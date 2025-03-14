https://crimea.ria.ru/20250314/armiya-rossii-nanesla-15-gruppovykh-udarov-po-ukraine--chto-porazheno-1144933616.html

Армия России нанесла 15 групповых ударов по Украине – что поражено

Армия России нанесла 15 групповых ударов по Украине – что поражено - РИА Новости Крым, 14.03.2025

Армия России нанесла 15 групповых ударов по Украине – что поражено

Вооруженные силы России за неделю нанесли 15 групповых ударов по военно-оборонному комплексу Украины и газово-энергетической инфраструктуре страны. Об этом... РИА Новости Крым, 14.03.2025

2025-03-14T13:51

2025-03-14T13:51

2025-03-14T13:57

удары по украине

украина

новости сво

министерство обороны рф

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потери всу

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 мар - РИА Новости Крым. Вооруженные силы России за неделю нанесли 15 групповых ударов по военно-оборонному комплексу Украины и газово-энергетической инфраструктуре страны. Об этом сообщили в Минобороны.Кроме того, были поражены военные аэродромы, цеха сборки, места хранения и подготовки операторов ударных беспилотных летательных аппаратов, склады боеприпасов и горюче-смазочных материалов ВСУ, а также пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований, добавили в Минобороны.12 марта российские военные уничтожили транспортное судно, перевозившее боеприпасы для вооруженных сил Украины. 11 марта удары пришлись по Киеву и Одессе.Удары по украинской инфраструктуре Россия начала наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. С тех пор в украинских регионах каждый день объявляется воздушная тревога, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Российские военные нанесли очередные удары по аэродромам ВСУМассированные удары нанесены по объектам на УкраинеУдары по Украине: разбит аэродром с F-16 и энергообъекты в шести областях

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

удары по украине, украина, новости сво, министерство обороны рф, вооруженные силы россии, потери всу