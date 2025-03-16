https://crimea.ria.ru/20250316/kogda-tramp-mozhet-sozvonitsya-s-putinym-1144969853.html

Когда Трамп может созвониться с Путиным

Когда Трамп может созвониться с Путиным - РИА Новости Крым, 16.03.2025

Когда Трамп может созвониться с Путиным

Спецпосланник президента США Стивен Уиткофф в эфире телеканала CNN рассказал о ходе переговоров России и США по Украине и заявил, что Дональд Трамп может... РИА Новости Крым, 16.03.2025

2025-03-16T16:30

2025-03-16T16:30

2025-03-16T16:48

стивен уиткофф

дональд трамп

владимир путин (политик)

россия

сша

политика

украина

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/02/0c/1144142318_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_374b5339c5a8d8496c87c4e3f448b681.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 16 мар – РИА Новости Крым. Спецпосланник президента США Стивен Уиткофф в эфире телеканала CNN рассказал о ходе переговоров России и США по Украине и заявил, что Дональд Трамп может поговорить с российским лидером Владимиром Путиным на следующей неделе, пишет РИА Новости."Я ожидаю, что будет звонок между президентами на этой неделе", – сказал Уиткофф в телеэфире.При этом он отметил, что в процессе российско-американских переговоров по украинскому конфликту "дистанция сокращается", а встречу с президентом РФ назвал позитивной, нацеленной на поиск решений."Перед нынешним визитом был другой визит, а до этого стороны разделяли мили. Сейчас две стороны гораздо ближе, есть позитивные результаты дискуссий в Саудовской Аравии. Я описал разговор с президентом Путиным как одинаково позитивный. Мы сократили различия между двумя сторонами. Я был с президентом (Трампом – ред.) весь день вчера, я буду с ним сегодня. Мы обсуждаем, как сократить это еще сильнее", – заявил Уиткофф CNN.В минувшую пятницу пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что президент России Владимир Путин накануне вечером принял спецпосланника лидера США Дональда Трампа Стива Уиткоффа.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Вашингтон и Киев обсудили территориальные уступки – РубиоТрамп решил возобновить военную и разведывательную помощь КиевуУкраина не вернется к границам 2014 года – Белый дом

россия

сша

украина

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

стивен уиткофф, дональд трамп, владимир путин (политик), россия, сша, политика, украина