Тамани находится 120 транспортных средств", - говорится в сообщении.
При этом выезд из Крыма остается свободным – со стороны Керчи очереди перед пунктом досмотра нет.
В январе на Крымском мосту введен сплошной паспортный контроль для въезжающих на территорию республики, сообщил замминистра транспорта Крыма Александр Овдиенко. По его словам, специальные службы поводят антитеррористические мероприятия.
Основанием для введения данных мер является указ президента России Владимира Путина о введении повышенного уровня реагирования в Крыму и Краснодарском крае, в том числе решение антитеррористической комиссии Темрюкского района, распоряжение главы Краснодарского края о бессрочном введении "желтого" уровня террористической угрозы в крае, Темрюкском районе и на Крымском мосту.
Оперативная информация о ситуации на Крымском мосту размещается в профильных Telegram-каналах, а также в специальном разделе на сайте РИА Новости Крым.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
Ситуация на дорогах КрымаКерчьКерченский проливКубаньТаманьТранспорт
 
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