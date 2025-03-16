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Силы ПВО сбили 4 американские авиабомбы и 141 дрон за сутки – Минобороны

Силы ПВО сбили 4 американские авиабомбы и 141 дрон за сутки – Минобороны - РИА Новости Крым, 16.03.2025

Силы ПВО сбили 4 американские авиабомбы и 141 дрон за сутки – Минобороны

Об этом сообщили в Минобороны в воскресенье. РИА Новости Крым, 16.03.2025

2025-03-16T14:25

2025-03-16T14:25

2025-03-16T14:25

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 мар – РИА Новости Крым. Четыре управляемые американские авиабомбы и 141 дрон уничтожили российские силы ПВО в ходе спецоперации за сутки. Об этом сообщили в Минобороны в воскресенье.Кроме того, разбиты вражеские военные аэродромы, цеха производства беспилотников и места их хранения."Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации нанесено поражение объектам инфраструктуры военных аэродромов, цехам производства беспилотных летательных аппаратов и местам их хранения, а также скоплениям живой силы и техники вооруженных формирований ВСУ и иностранных наемников в 151 районе", - уточнили в пресс-службе Минобороны.Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены 658 самолетов, 283 вертолета, 46917 беспилотников, 601 зенитный ракетный комплекс, 22297 танков и других боевых бронемашин, 529 боевых машин РСЗО, 22620 орудий полевой артиллерии и минометов, 32940 единиц военной автомобильной спецтехники, перечислили в российском оборонном ведомстве.Ранее в российском Минобороны сообщали, что за наделю в зоне СВО Киев потерял больше 10780 боевиков, десятки населенных пунктов, склады вооружения и западную технику. За этот же период времени средства ПВО сбили самолет МиГ-29 воздушных сил Украины, 27 управляемых авиационных бомб, 17 реактивных снарядов 1135 БПЛА.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:ВС РФ додавливают врага в Курской области: уничтожены еще 220 боевиковCилы ПВО за ночь сбили 31 украинский беспилотник над четырьмя регионамиМирный городок разбит вдребезги: как выглядит освобожденная Суджа

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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