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Годовщина референдума и угроза сухопутной операции ВСУ – главное за день - РИА Новости Крым, 16.03.2025
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Годовщина референдума и угроза сухопутной операции ВСУ – главное за день
Годовщина референдума и угроза сухопутной операции ВСУ – главное за день - РИА Новости Крым, 16.03.2025
Годовщина референдума и угроза сухопутной операции ВСУ – главное за день
Крымчане и севастопольцы отмечают годовщину референдума о воссоединении с Россией. Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что для полуострова нет угрозы сухопутных... РИА Новости Крым, 16.03.2025
2025-03-16T22:15
2025-03-16T21:47
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 мар – РИА Новости Крым. Крымчане и севастопольцы отмечают годовщину референдума о воссоединении с Россией. Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что для полуострова нет угрозы сухопутных операций ВСУ. Американский лидер Дональд Трамп может позвонить президенту РФ Владимиру Путину на следующей неделе. На Крым надвигается сильный шторм со снегопадами. Уникальный "Поезд Победы" прибыл в Симферополь.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Годовщина референдума в Крыму и Севастополе16 марта – годовщина Крымского референдума 2014 года, ставшего легендарным. В этот день Крым и Севастополь принимает поздравления"Радость, надежда и предчувствие скорого возвращения домой. Очереди на избирательных участках. Ощущение праздника, чуда, которое происходит на наших глазах и при нашем участии. Таким крымчане запомнили день 16 марта 2014 года", – вспомнил, поздравляя крымчан, глава республики Сергей Аксенов.И добавил, что в жители полуострова определили на Общекрымском референдуме свое будущее: быть с Россией навсегда.В свою очередь, губернатор Севастополя Михаил Развожаев в своем поздравлении подчеркнул, что никакие угрозы и запугивания не смогли остановить людей, стремившихся вернуться домой, в Россию.Оборона КрымаУгрозы сухопутных операций ВСУ для Крыма нет. Об этом заявил глава региона Сергей Аксенов в эфире телеканала "Крым 24"."Что касается обороны Крыма – основная оборона обеспечивается, конечно, на передовой: в Херсонской, Запорожской областях, в целом на фронте. Но и те меры, которые здесь приняты – достаточные. Никакие сухопутные операции Крыму не угрожают благодаря совместной работе Минобороны, правоохранительных органов, крымского ополчения", – отметил политик.Когда Трамп созвонится с ПутинымСпецпосланник президента США Стивен Уиткофф в эфире телеканала CNN рассказал о ходе переговоров России и США по украинскому вопросу и заявил, что Дональд Трамп может переговорить с российским лидером Владимиром Путиным на следующей неделе."Я ожидаю, что будет звонок между президентами на этой неделе", – сказал Уиткофф в телеэфире.По его мнению, в ходе российско-американских переговоров по украинскому конфликту "дистанция сокращается".На Крым надвигается шторм со снегомВ Крыму действует штормовое предупреждение, погода начнет портиться. Об этом со ссылкой на синоптиков предупреждает оперштаб региона.Так, ожидается, что уже в понедельник, 17 марта, пройдут дожди, а 18 марта пойдет мокрый снег, местами ожидаются очень сильные осадки. Северо-восточный ветер усилится до 15-20 м/с, порывы до 25 м/с. Во вторник резко похолодает на 10-15 градусов, ночью термометры покажут от -2 до +3, днем 0...+5, а к середине недели температура упадет до +1…-6."Поезд Победы" в Симферополе"Поезд Победы" прибыл в Симферополь утром в воскресенье. Это первая в мире инсталляций, создающая эффект присутствия, которая размещена в движущемся составе. На входе в поезд посетителям выдают аудиогид, наушники. Проект посвящен 80-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. О впечатлениях тех, кто уже посетил уникальную экспозицию, узнавал корреспондент РИА Новости Крым.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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Годовщина референдума и угроза сухопутной операции ВСУ – главное за день

Годовщина референдума в Крыму и Севастополе и угроза сухопутной операции ВСУ – главное

22:15 16.03.2025
 
© Фото предоставлено организаторамиАртем и Ксения Баранниковы на спортивном фестивале "Крымская весна 2025"
Артем и Ксения Баранниковы на спортивном фестивале Крымская весна 2025
© Фото предоставлено организаторами
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 мар – РИА Новости Крым. Крымчане и севастопольцы отмечают годовщину референдума о воссоединении с Россией. Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что для полуострова нет угрозы сухопутных операций ВСУ. Американский лидер Дональд Трамп может позвонить президенту РФ Владимиру Путину на следующей неделе. На Крым надвигается сильный шторм со снегопадами. Уникальный "Поезд Победы" прибыл в Симферополь.
О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.

