Рейтинг@Mail.ru
Когда Трамп может созвониться с Путиным - РИА Новости Крым, 16.03.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20250316/kogda-tramp-mozhet-sozvonitsya-s-putinym-1144969853.html
Когда Трамп может созвониться с Путиным
Когда Трамп может созвониться с Путиным - РИА Новости Крым, 16.03.2025
Когда Трамп может созвониться с Путиным
Спецпосланник президента США Стивен Уиткофф в эфире телеканала CNN рассказал о ходе переговоров России и США по Украине и заявил, что Дональд Трамп может... РИА Новости Крым, 16.03.2025
2025-03-16T16:30
2025-03-16T16:48
стивен уиткофф
дональд трамп
владимир путин (политик)
россия
сша
политика
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/02/0c/1144142318_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_374b5339c5a8d8496c87c4e3f448b681.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 мар – РИА Новости Крым. Спецпосланник президента США Стивен Уиткофф в эфире телеканала CNN рассказал о ходе переговоров России и США по Украине и заявил, что Дональд Трамп может поговорить с российским лидером Владимиром Путиным на следующей неделе, пишет РИА Новости."Я ожидаю, что будет звонок между президентами на этой неделе", – сказал Уиткофф в телеэфире.При этом он отметил, что в процессе российско-американских переговоров по украинскому конфликту "дистанция сокращается", а встречу с президентом РФ назвал позитивной, нацеленной на поиск решений."Перед нынешним визитом был другой визит, а до этого стороны разделяли мили. Сейчас две стороны гораздо ближе, есть позитивные результаты дискуссий в Саудовской Аравии. Я описал разговор с президентом Путиным как одинаково позитивный. Мы сократили различия между двумя сторонами. Я был с президентом (Трампом – ред.) весь день вчера, я буду с ним сегодня. Мы обсуждаем, как сократить это еще сильнее", – заявил Уиткофф CNN.В минувшую пятницу пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что президент России Владимир Путин накануне вечером принял спецпосланника лидера США Дональда Трампа Стива Уиткоффа.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Вашингтон и Киев обсудили территориальные уступки – РубиоТрамп решил возобновить военную и разведывательную помощь КиевуУкраина не вернется к границам 2014 года – Белый дом
россия
сша
украина
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/02/0c/1144142318_230:0:1670:1080_1920x0_80_0_0_de700e59e75d7d54d530c73cc450dc54.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
стивен уиткофф, дональд трамп, владимир путин (политик), россия, сша, политика, украина
Когда Трамп может созвониться с Путиным

Трамп может созвонится с Путиным на следующей неделе – спецпосланник президента США

16:30 16.03.2025 (обновлено: 16:48 16.03.2025)
 
© РИА НовостиПрезиденты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп
Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 16.03.2025
© РИА Новости
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 мар – РИА Новости Крым. Спецпосланник президента США Стивен Уиткофф в эфире телеканала CNN рассказал о ходе переговоров России и США по Украине и заявил, что Дональд Трамп может поговорить с российским лидером Владимиром Путиным на следующей неделе, пишет РИА Новости.
"Я ожидаю, что будет звонок между президентами на этой неделе", – сказал Уиткофф в телеэфире.
При этом он отметил, что в процессе российско-американских переговоров по украинскому конфликту "дистанция сокращается", а встречу с президентом РФ назвал позитивной, нацеленной на поиск решений.
"Перед нынешним визитом был другой визит, а до этого стороны разделяли мили. Сейчас две стороны гораздо ближе, есть позитивные результаты дискуссий в Саудовской Аравии. Я описал разговор с президентом Путиным как одинаково позитивный. Мы сократили различия между двумя сторонами. Я был с президентом (Трампом – ред.) весь день вчера, я буду с ним сегодня. Мы обсуждаем, как сократить это еще сильнее", – заявил Уиткофф CNN.
В минувшую пятницу пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что президент России Владимир Путин накануне вечером принял спецпосланника лидера США Дональда Трампа Стива Уиткоффа.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Вашингтон и Киев обсудили территориальные уступки – Рубио
Трамп решил возобновить военную и разведывательную помощь Киеву
Украина не вернется к границам 2014 года – Белый дом
 
Стивен УиткоффДональд ТрампВладимир Путин (политик)РоссияСШАПолитикаУкраина
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
16:30Когда Трамп может созвониться с Путиным
16:16Можно ли отказаться от обработки персональных данных – совет эксперта
15:34Пожар в одном из районов Симферополя – власти объяснили причину
15:10Потери ВСУ растут на всех фронтах: уничтожены еще более 1300 боевиков
14:25Силы ПВО сбили 4 американские авиабомбы и 141 дрон за сутки – Минобороны
14:15На Крымском мосту растет очередь
13:53371 человек эвакуирован с освобожденной от ВСУ территории Курской области
13:30ВС РФ додавливают врага в Курской области: уничтожены еще 220 боевиков
13:14"До слез": симферопольцы поделились впечатлением от Поезда Победы
12:51В Сочи потушили пожар в национальном парке
12:09Ушаков рассказал о подготовке контактов Путина и Трампа
11:46В Крым идет сильный шторм со снегопадами - предупреждение МЧС
11:1550 человек погибли на дискотеке в Северной Македонии
10:43Угрозы сухопутных операций ВСУ для Крыма нет - Аксенов
10:11В США погибли более 30 человек из-за серии мощных торнадо
09:59Лавров переговорил с Рубио по инициативе США - МИД России
09:42Крым и Севастополь поздравляют с Днем воссоединения с Россией
09:18Мужчину с ребенком эвакуировали с горы Бойко в Крыму
08:48Из лета в зиму: Крым накроет снежный циклон – недельный прогноз от ФОБОС
08:26Вещи как символы: Виртуальный музей Крымской весны
Лента новостейМолния