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Взрывы гремят на Украине
Взрывы гремят на Украине - РИА Новости Крым, 17.03.2025
Взрывы гремят на Украине
На Украине в нескольких областях прогремели взрывы на фоне воздушной тревоги. Об этом пишут украинские СМИ. РИА Новости Крым, 17.03.2025
2025-03-17T06:27
2025-03-17T06:27
2025-03-17T06:27
удары по украине
взрыв
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 мар - РИА Новости Крым. На Украине в нескольких областях прогремели взрывы на фоне воздушной тревоги. Об этом пишут украинские СМИ.В частности взрывы были слышны в Киевской области, пригороде Днепропетровска и в Кировограде."В пригороде Днепра (Днепропетровск - ред.) слышны звуки взрывов", - говорится в сообщении в Telegram-канале "Общественного".Кроме того, несколько взрывов прогремело в Кировограде.Украинские СМИ также сообщают о взрывах в Вышгородском районе Киевской области.По данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, воздушная тревога объявлена в Киеве и Киевской, Черниговской, Сумской, Полтавской, Черкасской, Кировоградской, Харьковской и Днепропетровской областях.Удары по украинской инфраструктуре Россия начала наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. С тех пор в украинских регионах каждый день объявляется воздушная тревога, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Мощные взрывы на Украине: в Одесской области обесточен городРазрушенный музей в Судже - Хинштейн показал последствия удара ВСУАрмия России нанесла 15 групповых ударов по Украине – что поражено
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удары по украине, взрыв, украина, новости, новости сво
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 мар - РИА Новости Крым. На Украине в нескольких областях прогремели взрывы на фоне воздушной тревоги. Об этом пишут украинские СМИ.
В частности взрывы были слышны в Киевской области, пригороде Днепропетровска и в Кировограде.
"В пригороде Днепра (Днепропетровск - ред.) слышны звуки взрывов", - говорится в сообщении в Telegram-канале "Общественного".
Кроме того, несколько взрывов прогремело в Кировограде.
Украинские СМИ также сообщают о взрывах в Вышгородском районе Киевской области.
"Вышгородский район (Киевская область) - взрывы", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ТСН.
По данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, воздушная тревога объявлена в Киеве и Киевской, Черниговской, Сумской, Полтавской, Черкасской, Кировоградской, Харьковской и Днепропетровской областях.
Удары по украинской инфраструктуре Россия начала наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. С тех пор в украинских регионах каждый день объявляется воздушная тревога, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
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