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Силы ПВО сбили 4 американские авиабомбы и 141 дрон за сутки – Минобороны - РИА Новости Крым, 16.03.2025
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Силы ПВО сбили 4 американские авиабомбы и 141 дрон за сутки – Минобороны
Силы ПВО сбили 4 американские авиабомбы и 141 дрон за сутки – Минобороны - РИА Новости Крым, 16.03.2025
Силы ПВО сбили 4 американские авиабомбы и 141 дрон за сутки – Минобороны
Об этом сообщили в Минобороны в воскресенье. РИА Новости Крым, 16.03.2025
2025-03-16T14:25
2025-03-16T14:25
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 мар – РИА Новости Крым. Четыре управляемые американские авиабомбы и 141 дрон уничтожили российские силы ПВО в ходе спецоперации за сутки. Об этом сообщили в Минобороны в воскресенье.Кроме того, разбиты вражеские военные аэродромы, цеха производства беспилотников и места их хранения."Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации нанесено поражение объектам инфраструктуры военных аэродромов, цехам производства беспилотных летательных аппаратов и местам их хранения, а также скоплениям живой силы и техники вооруженных формирований ВСУ и иностранных наемников в 151 районе", - уточнили в пресс-службе Минобороны.Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены 658 самолетов, 283 вертолета, 46917 беспилотников, 601 зенитный ракетный комплекс, 22297 танков и других боевых бронемашин, 529 боевых машин РСЗО, 22620 орудий полевой артиллерии и минометов, 32940 единиц военной автомобильной спецтехники, перечислили в российском оборонном ведомстве.Ранее в российском Минобороны сообщали, что за наделю в зоне СВО Киев потерял больше 10780 боевиков, десятки населенных пунктов, склады вооружения и западную технику. За этот же период времени средства ПВО сбили самолет МиГ-29 воздушных сил Украины, 27 управляемых авиационных бомб, 17 реактивных снарядов 1135 БПЛА.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:ВС РФ додавливают врага в Курской области: уничтожены еще 220 боевиковCилы ПВО за ночь сбили 31 украинский беспилотник над четырьмя регионамиМирный городок разбит вдребезги: как выглядит освобожденная Суджа
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РИА Новости Крым
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4.7
96
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7 495 645-6601
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пво, новости, новости сво, министерство обороны рф
Силы ПВО сбили 4 американские авиабомбы и 141 дрон за сутки – Минобороны

Силы ПВО уничтожили четыре управляемые американские авиабомбы и 141 дрон за сутки – МО

14:25 16.03.2025
 
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкБоевая работа ПВО ЦВО на Покровском направлении в ДНР
Боевая работа ПВО ЦВО на Покровском направлении в ДНР - РИА Новости, 1920, 16.03.2025
© РИА Новости . Евгений Биятов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 мар – РИА Новости Крым. Четыре управляемые американские авиабомбы и 141 дрон уничтожили российские силы ПВО в ходе спецоперации за сутки. Об этом сообщили в Минобороны в воскресенье.
"Средствами противовоздушной обороны сбиты четыре управляемые авиационные бомбы JDAM производства США и 141 беспилотный летательный аппарат самолетного типа", - указывается в сводке.
Кроме того, разбиты вражеские военные аэродромы, цеха производства беспилотников и места их хранения.
"Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации нанесено поражение объектам инфраструктуры военных аэродромов, цехам производства беспилотных летательных аппаратов и местам их хранения, а также скоплениям живой силы и техники вооруженных формирований ВСУ и иностранных наемников в 151 районе", - уточнили в пресс-службе Минобороны.
Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены 658 самолетов, 283 вертолета, 46917 беспилотников, 601 зенитный ракетный комплекс, 22297 танков и других боевых бронемашин, 529 боевых машин РСЗО, 22620 орудий полевой артиллерии и минометов, 32940 единиц военной автомобильной спецтехники, перечислили в российском оборонном ведомстве.
Ранее в российском Минобороны сообщали, что за наделю в зоне СВО Киев потерял больше 10780 боевиков, десятки населенных пунктов, склады вооружения и западную технику. За этот же период времени средства ПВО сбили самолет МиГ-29 воздушных сил Украины, 27 управляемых авиационных бомб, 17 реактивных снарядов 1135 БПЛА.
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