Годовщина референдума в Крыму и Севастополе

16 марта – годовщина Крымского референдума 2014 года, ставшего легендарным. В этот день Крым и Севастополь принимает поздравления
"Радость, надежда и предчувствие скорого возвращения домой. Очереди на избирательных участках. Ощущение праздника, чуда, которое происходит на наших глазах и при нашем участии. Таким крымчане запомнили день 16 марта 2014 года", – вспомнил, поздравляя крымчан, глава республики Сергей Аксенов.
И добавил, что в жители полуострова определили на Общекрымском референдуме свое будущее: быть с Россией навсегда.
В свою очередь, губернатор Севастополя Михаил Развожаев в своем поздравлении подчеркнул, что никакие угрозы и запугивания не смогли остановить людей, стремившихся вернуться домой, в Россию.
Крымская весна - РИА Новости, 1920, 16.03.2025
07:02Эксклюзивы РИА Новости Крым
Когда Крым признают российским во всем мире – эксперт

Оборона Крыма

Угрозы сухопутных операций ВСУ для Крыма нет. Об этом заявил глава региона Сергей Аксенов в эфире телеканала "Крым 24".
"Что касается обороны Крыма – основная оборона обеспечивается, конечно, на передовой: в Херсонской, Запорожской областях, в целом на фронте. Но и те меры, которые здесь приняты – достаточные. Никакие сухопутные операции Крыму не угрожают благодаря совместной работе Минобороны, правоохранительных органов, крымского ополчения", – отметил политик.
Владимир Зеленский
18:39Эксклюзивы РИА Новости Крым
Кто остановит Зеленского от территориальных претензий к России – мнение

Когда Трамп созвонится с Путиным

Спецпосланник президента США Стивен Уиткофф в эфире телеканала CNN рассказал о ходе переговоров России и США по украинскому вопросу и заявил, что Дональд Трамп может переговорить с российским лидером Владимиром Путиным на следующей неделе.
"Я ожидаю, что будет звонок между президентами на этой неделе", – сказал Уиткофф в телеэфире.
По его мнению, в ходе российско-американских переговоров по украинскому конфликту "дистанция сокращается".
Значки с флагами США и Украины - РИА Новости, 1920, 16.03.2025
17:54
Что США предложат Украине за территориальные уступки

На Крым надвигается шторм со снегом

В Крыму действует штормовое предупреждение, погода начнет портиться. Об этом со ссылкой на синоптиков предупреждает оперштаб региона.
Так, ожидается, что уже в понедельник, 17 марта, пройдут дожди, а 18 марта пойдет мокрый снег, местами ожидаются очень сильные осадки. Северо-восточный ветер усилится до 15-20 м/с, порывы до 25 м/с. Во вторник резко похолодает на 10-15 градусов, ночью термометры покажут от -2 до +3, днем 0...+5, а к середине недели температура упадет до +1…-6.
Зима в Крыму - РИА Новости, 1920, 16.03.2025
08:48Радио "Спутник в Крыму"
Из лета в зиму: Крым накроет снежный циклон – недельный прогноз от ФОБОС

"Поезд Победы" в Симферополе

"Поезд Победы" прибыл в Симферополь утром в воскресенье. Это первая в мире инсталляций, создающая эффект присутствия, которая размещена в движущемся составе. На входе в поезд посетителям выдают аудиогид, наушники. Проект посвящен 80-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. О впечатлениях тех, кто уже посетил уникальную экспозицию, узнавал корреспондент РИА Новости Крым.
Митинг Народной воли в Севастополе - РИА Новости, 1920, 16.03.2025
08:2610 лет Крымской весне
Вещи как символы: Виртуальный музей Крымской весны
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Заголовок открываемого материала
22:15Годовщина референдума и угроза сухопутной операции ВСУ – главное за день
21:52Севастопольские спасатели потушили пожар возле Орловки
21:16Отправка "миротворцев" на Украину означает войну с НАТО – Медведев
20:38В Севастополе пересчитают виноградники
20:05ВСУ устроили массированную атаку Курской области
19:45Собаки могут работать терапевтами – кинолог
19:10Приюты для бездомных собак в Крыму – что поможет их созданию
18:39Кто остановит Зеленского от территориальных претензий к России – мнение
17:54Что США предложат Украине за территориальные уступки
17:42В Симферополе потушили пожар
17:16Офтальмолог назвала самое коварное заболевание глаз
16:30Когда Трамп может созвониться с Путиным
16:16Можно ли отказаться от обработки персональных данных – совет эксперта
15:34Пожар в одном из районов Симферополя – власти объяснили причину
15:10Потери ВСУ растут на всех фронтах: уничтожены еще более 1300 боевиков
14:25Силы ПВО сбили 4 американские авиабомбы и 141 дрон за сутки – Минобороны
14:15На Крымском мосту растет очередь
13:53371 человек эвакуирован с освобожденной от ВСУ территории Курской области
13:30ВС РФ додавливают врага в Курской области: уничтожены еще 220 боевиков
13:14"До слез": симферопольцы поделились впечатлением от Поезда Победы
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