https://crimea.ria.ru/20250316/godovschina-referenduma-i-ugroza-sukhoputnoy-operatsii-vsu--glavnoe-za-den-1144972552.html

Годовщина референдума и угроза сухопутной операции ВСУ – главное за день

Годовщина референдума и угроза сухопутной операции ВСУ – главное за день - РИА Новости Крым, 16.03.2025

Годовщина референдума и угроза сухопутной операции ВСУ – главное за день

Крымчане и севастопольцы отмечают годовщину референдума о воссоединении с Россией. Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что для полуострова нет угрозы сухопутных... РИА Новости Крым, 16.03.2025

2025-03-16T22:15

2025-03-16T22:15

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 мар – РИА Новости Крым. Крымчане и севастопольцы отмечают годовщину референдума о воссоединении с Россией. Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что для полуострова нет угрозы сухопутных операций ВСУ. Американский лидер Дональд Трамп может позвонить президенту РФ Владимиру Путину на следующей неделе. На Крым надвигается сильный шторм со снегопадами. Уникальный "Поезд Победы" прибыл в Симферополь.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Годовщина референдума в Крыму и Севастополе16 марта – годовщина Крымского референдума 2014 года, ставшего легендарным. В этот день Крым и Севастополь принимает поздравления"Радость, надежда и предчувствие скорого возвращения домой. Очереди на избирательных участках. Ощущение праздника, чуда, которое происходит на наших глазах и при нашем участии. Таким крымчане запомнили день 16 марта 2014 года", – вспомнил, поздравляя крымчан, глава республики Сергей Аксенов.И добавил, что в жители полуострова определили на Общекрымском референдуме свое будущее: быть с Россией навсегда.В свою очередь, губернатор Севастополя Михаил Развожаев в своем поздравлении подчеркнул, что никакие угрозы и запугивания не смогли остановить людей, стремившихся вернуться домой, в Россию.Оборона КрымаУгрозы сухопутных операций ВСУ для Крыма нет. Об этом заявил глава региона Сергей Аксенов в эфире телеканала "Крым 24"."Что касается обороны Крыма – основная оборона обеспечивается, конечно, на передовой: в Херсонской, Запорожской областях, в целом на фронте. Но и те меры, которые здесь приняты – достаточные. Никакие сухопутные операции Крыму не угрожают благодаря совместной работе Минобороны, правоохранительных органов, крымского ополчения", – отметил политик.Когда Трамп созвонится с ПутинымСпецпосланник президента США Стивен Уиткофф в эфире телеканала CNN рассказал о ходе переговоров России и США по украинскому вопросу и заявил, что Дональд Трамп может переговорить с российским лидером Владимиром Путиным на следующей неделе."Я ожидаю, что будет звонок между президентами на этой неделе", – сказал Уиткофф в телеэфире.По его мнению, в ходе российско-американских переговоров по украинскому конфликту "дистанция сокращается".На Крым надвигается шторм со снегомВ Крыму действует штормовое предупреждение, погода начнет портиться. Об этом со ссылкой на синоптиков предупреждает оперштаб региона.Так, ожидается, что уже в понедельник, 17 марта, пройдут дожди, а 18 марта пойдет мокрый снег, местами ожидаются очень сильные осадки. Северо-восточный ветер усилится до 15-20 м/с, порывы до 25 м/с. Во вторник резко похолодает на 10-15 градусов, ночью термометры покажут от -2 до +3, днем 0...+5, а к середине недели температура упадет до +1…-6."Поезд Победы" в Симферополе"Поезд Победы" прибыл в Симферополь утром в воскресенье. Это первая в мире инсталляций, создающая эффект присутствия, которая размещена в движущемся составе. На входе в поезд посетителям выдают аудиогид, наушники. Проект посвящен 80-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. О впечатлениях тех, кто уже посетил уникальную экспозицию, узнавал корреспондент РИА Новости Крым.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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https://crimea.ria.ru/20250316/kto-ostanovit-zelenskogo-ot-territorialnykh-pretenziy-k-rossii--mnenie-1144970002.html

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https://crimea.ria.ru/20250316/iz-leta-v-zimu-krym-nakroet-snezhnyy-tsiklon--nedelnyy-prognoz-ot-fobos-1144926570.html

https://crimea.ria.ru/20250316/veschi-kak-simvoly-virtualnyy-muzey-krymskoy-vesny-1134935267.html

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