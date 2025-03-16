https://crimea.ria.ru/20250316/kogda-tramp-mozhet-sozvonitsya-s-putinym-1144969853.html
Когда Трамп может созвониться с Путиным
Когда Трамп может созвониться с Путиным - РИА Новости Крым, 16.03.2025
Когда Трамп может созвониться с Путиным
Спецпосланник президента США Стивен Уиткофф в эфире телеканала CNN рассказал о ходе переговоров России и США по Украине и заявил, что Дональд Трамп может... РИА Новости Крым, 16.03.2025
2025-03-16T16:30
2025-03-16T16:30
2025-03-16T16:48
стивен уиткофф
дональд трамп
владимир путин (политик)
россия
сша
политика
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/02/0c/1144142318_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_374b5339c5a8d8496c87c4e3f448b681.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 мар – РИА Новости Крым. Спецпосланник президента США Стивен Уиткофф в эфире телеканала CNN рассказал о ходе переговоров России и США по Украине и заявил, что Дональд Трамп может поговорить с российским лидером Владимиром Путиным на следующей неделе, пишет РИА Новости."Я ожидаю, что будет звонок между президентами на этой неделе", – сказал Уиткофф в телеэфире.При этом он отметил, что в процессе российско-американских переговоров по украинскому конфликту "дистанция сокращается", а встречу с президентом РФ назвал позитивной, нацеленной на поиск решений."Перед нынешним визитом был другой визит, а до этого стороны разделяли мили. Сейчас две стороны гораздо ближе, есть позитивные результаты дискуссий в Саудовской Аравии. Я описал разговор с президентом Путиным как одинаково позитивный. Мы сократили различия между двумя сторонами. Я был с президентом (Трампом – ред.) весь день вчера, я буду с ним сегодня. Мы обсуждаем, как сократить это еще сильнее", – заявил Уиткофф CNN.В минувшую пятницу пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что президент России Владимир Путин накануне вечером принял спецпосланника лидера США Дональда Трампа Стива Уиткоффа.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Вашингтон и Киев обсудили территориальные уступки – РубиоТрамп решил возобновить военную и разведывательную помощь КиевуУкраина не вернется к границам 2014 года – Белый дом
россия
сша
украина
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/02/0c/1144142318_230:0:1670:1080_1920x0_80_0_0_de700e59e75d7d54d530c73cc450dc54.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
стивен уиткофф, дональд трамп, владимир путин (политик), россия, сша, политика, украина
Когда Трамп может созвониться с Путиным
Трамп может созвонится с Путиным на следующей неделе – спецпосланник президента США
16:30 16.03.2025 (обновлено: 16:48 16.03.2025)
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 мар – РИА Новости Крым. Спецпосланник президента США Стивен Уиткофф в эфире телеканала CNN рассказал о ходе переговоров России и США по Украине и заявил, что Дональд Трамп может поговорить с российским лидером Владимиром Путиным на следующей неделе, пишет РИА Новости.
"Я ожидаю, что будет звонок между президентами на этой неделе", – сказал Уиткофф в телеэфире.
При этом он отметил, что в процессе российско-американских переговоров по украинскому конфликту "дистанция сокращается", а встречу с президентом РФ назвал позитивной, нацеленной на поиск решений.
"Перед нынешним визитом был другой визит, а до этого стороны разделяли мили. Сейчас две стороны гораздо ближе, есть позитивные результаты дискуссий в Саудовской Аравии. Я описал разговор с президентом Путиным как одинаково позитивный. Мы сократили различия между двумя сторонами. Я был с президентом (Трампом – ред.) весь день вчера, я буду с ним сегодня. Мы обсуждаем, как сократить это еще сильнее", – заявил Уиткофф CNN.
В минувшую пятницу пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил
, что президент России Владимир Путин накануне вечером принял спецпосланника лидера США Дональда Трампа Стива Уиткоффа.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым: