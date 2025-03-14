https://crimea.ria.ru/20250314/armiya-rossii-nanesla-15-gruppovykh-udarov-po-ukraine--chto-porazheno-1144933616.html
Армия России нанесла 15 групповых ударов по Украине – что поражено
Армия России нанесла 15 групповых ударов по Украине – что поражено - РИА Новости Крым, 14.03.2025
Армия России нанесла 15 групповых ударов по Украине – что поражено
Вооруженные силы России за неделю нанесли 15 групповых ударов по военно-оборонному комплексу Украины и газово-энергетической инфраструктуре страны. Об этом... РИА Новости Крым, 14.03.2025
2025-03-14T13:51
2025-03-14T13:51
2025-03-14T13:57
удары по украине
украина
новости сво
министерство обороны рф
вооруженные силы россии
потери всу
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/0c/11/1125955753_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_835120e8ac8cf83b8ee49842bc28c112.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 мар - РИА Новости Крым. Вооруженные силы России за неделю нанесли 15 групповых ударов по военно-оборонному комплексу Украины и газово-энергетической инфраструктуре страны. Об этом сообщили в Минобороны.Кроме того, были поражены военные аэродромы, цеха сборки, места хранения и подготовки операторов ударных беспилотных летательных аппаратов, склады боеприпасов и горюче-смазочных материалов ВСУ, а также пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований, добавили в Минобороны.12 марта российские военные уничтожили транспортное судно, перевозившее боеприпасы для вооруженных сил Украины. 11 марта удары пришлись по Киеву и Одессе.Удары по украинской инфраструктуре Россия начала наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. С тех пор в украинских регионах каждый день объявляется воздушная тревога, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Российские военные нанесли очередные удары по аэродромам ВСУМассированные удары нанесены по объектам на УкраинеУдары по Украине: разбит аэродром с F-16 и энергообъекты в шести областях
украина
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/0c/11/1125955753_480:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_cc40a7e1a78f48a6488129bc23c7fe45.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
удары по украине, украина, новости сво, министерство обороны рф, вооруженные силы россии, потери всу
Армия России нанесла 15 групповых ударов по Украине – что поражено
ВС РФ нанесли 15 групповых ударов по газо-энергетической инфраструктуре и оборонке Украины
13:51 14.03.2025 (обновлено: 13:57 14.03.2025)
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 мар - РИА Новости Крым. Вооруженные силы России за неделю нанесли 15 групповых ударов по военно-оборонному комплексу Украины и газово-энергетической инфраструктуре страны. Об этом сообщили в Минобороны.
"С 8 по 14 марта Вооруженными Силами Российской Федерации нанесены 15 групповых ударов высокоточным оружием и ударными беспилотными летательными аппаратами, в результате которых поражены объекты газово-энергетической инфраструктуры, обеспечивающие работу украинского ВПК, а также объекты военно-промышленного комплекса Украины", - говорится в сводке военного ведомства.
Кроме того, были поражены военные аэродромы, цеха сборки, места хранения и подготовки операторов ударных беспилотных летательных аппаратов, склады боеприпасов и горюче-смазочных материалов ВСУ, а также пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований, добавили в Минобороны.
12 марта российские военные уничтожили транспортное судно
, перевозившее боеприпасы для вооруженных сил Украины. 11 марта удары
пришлись по Киеву и Одессе.
Удары по украинской инфраструктуре Россия начала наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. С тех пор в украинских регионах каждый день объявляется воздушная тревога, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым: