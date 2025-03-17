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Взрывы гремят на Украине

Взрывы гремят на Украине - РИА Новости Крым, 17.03.2025

Взрывы гремят на Украине

На Украине в нескольких областях прогремели взрывы на фоне воздушной тревоги. Об этом пишут украинские СМИ. РИА Новости Крым, 17.03.2025

2025-03-17T06:27

2025-03-17T06:27

2025-03-17T06:27

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взрыв

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 мар - РИА Новости Крым. На Украине в нескольких областях прогремели взрывы на фоне воздушной тревоги. Об этом пишут украинские СМИ.В частности взрывы были слышны в Киевской области, пригороде Днепропетровска и в Кировограде."В пригороде Днепра (Днепропетровск - ред.) слышны звуки взрывов", - говорится в сообщении в Telegram-канале "Общественного".Кроме того, несколько взрывов прогремело в Кировограде.Украинские СМИ также сообщают о взрывах в Вышгородском районе Киевской области.По данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, воздушная тревога объявлена в Киеве и Киевской, Черниговской, Сумской, Полтавской, Черкасской, Кировоградской, Харьковской и Днепропетровской областях.Удары по украинской инфраструктуре Россия начала наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. С тех пор в украинских регионах каждый день объявляется воздушная тревога, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Мощные взрывы на Украине: в Одесской области обесточен городРазрушенный музей в Судже - Хинштейн показал последствия удара ВСУАрмия России нанесла 15 групповых ударов по Украине – что поражено

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2025

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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