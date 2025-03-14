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Армия России нанесла 15 групповых ударов по Украине – что поражено - РИА Новости Крым, 14.03.2025
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Армия России нанесла 15 групповых ударов по Украине – что поражено
Армия России нанесла 15 групповых ударов по Украине – что поражено - РИА Новости Крым, 14.03.2025
Армия России нанесла 15 групповых ударов по Украине – что поражено
Вооруженные силы России за неделю нанесли 15 групповых ударов по военно-оборонному комплексу Украины и газово-энергетической инфраструктуре страны. Об этом... РИА Новости Крым, 14.03.2025
2025-03-14T13:51
2025-03-14T13:57
удары по украине
украина
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вооруженные силы россии
потери всу
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 мар - РИА Новости Крым. Вооруженные силы России за неделю нанесли 15 групповых ударов по военно-оборонному комплексу Украины и газово-энергетической инфраструктуре страны. Об этом сообщили в Минобороны.Кроме того, были поражены военные аэродромы, цеха сборки, места хранения и подготовки операторов ударных беспилотных летательных аппаратов, склады боеприпасов и горюче-смазочных материалов ВСУ, а также пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований, добавили в Минобороны.12 марта российские военные уничтожили транспортное судно, перевозившее боеприпасы для вооруженных сил Украины. 11 марта удары пришлись по Киеву и Одессе.Удары по украинской инфраструктуре Россия начала наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. С тех пор в украинских регионах каждый день объявляется воздушная тревога, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Российские военные нанесли очередные удары по аэродромам ВСУМассированные удары нанесены по объектам на УкраинеУдары по Украине: разбит аэродром с F-16 и энергообъекты в шести областях
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Новости
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РИА Новости Крым
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удары по украине, украина, новости сво, министерство обороны рф, вооруженные силы россии, потери всу
Армия России нанесла 15 групповых ударов по Украине – что поражено

ВС РФ нанесли 15 групповых ударов по газо-энергетической инфраструктуре и оборонке Украины

13:51 14.03.2025 (обновлено: 13:57 14.03.2025)
 
© Пресс-служба Минобороны РФ / Перейти в фотобанкНанесение удара "Искандером" по украинским складам с боеприпасами и вооружением
Нанесение удара Искандером по украинским складам с боеприпасами и вооружением
© Пресс-служба Минобороны РФ
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 мар - РИА Новости Крым. Вооруженные силы России за неделю нанесли 15 групповых ударов по военно-оборонному комплексу Украины и газово-энергетической инфраструктуре страны. Об этом сообщили в Минобороны.
"С 8 по 14 марта Вооруженными Силами Российской Федерации нанесены 15 групповых ударов высокоточным оружием и ударными беспилотными летательными аппаратами, в результате которых поражены объекты газово-энергетической инфраструктуры, обеспечивающие работу украинского ВПК, а также объекты военно-промышленного комплекса Украины", - говорится в сводке военного ведомства.
Кроме того, были поражены военные аэродромы, цеха сборки, места хранения и подготовки операторов ударных беспилотных летательных аппаратов, склады боеприпасов и горюче-смазочных материалов ВСУ, а также пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований, добавили в Минобороны.
12 марта российские военные уничтожили транспортное судно, перевозившее боеприпасы для вооруженных сил Украины. 11 марта удары пришлись по Киеву и Одессе.
Удары по украинской инфраструктуре Россия начала наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. С тех пор в украинских регионах каждый день объявляется воздушная тревога, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
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Удары по УкраинеУкраинаНовости СВОМинистерство обороны РФВооруженные силы РоссииПотери ВСУ
 
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